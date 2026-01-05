Brasileiros criticam a entrega do Critics Choice para 'O agente secreto'

FOLHAPRESS - A entrega do troféu do Critics Choice de Melhor Filme Internacional para "O agente secreto", nesse domingo (4/1), repercutiu mal entre usuários das redes sociais pela maneira repentina com que foi entregue. Isso porque o cineasta Kleber Mendonça Filho recebeu a estatueta não durante a cerimônia principal, como a maioria dos prêmios, mas em meio a uma entrevista para o canal E!, no tapete vermelho do evento.

"Escrevi o filme para desenvolver com ele [Wagner Moura]. Tudo deu certo. Filmamos no ano passado, nos divertimos muito. Tivemos um elenco enorme. Ele foi muito importante para fazer todos ali conseguirem se sentir à vontade e fazer parte do filme", dizia Mendonça Filho, ao lado de sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux.

O diretor foi então interrompido e recebeu a notícia da vitória. "Parabéns, porque o Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional vai para vocês!", disse a repórter, apresentando a estatueta pra Kleber. "Você sabia?", ela depois perguntou. "Não fazia ideia", respondeu o diretor.

Uma repórter do Critics Choice Award diz pro Kleber Mendonça Filho que "O Agente Secreto" levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, dá o troféu pra ele do lado de fora da cerimônia e ele nem sabe o que fazer. Que coisa desrespeitosa e constrangedora. pic.twitter.com/7874bFm4Cp — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 5, 2026

No X, usuários brasileiros classificaram o momento como constrangedor e desrespeitoso, já que o prêmio teria sido considerado menor em relação às outras categorias. Afinal, o cineasta não teve tempo hábil de agradecer o troféu ou fazer qualquer discurso, já que logo em seguida houve a transmissão para o intervalo comercial.

O Critics Choice afirmou que, para encurtar a cerimônia e ganhar tempo na transmissão, decidiu antecipar a entrega de alguns troféus fora do palco.

Depois, Mendonça Filho e Wagner Moura subiram no palco para anunciar o prêmio de Melhor Filme para "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson. O ator ironizou a situação e, ao anunciar a categoria, disse "ou, como falamos no Brasil, Melhor Filme Internacional."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moura disputava os prêmios de Melhor Ator pelo filme - vencido por Timothée Chalamet, de "Marty supreme" - e Melhor Ator Coadjuvante pela série "Ladrões de drogas" - vencido por Owen Cooper, de "Adolescência".