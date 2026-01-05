Clássicos modernos: os grandes filmes que fazem 10 anos em 2026

Parece que foi ontem, mas o calendário não mente: em 2026, uma safra de filmes que marcaram época celebra uma década de lançamento. O ano de 2016 ficou na memória dos cinéfilos por entregar produções de gêneros variados, que conquistaram tanto o público quanto a crítica especializada.





De musicais premiados a animações com mensagens importantes, passando por super-heróis que quebraram recordes, esses longas continuam relevantes. Relembrar essas obras é uma ótima oportunidade para entender como elas influenciaram a indústria e por que ainda valem a pena ser assistidas.

Confira alguns dos clássicos modernos que completam 10 anos em 2026:

"La La Land: Cantando Estações"

O musical que encantou o mundo com sua trilha sonora e visual vibrante. O filme foi um fenômeno cultural e levou para casa seis estatuetas do Oscar, protagonizando um dos momentos mais lembrados da história da premiação.

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"

Vencedor do Oscar de Melhor Filme, este drama sensível e poderoso marcou o cinema pela sua narrativa impactante sobre identidade e crescimento. Sua vitória foi um marco para a representatividade na indústria.

"A Chegada"

Uma ficção científica inteligente que fugiu dos clichês do gênero. A produção foi aclamada pela abordagem original sobre comunicação e tempo, conquistando uma legião de fãs e o respeito da crítica.

"Deadpool"

O mercenário tagarela mudou as regras para filmes de super-heróis. Com muito humor ácido e quebra da quarta parede, provou que produções para maiores de idade no gênero poderiam ser um sucesso de bilheteria.

"Zootopia: Essa Cidade é o Bicho"

Esta animação da Disney foi muito além de uma história divertida com animais falantes. O longa trouxe uma poderosa alegoria sobre preconceito e convivência, ganhando o Oscar de Melhor Animação.

"Capitão América: Guerra Civil"

Um dos eventos mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), o filme colocou herói contra herói e redefiniu as alianças da equipe. Foi um sucesso estrondoso de público e crítica.

"Moana: Um Mar de Aventuras"

Com uma protagonista inspiradora e canções que grudaram na cabeça de todos, "Moana" se tornou um clássico instantâneo da Disney, celebrando a cultura polinésia com uma aventura emocionante.

"Rogue One: Uma História Star Wars"

O primeiro filme derivado da saga principal mostrou que o universo de "Star Wars" tinha muitas outras histórias para contar. A trama de guerra com final corajoso foi elogiada por fãs de todo o mundo.

"Doutor Estranho"

A produção abriu as portas do misticismo e das realidades alternativas no MCU. Seus efeitos visuais inovadores renderam uma indicação ao Oscar e apresentaram um novo pilar para o universo dos heróis.

"Animais Fantásticos e Onde Habitam"

A expansão do universo de Harry Potter levou os fãs de volta ao mundo mágico, mas em uma nova época e continente. O filme deu início a uma nova franquia e apresentou uma série de novas criaturas mágicas.

