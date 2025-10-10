O que é a doença autoimune que afastou Carlinhos de Jesus?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Há alguns meses, o dançarino Carlinhos de Jesus recebeu o diagnóstico de neuro radiculopatia desmielinizante crônica, uma doença autoimune que ataca a bainha de mielina, que protege os nervos, causando sintomas como fraqueza muscular, perda de sensibilidade (dormência, formigamento), dor e problemas de equilíbrio. Durante participação no programa “Conversa com Bial'“ nessa quinta-feira (9/10), ele contou que os primeiros sinais da doença foram fortes dores na perna direita e instabilidade para se firmar de pé.

''Ainda no hospital, eu disse que tinha que aprender a falar esse nome direito, porque ia conviver com isso. E agora falo bem. Todo o revestimento dos nervos vão se desfazendo. Os nervos ficam sem proteção e sem comunicação'', explicou.

As doenças autoimunes acontecem quando o sistema de defesa do corpo, que normalmente protege contra invasores como vírus e bactérias, se confunde e começa a atacar as próprias células e tecidos saudáveis. É como se o exército de um país passasse a ver seus próprios cidadãos como inimigos, causando inflamação e danos em diversas partes do organismo.

Existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes conhecidas. As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e gatilhos ambientais, como infecções ou estresse, possa desencadear a resposta autoimune em pessoas predispostas. O diagnóstico pode ser complexo, pois os sintomas variam muito e podem se assemelhar aos de outras enfermidades.

Sinais de alerta: como identificar os sintomas?

Os sintomas das doenças autoimunes são frequentemente vagos e podem aparecer e desaparecer em ciclos, conhecidos como crises e períodos de remissão. Reconhecer os sinais iniciais é fundamental para buscar ajuda médica e iniciar o tratamento o quanto antes. Fique atento a um conjunto de sintomas persistentes.

Alguns dos sinais mais comuns que podem indicar uma desordem no sistema imunológico incluem:

Fadiga intensa: um cansaço que não melhora com o descanso e atrapalha as atividades diárias.

Dores nas articulações: dor, inchaço e rigidez, especialmente pela manhã.

Problemas de pele: manchas vermelhas, lesões, sensibilidade ao sol ou erupções cutâneas que não cicatrizam.

Febre baixa e recorrente: estado febril constante, mas sem uma infecção aparente.

Queda de cabelo: perda de cabelo em tufos ou um afinamento geral dos fios.

Dificuldade de concentração: problemas de memória ou uma sensação de "névoa mental".

Problemas digestivos: dor abdominal, diarreia ou sangue nas fezes de forma recorrente.

No caso específico da neuro radiculopatia desmielinizante crônica, os sintomas incluem:

Fraqueza muscular: a fraqueza geralmente começa nas pernas e pode afetar as coxas, dificultando atividades como subir escadas. A fraqueza também pode atingir as mãos.

Alterações de sensibilidade: sensações de dormência e formigamento (parestesias) são comuns, principalmente nos pés e mãos, e podem se espalhar para as pernas e braços.

Perda de reflexos: os reflexos tendinosos profundos (como o do joelho ou do tornozelo) podem estar ausentes ou diminuídos.

Dor: Pode ocorrer dor aguda, lancinante ou em queimação, embora a fraqueza e as alterações de sensibilidade costumem ser mais proeminentes.

Dificuldade para andar : devido à perda de sensibilidade e fraqueza nos membros inferiores.

Problemas de coordenação : dificuldade em controlar os movimentos.

Função autonômica: em casos mais graves, pode haver comprometimento da função autônoma, como problemas de bexiga, mas isso é menos comum do que em outras condições como a Síndrome de Guillain-Barré.

O que fazer ao suspeitar de uma doença autoimune

Se você identificar um ou mais desses sintomas de forma persistente, o caminho correto é procurar avaliação médica. Agir rapidamente pode fazer uma grande diferença no controle da condição e na preservação da sua qualidade de vida. Um passo a passo pode ajudar a organizar essa jornada.

Anote seus sintomas: mantenha um diário detalhado. Anote o que você sente, quando os sintomas aparecem, a intensidade e o que parece melhorá-los ou piorá-los. Procure um clínico geral: o primeiro passo é consultar um médico de confiança. Ele fará uma avaliação inicial, ouvirá seu histórico e poderá solicitar os primeiros exames de sangue. Prepare-se para a consulta: leve sua lista de sintomas e todas as informações relevantes sobre seu histórico de saúde e o de sua família. Isso ajuda o profissional a ter uma visão completa. Siga o processo de diagnóstico: o diagnóstico pode exigir exames de sangue específicos para detectar autoanticorpos, além de exames de imagem. O clínico geral poderá encaminhá-lo a um especialista, como um reumatologista. Seja paciente e persistente: diagnosticar uma doença autoimune pode levar tempo. Não desanime se a resposta não for imediata. Seguir as orientações médicas é o melhor caminho.

Existe tratamento para a doenças de Carlinho de Jesus?

A rneuro radiculopatia desmielinizante crônica não tem cura. O tratamento crônica foca em suprimir a inflamação do sistema imunológico.

O tratamento é personalizado e depende da gravidade dos sintomas. As opções de tratamento incluem:

Imunoglobulina intravenosa (IgIV): anticorpo combinado e um agente biológico usado para tratar vários estados de imunodeficiência e uma infinidade de outras condições;

Corticosteroides: medicamentos anti-inflamatórios potentes que reduzem a inflamação e suprimem a resposta do sistema imunológico;

Plasmaférese: troca de plasma sanguíneo, para remover substâncias prejudiciais, como autoanticorpos, complexos imunes ou toxinas;

Imunossupressores orais : medicamentos que ajudam a controlar ou suprimir o sistema imunológico podem ser utilizados para casos mais leves, visando diminuir a necessidade de corticoides;

Fisioterapia: essencial para manter o fortalecimento muscular, a amplitude de movimento e o equilíbrio, além de prevenir contraturas e melhorar a qualidade de vida;

Nutrição e cuidados gerais: é fundamental manter uma alimentação saudável e controlar outras condições médicas, como a diabetes, que podem prejudicar os nervos.

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus foi às redes sociais nesta segunda-feira (28/07) para explicar o uso recente de cadeira de rodas e muletas. Reprodução/Redes Sociais "Percebi que o quadril não é só para rebolar! [...] Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!", disse ele. Divulgação/@alvimfotografia Carlinhos revelou estar enfrentando um quadro sério de bursite trocantérica bilateral com tendinite nos glúteos, o que tem comprometido sua mobilidade e causado dores. Divulgação/@alvimfotografia "Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores", compartilhou. Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus Carlinhos explicou ainda que usou a cadeira de rodas e a muleta para se "poupar" e agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: Reprodução/Instagram "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", finalizou. Montagem/Reprodução/Instagram Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero. Divulgação/Portela Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes. Divulgação Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró. Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar. Reprodução/@carlinhosdejesus Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas. Reprodução/@carlinhosdejesus Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos. Divulgação Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações. Divulgação No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel. Raphael David/Agência Brasil Em 1991, fundou o bloco â??Dois Pra LÃ¡, Dois Pra CÃ¡â?, que desfila por Copacabana e Botafogo. DivulgaÃ§Ã£o/Tainah Vieira Desde 2022, atua como jurado técnico no "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck". MANOELLA MELLO/TV GLOBO Aos 72 anos, Carlinhos continua ativo no cenário cultural, apesar dos problemas de saúde. Divulgação Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança. Divulgação/Globo/Manoella Mello Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira. Reprodução Voltar Próximo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.