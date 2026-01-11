Globo de Ouro: o que você precisa saber sobre a cerimônia de hoje à noite
Confira onde assistir, quem concorre e quem são os favoritos da premiação deste domingo (11/1), em que ‘O agente secreto’ pode fazer história para o Brasil
A imensa e ruidosa torcida brasileira chega amparada neste domingo (11/1) à 83ª edição do Globo de Ouro. Depois do marco da vitória de Fernanda Torres em 2025 por “Ainda estou aqui”, Wagner Moura pode se tornar nesta noite o primeiro ator brasileiro a vencer a premiação.
Sua interpretação em “O agente secreto” é apontada como favorita por boa parte da imprensa internacional, a começar pela “Variety”, a Bíblia do meio cinematográfico.
Na esteira da revista, outras publicações que dão como certa a vitória de Moura são “Vanity Fair”, “Vulture”, “Gold Derby”, “USA Today”. Mas não só. “O agente secreto” é também apontado em algumas listas da imprensa americana como o vencedor na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, prêmio a que “Ainda estou aqui” concorreu no ano passado e não levou – “Emilia Pérez” levou.
Desde já, a festa no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, é histórica pelas três indicações de “O agente secreto” – o maior número para uma produção brasileira até aqui – que concorre também a Melhor Filme, além das já citadas Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama.
A aposta em ao menos um troféu para o filme nesta noite é tamanha que até a Globo, que nunca transmitiu a premiação, vai exibi-la após o “Fantástico”.
A trajetória de “O agente secreto” até aqui guarda outras semelhanças com “Ainda estou aqui”. Ambos os filmes iniciaram suas carreiras com prêmios nos festivais mais prestigiosos do mundo: o primeiro com o de Melhor Roteiro em Veneza, em 2024, e o segundo com o de Melhor Direção e Melhor Ator em Cannes, em 2025.
Bilheteria
Em sua décima semana em cartaz, “O agente secreto” soma 1,1 milhão de espectadores no Brasil. Vem colecionando prêmios até aqui – 48 até o momento, incluindo outro feito inédito para o cinema nacional, o de Melhor Filme Internacional do Critics Choice Awards.
Caso a vitória de Wagner Moura se concretize – seu maior rival é Michael B. Jordan por “Pecadores”, cuja candidatura esquentou nas últimas semanas –, o caminho para uma indicação ao Oscar estará sedimentado. Ainda que o corpo de jurados seja totalmente diferente – o Globo de Ouro é de críticos internacionais nos EUA, em torno de 300 jornalistas, e o prêmio da Academia vem de seus membros –, a visibilidade da cerimônia é enorme.
O discurso de aceitação de Fernanda Torres no ano passado foi um dos grandes momentos da noite. Em entrevistas, Moura tem falado bastante sobre ditadura e autoritarismo, temas urgentes nos EUA da gestão Trump. A votação para as nomeações do Oscar começa amanhã (12/1), ainda sob o calor da noite do Globo de Ouro.
Na categoria de Melhor Filme de Drama, a internacionalização é clara: três indicações para produções faladas em inglês (“Pecadores”, “Frankenstein” e “Hamnet”) e a outra metade para filmes estrangeiros (“Foi apenas um acidente”, o filme iraniano que disputa pela França, o norueguês “Valor sentimental”, que concorre em oito categorias, e o longa brasileiro).
O favorito é o drama de época dirigido por Chloé Zhao sobre a tragédia na vida pessoal de William Shakespeare que serviu como inspiração para “Hamlet”. “Hamnet” deverá ficar com o troféu de Melhor Atriz, para Jessie Buckley.
Já entre os longas que concorrem a Melhor Comédia/Musical, quem deve levar é o campeão de indicações do Globo de Ouro. “Uma batalha após a outra” disputa em nove categorias. Mas o de Melhor Ator para Leonardo DiCaprio não está seguro, pois Timothée Chalamet, por “Marty Supreme”, é outro forte concorrente. Rose Byrne, de “Se eu tivesse pernas eu te chutaria”, está bem cotada para o troféu de Melhor Atriz, assim como Cynthia Erivo por “Wicked: Parte 2”.
A disputa na área da TV vai reunir produções que estiveram no Emmy, em setembro. “Ruptura” e “The Pitt” competem novamente como melhor série dramática, e “O estúdio” e “Hacks” se enfrentam na seara das comédias. Há, no entanto, dois estreantes de peso: “Task” e “Pluribus”. Os campeões de indicações são “The White Lotus”, com seis nomeações, e a minissérie “Adolescência”, com cinco.
SOBRE A FESTA
. Serão 28 categorias, divididas entre 15 para cinema (comédia/musical e drama), 11 para séries (comédia/musical, drama e minissérie), além de stand up e podcast
. A apresentadora, pelo segundo ano consecutivo, será a comediante Nikki Glaser
. George Clooney e Julia Roberts encabeçam a lista de famosos que vão apresentar os prêmios.
Também estão confirmados Snoop Dogg, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Jason Bateman, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Kevin Hart, Kyra Sedgwick, Macaulay Culkin, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Miley Cyrus, Minnie Driver, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall e Zoë Kravitz
ONDE ASSISTIR AOS PRINCIPAIS FILMES DO GLOBO DE OURO
Drama: “O agente secreto” (cines BH, Boulevard, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Diamond, Pátio, Ponteio, UNA Belas Artes); “Foi apenas um acidente” (Centro Cultural Unimed-BH Minas, UNA Cine Belas Artes); “Frankenstein” (Netflix); “Pecadores” (HBO Max); “Valor sentimental” (Centro Cultural Unimed-BH Minas, Pátio, Ponteio). “Hamnet” estreia na próxima quinta (15/1).
Comédia/Musical: “Uma batalha após a outra” (HBO Max); “Bugonia” (UNA Cine Belas Artes); “Blue Moon – Música e solidão” (aluguel e venda nas plataformas). “Nouvelle Vague” já saiu dos cinemas e não chegou ao streaming e “Marty Supreme” e "A única saída" estreiam em 22/1.
GLOBO DE OURO
A cerimônia começa às 22h. Haverá transmissão a partir das 21h30 no canal pago TNT e na HBO Max. A Globo transmite o evento após o “Fantástico”. O E! transmite o tapete vermelho, a partir das 20h.