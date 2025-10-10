O que é a doença autoimune que afastou Carlinhos de Jesus?
Dançarino foi diagnosticado há alguns meses, após sentir dores na perna e dificuldade para ficar de pé
Há alguns meses, o dançarino Carlinhos de Jesus recebeu o diagnóstico de neuro radiculopatia desmielinizante crônica, uma doença autoimune que ataca a bainha de mielina, que protege os nervos, causando sintomas como fraqueza muscular, perda de sensibilidade (dormência, formigamento), dor e problemas de equilíbrio. Durante participação no programa “Conversa com Bial'“ nessa quinta-feira (9/10), ele contou que os primeiros sinais da doença foram fortes dores na perna direita e instabilidade para se firmar de pé.
''Ainda no hospital, eu disse que tinha que aprender a falar esse nome direito, porque ia conviver com isso. E agora falo bem. Todo o revestimento dos nervos vão se desfazendo. Os nervos ficam sem proteção e sem comunicação'', explicou.
As doenças autoimunes acontecem quando o sistema de defesa do corpo, que normalmente protege contra invasores como vírus e bactérias, se confunde e começa a atacar as próprias células e tecidos saudáveis. É como se o exército de um país passasse a ver seus próprios cidadãos como inimigos, causando inflamação e danos em diversas partes do organismo.
Existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes conhecidas. As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e gatilhos ambientais, como infecções ou estresse, possa desencadear a resposta autoimune em pessoas predispostas. O diagnóstico pode ser complexo, pois os sintomas variam muito e podem se assemelhar aos de outras enfermidades.
Sinais de alerta: como identificar os sintomas?
Os sintomas das doenças autoimunes são frequentemente vagos e podem aparecer e desaparecer em ciclos, conhecidos como crises e períodos de remissão. Reconhecer os sinais iniciais é fundamental para buscar ajuda médica e iniciar o tratamento o quanto antes. Fique atento a um conjunto de sintomas persistentes.
Alguns dos sinais mais comuns que podem indicar uma desordem no sistema imunológico incluem:
-
Fadiga intensa: um cansaço que não melhora com o descanso e atrapalha as atividades diárias.
-
Dores nas articulações: dor, inchaço e rigidez, especialmente pela manhã.
-
Problemas de pele: manchas vermelhas, lesões, sensibilidade ao sol ou erupções cutâneas que não cicatrizam.
-
Febre baixa e recorrente: estado febril constante, mas sem uma infecção aparente.
-
Queda de cabelo: perda de cabelo em tufos ou um afinamento geral dos fios.
-
Dificuldade de concentração: problemas de memória ou uma sensação de "névoa mental".
-
Problemas digestivos: dor abdominal, diarreia ou sangue nas fezes de forma recorrente.
No caso específico da neuro radiculopatia desmielinizante crônica, os sintomas incluem:
-
Fraqueza muscular: a fraqueza geralmente começa nas pernas e pode afetar as coxas, dificultando atividades como subir escadas. A fraqueza também pode atingir as mãos.
-
Alterações de sensibilidade: sensações de dormência e formigamento (parestesias) são comuns, principalmente nos pés e mãos, e podem se espalhar para as pernas e braços.
-
Perda de reflexos: os reflexos tendinosos profundos (como o do joelho ou do tornozelo) podem estar ausentes ou diminuídos.
-
Dor: Pode ocorrer dor aguda, lancinante ou em queimação, embora a fraqueza e as alterações de sensibilidade costumem ser mais proeminentes.
-
Dificuldade para andar: devido à perda de sensibilidade e fraqueza nos membros inferiores.
-
Problemas de coordenação: dificuldade em controlar os movimentos.
-
Função autonômica: em casos mais graves, pode haver comprometimento da função autônoma, como problemas de bexiga, mas isso é menos comum do que em outras condições como a Síndrome de Guillain-Barré.
O que fazer ao suspeitar de uma doença autoimune
Se você identificar um ou mais desses sintomas de forma persistente, o caminho correto é procurar avaliação médica. Agir rapidamente pode fazer uma grande diferença no controle da condição e na preservação da sua qualidade de vida. Um passo a passo pode ajudar a organizar essa jornada.
-
Anote seus sintomas: mantenha um diário detalhado. Anote o que você sente, quando os sintomas aparecem, a intensidade e o que parece melhorá-los ou piorá-los.
-
Procure um clínico geral: o primeiro passo é consultar um médico de confiança. Ele fará uma avaliação inicial, ouvirá seu histórico e poderá solicitar os primeiros exames de sangue.
-
Prepare-se para a consulta: leve sua lista de sintomas e todas as informações relevantes sobre seu histórico de saúde e o de sua família. Isso ajuda o profissional a ter uma visão completa.
-
Siga o processo de diagnóstico: o diagnóstico pode exigir exames de sangue específicos para detectar autoanticorpos, além de exames de imagem. O clínico geral poderá encaminhá-lo a um especialista, como um reumatologista.
-
Seja paciente e persistente: diagnosticar uma doença autoimune pode levar tempo. Não desanime se a resposta não for imediata. Seguir as orientações médicas é o melhor caminho.
Existe tratamento para a doenças de Carlinho de Jesus?
A rneuro radiculopatia desmielinizante crônica não tem cura. O tratamento crônica foca em suprimir a inflamação do sistema imunológico.
O tratamento é personalizado e depende da gravidade dos sintomas. As opções de tratamento incluem:
-
Imunoglobulina intravenosa (IgIV): anticorpo combinado e um agente biológico usado para tratar vários estados de imunodeficiência e uma infinidade de outras condições;
-
Corticosteroides: medicamentos anti-inflamatórios potentes que reduzem a inflamação e suprimem a resposta do sistema imunológico;
-
Plasmaférese: troca de plasma sanguíneo, para remover substâncias prejudiciais, como autoanticorpos, complexos imunes ou toxinas;
-
Imunossupressores orais: medicamentos que ajudam a controlar ou suprimir o sistema imunológico podem ser utilizados para casos mais leves, visando diminuir a necessidade de corticoides;
-
Fisioterapia: essencial para manter o fortalecimento muscular, a amplitude de movimento e o equilíbrio, além de prevenir contraturas e melhorar a qualidade de vida;
-
Nutrição e cuidados gerais: é fundamental manter uma alimentação saudável e controlar outras condições médicas, como a diabetes, que podem prejudicar os nervos.
