Série 'Terra da máfia' reúne charme, trama inteligente e muita violência
Helen Mirren, Tom Hardy, Pierce Brosnan e Geoff Bell, entre outros, formam o elenco brilhante da atração da plataforma Paramount +
compartilheSIGA
Apesar de não ter sido tão comentada ao longo do ano, 2025 teve uma das séries que mais deu compulsão de ver nos últimos tempos: “Terra da máfia” (Paramount+).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ela foi criada e escrita pelo irlandês Ronan Bennett, conhecido por “Inimigos públicos” (2009), o filme de Michael Mann sobre John Dillinger, célebre assaltante de bancos dos anos 1930, e a série “O Dia do Chacal”, com Eddie Redmayne, inspirada no famoso romance de espionagem de Frederick Forsyth.
Leia Mais
Os 10 episódios de “Terra da máfia” foram escritos por Ronan Bennett em parceria com o dramaturgo inglês Jez Butterworth, roteirista do filme “Ford vs. Ferrari” (2019), de James Mangold.
A série se passa em Londres e lida com a família de criminosos Harrigan, que controla com mão de ferro atividades ilícitas em toda a Europa. Os chefes do clã são Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) e sua esposa, Maeve (Helen Mirren).
O casal tem dois filhos: o mais velho é Brendan (Daniel Betts), trapalhão que vive inventando golpes que nunca dão certo, o caçula Kevin (Paddy Considine) é pai do jovem psicopata Eddie (Anson Boon).
O personagem mais importante fora do clã é Harry Da Souza (Tom Hardy), o faz-tudo que resolve, da forma mais brutal, qualquer problema que possa afligir os Harrigan, seja eliminar o funcionário que não cumpriu seu papel ou proteger a família de alguma ameaça.
O tema central é a disputa entre os Harrigan e outro clã criminoso, os Stevenson, liderado pelo sádico Richie (Geoff Bel).
À la 'Scarface'
Quando o filho de Richie some após noitada com Eddie Harrigan, a relação pacífica entre as famílias dá lugar a uma guerra sangrenta. E põe sangrenta nisso: a série é de uma violência impressionante, com cenas que remetem a sequências memoráveis de “Scarface” e “Os infiltrados”.
Nome importante nesta produção é Guy Ritchie, conhecido por thrillers policiais como “Jogos, trapaças e dois canos fumegantes” (1998). Além de produtor-executivo, ele dirigiu os dois primeiros episódios.
Tom Hardy faz com maestria o papel do capataz durão que não dá um sorriso sequer. Porém, quem rouba todas as cenas em que aparecem são Pierce Brosnan e Hellen Mirren. Ele, gângster tão charmoso quanto implacável; ela, víbora traiçoeira, capaz de armar arapucas para amigos e até mesmo familiares. O nível de maldade de Maeve periga bater recordes.
Outra qualidade é a presença de ótimos personagens secundários: o mafioso Richie Stevenson de Geoff Bel é de gelar os ossos, enquanto Alice Barnes (Emily Barber) faz a mulher sedutora que trabalha para a polícia e consegue se infiltrar no clã.
Tramas secundárias adicionam tensão e suspense sem desviar a série do tema central. Escrita, dirigida e interpretada com muito talento, “Terra da máfia” é diversão garantida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"TERRA DA MÁFIA"
Série com 10 episódios criada por Ronan Bennett. Disponível na plataforma Paramount+.