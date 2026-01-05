'The Pitt' volta na quinta sob novo comando e com 3 prêmios Critics Choice

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Uma vítima de facada, freira diagnosticada com gonorreia, bebê abandonado no banheiro do hospital, a senhora que comeu biscoito de maconha e um homem com ereção persistente há horas. Esses são alguns dos casos já nos primeiros minutos da segunda temporada de “The Pitt”, que estreia na próxima quinta-feira (8/1) na plataforma HBO Max.

Neste domingo (4/1), a produção levou três prêmios Critics Choice, nos Estados Unidos. Venceu as categorias Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama, com Noah Wyle, e Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama, com Katherine LaNasa.

Vai disputar, no próximo fim de semana, o Globo de Ouro de Melhor Série e Melhor Ator em Série de Drama, novamente com Noah Wyle. Vale lembrar: indicada a 13 Emmys em 2025, "The Pitt" venceu a principal categoria da premiação.

Uma das produções mais comentadas e queridas do último ano, a série volta sem rodeios, exatamente 12 meses depois da primeira temporada, cujos acontecimentos iniciais ainda estão frescos na memória do público. O trailer da nova leva de episódios ultrapassou 13 milhões de visualizações e reuniu centenas de comentários de fãs, ansiosos pela continuação.

Na trama, o novo plantão no hospital universitário de Pittsburgh começa às 7h do dia 4 de julho, feriado da Independência dos Estados Unidos. Como de costume, o pronto-socorro está lotado, desta vez impulsionado pela combinação típica da data: álcool, fogos de artifício e calor.

A história se passa 10 meses depois do plantão exibido na primeira temporada, quando o chefe do Departamento de Emergência, doutor Michael Robinavitch (Noah Wyle), tentava superar um trauma do passado.



A segunda leva de episódios começa com Robby atravessando a cidade de moto, usando jaqueta jeans, luvas de couro e óculos escuros, ao som de “Better off without you”, da banda The Clarks – a abertura deve agradar a quem já se rendeu ao galã. É o último plantão de Michael antes do afastamento de três meses. Ele pretende tirar período sabático em um sítio indígena no Canadá.

A doutora Al-Hashimi (Sepideh Moafi) assume o pronto-socorro do hospital de Pittsburgh com mão de ferro e novidades da IA HBO Max/reprodução



O doutor Robby será substituído temporariamente por uma nova chefe. A doutora Al-Hashimi (Sepideh Moafi) chega antes do horário para acompanhar o turno da noite e assume o controle do pronto-socorro sem pedir licença. Essa postura deixa Robby visivelmente contrariado.



Dana (Katherine LaNasa), a enfermeira-chefe, faz a apresentação da nova chefe: “Loira, divorciada, mãe de um filho e rígida com as regras”.

Katherine LaNasa, no papel da enfermeira-chefe Dana, ganhou o Critics Choice 2026 de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama HBO Max/reprodução

Em entrevista ao Estado de Minas, a atriz Sepideh Moafi conta que ingressar no universo da série foi desafiador.

“Eu era nova nesse mundo, então havia uma pressão enorme para me encaixar e, ao mesmo tempo, trazer algo diferente para a ‘tapeçaria’ de 'The Pitt'”, afirmou. Iraniana-americana, ela interpreta a primeira médica de sua carreira.



A personagem Al-Hashimi tem formação em informática clínica e explora o uso da inteligência artificial (IA) na rotina hospitalar. No trabalho anterior, implementou mudanças significativas que pretende replicar em Pittsburgh.

Uma delas é o aplicativo de apoio à triagem. A ferramenta escuta toda a anamnese e sugere diagnósticos, com potencial de reduzir em até 80% o tempo de avaliação dos pacientes.



“Ela não tenta se integrar. Chega deixando claro como as coisas vão funcionar a partir de agora e assume o comando sem rodeios. É um primeiro dia desafiador para a doutora Al-Hashimi”, adianta a atriz.

A experiência mudou a visão da própria Sepideh sobre tecnologia. Antes da série, ela tinha percepção negativa sobre IA.

Rehab



Entre os retornos está o do Dr. Frank Langdon (Patrick Ball), que enfrentou o vício em benzodiazepínicos na primeira temporada. Ele admitiu ter consumido parte da medicação que prescrevia aos pacientes, passou por reabilitação e terapia, agora está de volta ao plantão.



Os momentos de respiro fora do hospital continuam raros. O espectador acompanha o desfecho dos pacientes enquanto novos casos chegam sem parar. A série mantém o ritmo frenético do primeiro ano e, desta vez, aprofunda a crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Um paciente hispânico sem plano de saúde teme não conseguir arcar com o tratamento após se machucar no trabalho. A conta pode ultrapassa milhares de dólares.



Vencedor do Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em 2025, Shaw Hatosy, o Dr. Abbott, só dá as caras no episódio 7, de maneira bastante inesperada.

“Há uma cena que Abbott divide com a Dra. Al-Hashimi. Estou curioso para ver a reação dos fãs, porque é interessante perceber como essa relação evoluiu”, diz Shawn. “E sem spoilers: nenhum armário de limpeza está envolvido”, brinca Sepideh.

Orgulho

Para o ator, “The Pitt” acerta ao apostar em conflitos que vão além dos diagnósticos “A série mostra não só os desafios médicos, mas os problemas sistêmicos do mundo moderno. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma produção que dá espaço para essas histórias”, afirma Hatosy.



Sepideh Moaf completa: “Hospital é o lugar onde vida, morte e tudo o que existe entre eles convivem. A série nos leva a pensar sobre propósito, prioridades e sobre como, muitas vezes, deixamos de viver a vida que deveríamos por estarmos presos à rotina.”

“THE PITT”

A segunda temporada, com 15 episódios, estreia em 8 de janeiro, com novos capítulos sempre às quintas-feiras.