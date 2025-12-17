‘O agente secreto’ é indicado ao Satellite Awards

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Satellite Awards, nesta terça-feira (16/12). O longa concorre nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme Dramático, com Wagner Moura.

De acordo com a lista divulgada pela Academia Internacional de Imprensa (IPA), o ator Wagner Moura vai disputar o título com nomes de peso do cinema internacional como Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Michael B. Jordan (Pecadores), Joel Edgerton (Sonhos de trem) e Oscar Isaac (Frankenstein).

Já em Melhor Filme Internacional, os concorrentes são:

"Foi apenas um acidente" (França)

"Na linha da frente" (Suíça)

"Pequenos pecados" (Eslovênia)

"No other choice" (Coreia do Sul)

"Sentimental value" (Noruega)

"Sirt" (Espanha)

"O agente secreto" (Brasil)

The voice of Hind Rajab (Tunísia)

Entre os filmes mais lembrados desta edição do Satellite Awards, “Pecadores” lidera com 14 indicações, ao lado de produções como “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Sentimental Value” e “Train Dreams”. Na categoria de televisão, as séries “The White Lotus” e “Adolescência” concentram o maior número de indicações.

A premiação ocorre em 8 de março. No início do ano, Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz no Satellite Awards por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, superando concorrentes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Saoirse Ronan, Tilda Swinton e Lily-Rose Depp.

Destaque brasileiro

O reconhecimento de “O Agente Secreto” se soma a um momento positivo do cinema brasileiro no circuito internacional. Também na terça-feira, o filme apareceu na shortlist do Oscar 2026, nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Além do longa estrelado por Wagner Moura, o Brasil também aparece representado com “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, em Melhor Documentário; “Amarela”, de André Hayato Saito, em Melhor Curta; e Adolpho Veloso e seu trabalho em “Sonhos de trem” em Melhor Fotografia.

Com trajetória consistente, “O Agente Secreto” já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, tornando-se o maior lançamento nacional de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine). A estreia ocorreu em 6 de dezembro, e o longa alcançou marcos inéditos para o cinema nacional.

É a primeira vez na história que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste atinge esse público nas salas de cinema. O título também é o segundo lançamento brasileiro a vender 1 milhão de ingressos em 2025, o primeiro filme de Kleber Mendonça Filho a alcançar essa marca e o primeiro longa da Vitrine Filmes a conquistar esse feito.’

‘O agente secreto’

Ambientado no Recife de 1977, o filme é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor e especialista em tecnologia que retorna à cidade natal tentando escapar de um passado misterioso. Em busca de tranquilidade, ele rapidamente percebe que o Recife está longe de ser o refúgio que imaginava.

Além de Moura, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

A produção já acumula mais de 30 prêmios internacionais e segue competitiva em diversas premiações importantes da temporada. Entre os destaques, estão indicações ao Critics Choice Awards, Globo de Ouro, Spirit Awards, Lumières e prêmios de associações de críticos como Los Angeles Film Critics Association e New York Film Critics Circle, onde venceu Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.

No Festival de Cannes 2024, “O Agente Secreto” foi o título mais premiado do evento, conquistando quatro prêmios, incluindo reconhecimento por direção, roteiro e aspectos técnicos.