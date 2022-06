Dia do cinema brasileiro: 8 filmes para assistir

A dupla intrigante vivência histórias engraçadas ao enganar o vilarejo. (foto: Reprodução)

Neste domingo (19/6) é comemorado o dia do cinema brasileiro, pois há 124 anos foram registradas as primeiras imagens em movimento no país.

Para celebrar a sétima arte, o Estado de Minas listou oito produções locais para assistir e celebrar a data. Entre os filmes, estão: ‘Democracia em Vertigem’, 'Deus e o diabo na terra do sol’, ‘O auto da compadecida’ e 'O Menino e o Mundo'.





No dia 19 de junho de 1898, Afonso Segreto, um dos primeiros cinegrafistas brasileiro, foi responsável por captar as primeiras reproduções em movimentação no Brasil.

O ítalo-brasileiro navegava em uma embarcação francesa e aproveitou para gravar a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.





E para celebrar a data de forma harmônica, selecionamos produções nacionais de diversos gêneros e gostos para maratonar. Confira a lista:

Cidade de Deus

A produção de 2002 conta a história de Buscapé (Alexandre Rodrigues/Luiz Otavio), um morador da comunidade Cidade de Deus, conhecida por ser uma das mais violentas. O jovem acaba se distanciando do crime graças ao seu talento fotográfico, e ele acaba retratando o cotidiano da favela em que vive.





Gênero: Drama/Crime

Duração: 2h 10m

Disponível em: GloboPlay

Democracia em Vertigem

O documentário é uma produção artística, não-ficcional, em que a cineasta Petra Costa presencia o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Com imagens exclusivas, a narrativa se mistura às memórias pessoais da também diretora.





Gênero: Documentário

Duração: 2h 1m

Disponível em: Netflix





Deus e o Diabo na Terra do Sol

O clássico, em preto e branco, de 1964, conta a história do vaqueiro Manuel (Geraldo Del Rey) que acaba matando um coronel de sua região, após se revoltar contra os abusos do mesmo. Com isso, ele foge para o sertão já que passa ser perseguido por jagunços. O filme também aborda a influência dos extremistas da Igreja Católica e dos latifundiários na região.





Gênero: Drama/Crime

Duração: 2 horas

Disponível em: GloboPlay





Mulher invisível

A comédia brasileira narra os delírios de Pedro (Selton Mello) que após sofrer uma decepção amorosa, idealiza a mulher perfeita. Assim, ele conhece sua nova vizinha Amanda (Luana Piovani), e se apaixona. Mas a mulher é fruto de sua imaginação.





Gênero: Comédia

Duração: 1h 45m

Disponível em: GloboPlay





O Auto da Compadecida

No sertão nordestino, as aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele), e Chicó (Selton Mello), são o enredo principal do longa-metragem. A dupla intrigante vivencia histórias engraçadas ao enganar o vilarejo. No final, a aparição da Nossa Senhora (Fernanda Montenegro) marca a histórica adaptação da obra literária de Ariano Suassuna.





Gênero: Comédia/Aventura

Duração: 1h 44m

Disponível em: GloboPlay





O Homem que Copiava

Para conquistar a vizinha Sílvia (Leandra Leal), André (Lázaro Ramos), que trabalha em uma fotocopiadora, se transforma em um falsificador de dinheiro.





Gênero: Drama/Romance

Duração: 2h 3m

Disponível em: GloboPlay e Star+





O Menino e o Mundo

A animação retrata o drama de um garoto do campo, que pela falta de oportunidade, vê o pai partindo para a cidade grande. Até que ele decide ir atrás, mas acaba descobrindo um mundo cercado de pobreza, exploração e falta de perspectivas, em que seu pai vive.





Gênero: Infantil/Aventura

Duração: 1h 20m

Disponível em: Disney

Tropa de Elite

Em Tropa de Elite, o dia a dia da polícia no Rio de Janeiro e a trajetória do capitão Nascimento (Wagner Moura), são marcados pelo conflito entre a segurança, o crime e a corrupção. O capitão do BOPE que se destaca ao demonstrar honestidade e honra, passa por inúmeras divergências para impôr seus princípios.





Gênero: Crime/Ação

Duração: 1h 55m

Disponível em: GloboPlay e Star

