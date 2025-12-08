'Uma Batalha Após a Outra' lidera disputa pelo Globo de Ouro com 9 indicações
"Uma Batalha Após a Outra", dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, lidera a disputa pelos Globos de Ouro com nove indicações, anunciou nesta segunda-feira (8) a organização do evento, que marca o início da temporada de premiações de Hollywood.
O drama familiar norueguês "Valor Sentimental", estrelado por Stellan Skarsgard, recebeu oito indicações, seguido pelo filme de terror "Pecadores", que recebeu sete indicações para a premiação que acontecerá no dia 11 de janeiro.
