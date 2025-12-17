‘O agente secreto’ é indicado ao Satellite Awards
Longa de Kleber Mendonça Filho foi selecionado nas categorias Melhor Filme Internacional
O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Satellite Awards, nesta terça-feira (16/12). O longa concorre nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme Dramático, com Wagner Moura.
De acordo com a lista divulgada pela Academia Internacional de Imprensa (IPA), o ator Wagner Moura vai disputar o título com nomes de peso do cinema internacional como Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Michael B. Jordan (Pecadores), Joel Edgerton (Sonhos de trem) e Oscar Isaac (Frankenstein).
Já em Melhor Filme Internacional, os concorrentes são:
- "Foi apenas um acidente" (França)
- "Na linha da frente" (Suíça)
- "Pequenos pecados" (Eslovênia)
- "No other choice" (Coreia do Sul)
- "Sentimental value" (Noruega)
- "Sirt" (Espanha)
- "O agente secreto" (Brasil)
- The voice of Hind Rajab (Tunísia)
Entre os filmes mais lembrados desta edição do Satellite Awards, “Pecadores” lidera com 14 indicações, ao lado de produções como “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Sentimental Value” e “Train Dreams”. Na categoria de televisão, as séries “The White Lotus” e “Adolescência” concentram o maior número de indicações.
A premiação ocorre em 8 de março. No início do ano, Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz no Satellite Awards por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, superando concorrentes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Saoirse Ronan, Tilda Swinton e Lily-Rose Depp.
Destaque brasileiro
O reconhecimento de “O Agente Secreto” se soma a um momento positivo do cinema brasileiro no circuito internacional. Também na terça-feira, o filme apareceu na shortlist do Oscar 2026, nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Além do longa estrelado por Wagner Moura, o Brasil também aparece representado com “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, em Melhor Documentário; “Amarela”, de André Hayato Saito, em Melhor Curta; e Adolpho Veloso e seu trabalho em “Sonhos de trem” em Melhor Fotografia.
Com trajetória consistente, “O Agente Secreto” já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, tornando-se o maior lançamento nacional de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine). A estreia ocorreu em 6 de dezembro, e o longa alcançou marcos inéditos para o cinema nacional.
É a primeira vez na história que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste atinge esse público nas salas de cinema. O título também é o segundo lançamento brasileiro a vender 1 milhão de ingressos em 2025, o primeiro filme de Kleber Mendonça Filho a alcançar essa marca e o primeiro longa da Vitrine Filmes a conquistar esse feito.’
‘O agente secreto’
Ambientado no Recife de 1977, o filme é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor e especialista em tecnologia que retorna à cidade natal tentando escapar de um passado misterioso. Em busca de tranquilidade, ele rapidamente percebe que o Recife está longe de ser o refúgio que imaginava.
Além de Moura, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.
A produção já acumula mais de 30 prêmios internacionais e segue competitiva em diversas premiações importantes da temporada. Entre os destaques, estão indicações ao Critics Choice Awards, Globo de Ouro, Spirit Awards, Lumières e prêmios de associações de críticos como Los Angeles Film Critics Association e New York Film Critics Circle, onde venceu Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.
No Festival de Cannes 2024, “O Agente Secreto” foi o título mais premiado do evento, conquistando quatro prêmios, incluindo reconhecimento por direção, roteiro e aspectos técnicos.