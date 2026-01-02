Continuidade vai marcar o universo das séries em 2026

Após um 2025 marcado por estreias de peso e despedidas importantes, caso de “Round 6”, “The handmaid’s tale” e “Stranger Things”, o calendário das séries de 2026 aposta na continuidade. Segundas temporadas de produções que rapidamente conquistaram o público estarão de volta, agora como títulos consolidados das respectivas plataformas.

Além disso, 2026 vai registrar volume expressivo de adaptações literárias e será marcado pelo encerramento de sucessos como “Euphoria” e “The boys”. Confira a seguir destaques da agenda deste novo ano:

“THE PITT”



A segunda temporada da série, vencedora de três prêmios Emmy em 2025, estreia na próxima quinta-feira (8/1) no Prime Video. A trama acompanha o plantão de emergência de um hospital em Pittsburgh. Noah Wyle é o protagonista, interpretando o chefe do pronto-socorro. O elenco conta com os novatos Meta Golding, Christopher Thornton, Travin Van Winkle e Luke Tennie.

“BRIDGERTON”



A quarta temporada adapta o livro “Um perfeito cavalheiro”, de Julia Quinn, que faz a releitura de Cinderela. Os quatro primeiros episódios estreiam em 29 de janeiro, na Netflix. A outra metade será lançada em 26 de fevereiro. No centro da trama de Bridgerton estarão Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha), jovem empregada que invade, escondida e mascarada, o baile de máscaras da família protagonista. Quinta e sexta temporadas já estão confirmadas.

“ONE PIECE”



A segunda temporada do live-action estreia em 10 de março, na Netflix. A adaptação do mangá homônimo de Eiichiro Oda, após cobrir a saga East Blue no primeiro ano, avança para arcos como Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden e Ilha Drum. Entre as novidades estão a chegada de Ace (Xolo Maridueña), Miss Wednesday (Charithra Chandran) e Mr. 3 (David Dastmalchian), além do animado Tony Tony Chopper.

“THE BOYS”



A quinta e última temporada estreia em 8 de abril, no Prime Video, com dois episódios iniciais e lançamentos semanais na sequência. Nos capítulos finais, o mundo está sob o controle total do Capitão Pátria (Antony Starr) e da Vought. Karl Urban, o intérprete de Butcher, confirmou que o primeiro episódio terá mortes importantes. Haverá participação dos protagonistas do spin-off “Gen V”, cuja segunda temporada aborda a resistência de Starlight (Erin Moriarty).



“MARGO E A FALTA DE DINHEIRO”



Produzida pela A24, a minissérie estreia na plataforma Apple TV em 15 de abril, com três primeiros episódios. A trama acompanha Margo (Elle Fanning), jovem que engravida do professor de inglês e se vê forçada a abandonar a faculdade. Em meio a dificuldades financeiras, ela se muda para a casa do pai e passa a ganhar dinheiro com uma conta no OnlyFans. Adaptação do livro homônimo de Rufi Thorpe, a produção terá oito episódios e Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer no elenco.

Michelle Pfeiffer e Elle Fanning protagonizam a série "Margo e a falta de dinheiro", estreia de abril na plataforma Apple TV Netflix/divulgação

“EUPHORIA”



Depois de quatro anos, a série volta à HBO Max em abril. O hiato se deve à morte de Angus Cloud, intérprete de Fezco, e à greve dos roteiristas e atores em Hollywood, em 2023. Na terceira e última temporada, há um salto temporal de cinco anos. Rue (Zendaya) se vê endividada no México, enquanto Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) estão noivos. Jules (Hunter Schafer) estuda arte, Maddy (Alexa Demie) trabalha em Hollywood e Lexi (Maude Apatow) atua como assistente de showrunner. Os novos episódios terão trilha sonora de Hans Zimmer e Labrinth, com participação especial de Rosalía.

“CEM ANOS DE SOLIDÃO”



Aclamada por público e crítica, adaptação do romance homônimo de Gabriel García Márquez ganha segunda temporada em agosto, na Netflix. A nova leva de episódios cobre a segunda metade da saga da família Buendía, em Macondo. A direção segue com Laura Mora Ortega, agora ao lado de Carlos Moreno. Marleyda Soto e Claudio Cataño voltam como Úrsula Iguarán e o coronel Aureliano Buendía.

“A CASA DO DRAGÃO”



A terceira temporada estreia após o período de elegibilidade do Emmy, que se encerra em 31 de maio. O novo ano será dedicado à guerra aberta entre os Targaryen, divididos entre os Pretos, comandados por Rhaenyra (Emma D’Arcy), e os Verdes, liderados por Alicent (Olívia Cooke). A quarta e última temporada está confirmada, com estreia prevista para 2028.

“AMOR DA MINHA VIDA”



A série brasileira do Disney+, criada e dirigida por Matheus Souza, retorna em 2026. As gravações da segunda temporada já foram encerradas. Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros vivem os amigos inseparáveis Bia e Victor. Alanis Guillen, Clarice Falcão e Rômulo Estrela são algumas das novidades da nova leva de episódios.

Danilo Mesquita e Bruna Marquezine contracenam na série nacional 'Amor da minha vida', cuja segunda temporada já está rodada Laura Campanella/divulgação

“ENTREVISTA COM O VAMPIRO”

A terceira temporada estreia no Prime Video, ainda sem data definida. O novo ano acompanha Lestat (Sam Reid) abraçando a carreira musical. O vampiro se torna astro do rock.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria