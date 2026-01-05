Viagem musical: 10 hits que fazem 10 anos em 2026 e você ouve até hoje

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Parece que foi ontem, mas o ano de 2016 já se prepara para comemorar uma década de distância. Na música, foi um período vibrante e diversificado, com lançamentos que dominaram as rádios, as festas e as playlists de milhões de pessoas. Artistas consolidados e novos talentos disputaram a atenção do público com batidas que iam do pop eletrônico ao R&B, passando pelo funk e o rock alternativo.

Muitos desses sucessos continuam tão presentes que nem percebemos o tempo passar. Com a chegada de 2026, uma leva de canções icônicas completará dez anos de lançamento, provando que resistiram ao teste do tempo. Essa viagem musical mostra como algumas faixas se tornam verdadeiros clássicos modernos, capazes de provocar nostalgia instantânea e ainda animar qualquer ambiente.

A lista de hits é longa, mas alguns se destacaram por quebrar recordes, gerar debates ou simplesmente por não saírem da nossa cabeça. Relembrar essas músicas é também revisitar momentos, festas e fases da vida que foram embaladas por elas.

Confira 10 hits que completam uma década em 2026

"Hotline bling" – Drake: a mistura contagiante de dancehall e pop virou um fenômeno global. A música não só definiu o verão daquele ano, como quebrou recordes de streaming e permaneceu no topo das paradas por meses. "Formation" – Beyoncé: lançada de surpresa, a canção se tornou um poderoso hino cultural. Com mensagem forte e um clipe impactante, marcou a indústria e gerou discussões importantes sobre identidade e poder. "Work" – Rihanna ft. Drake: com um refrão hipnótico e inesquecível, a parceria da dupla dominou as paradas globais. A batida caribenha e a química dos artistas fizeram da faixa um sucesso instantâneo. "Can't stop the feeling!" – Justin Timberlake: criada para a animação "Trolls", essa música otimista contagiou o mundo. Sua energia positiva a transformou em um hino de celebração em festas, casamentos e eventos. “Side to side” – Ariana Grande ft. Nicki Minaj: lançada oficialmente como single em 30 de agosto de 2016, a música dominou os charts. O videoclipe contou com coreografias em uma aula de spinning e uma sauna; também foi muito popular, ultrapassando um bilhão de visualizações no YouTube. "Sorry" – Justin Bieber: um dos principais singles do álbum "Purpose", consolidou a transição de Bieber para um som mais maduro. A batida eletrônica e o clipe com dançarinas viralizaram rapidamente. "Closer" – The Chainsmokers ft. Halsey: o dueto nostálgico se tornou a música que mais tempo ficou no topo da Billboard Hot 100 em 2016, com 12 semanas de liderança, marcando uma geração. "24K Magic" – Bruno Mars: com forte influência do funk dos anos 80, a música foi um convite irresistível à pista de dança. O single marcou o retorno do artista com uma sonoridade vibrante e cheia de estilo. "Starboy" – The Weeknd ft. Daft Punk: a colaboração com a dupla francesa marcou uma nova era para The Weeknd. A faixa apresentou uma sonoridade pop sombria e elegante que virou sua marca registrada. “This is what you came for” — Calvin Harris ft. Rihanna: a faixa tem uma produção cativante e um refrão viciante e se encaixou perfeitamente no verão de 2016. Anos depois, descobriu-se que Taylor Swift (namorada de Harris na época) coescreveu a música, gerando ainda mais interesse e polêmica, com vazamento da demo original. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

