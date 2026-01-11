BBB 26 estreia com novidades nesta segunda-feira (12/1)

A edição de 2026 do “Big Brother Brasil” (BBB 26) estreia nesta segunda-feira (12/1), após a novela “Três Graças”, com mudanças significativas no formato e premiação de R$ 3 milhões para o campeão, a maior oferecida pelo reality da Globo. Em 2025, a vencedora Renata Saldanha faturou R$ 2,7 milhões.

Na quinta edição apresentada por Tadeu Schmidt, os participantes serão divididos entre os grupos “Pipoca”, formado por anônimos; “Camarote”, com celebridades; e o novo “Veteranos”, composto por ex-participantes do programa. Os nomes do “Veteranos” e do “Camarotes” serão revelados durante a estreia.



Casas de vidro

No “Pipoca”, pela primeira vez todos os participantes serão escolhidos pelo público. Desde a última sexta-feira (9/1), 20 pessoas participam de cinco casas de vidro distribuídas entre todas as regiões do país. Com dois homens e duas mulheres cada, os espaços ficam em Manaus, Salvador, Brasília, São Caetano do Sul e Porto Alegre.

Dois mineiros concorrem a uma vaga no reality show. Breno, de 33 anos, é biólogo e modelo, vive em Betim. “As pessoas se sentem atraídas por mim. A questão é que conviver comigo não é fácil. Tenho consciência de que sou atraente, interessante, tenho magnetismo e carisma”, afirmou ele no vídeo de apresentação.

Milena, de 26 anos, trabalha como babá e recreadora de festas infantis. Natural de Itambacuri, ela mora atualmente em Teófilo Otoni, Nordeste de Minas. “Serei a favoritinha do povo lá fora, porque sou do povo”, disse.

Até a noite deste domingo (11/1), o público vai escolher um homem e uma mulher de cada casa de vidro para integrar o elenco. Os votos são ilimitados, no site do Gshow. O resultado será divulgado no especial “Seleção BBB”, hoje, antes do “Fantástico”.

Apesar da definição inicial, o elenco não será fixo ao longo da temporada. Entre as novidades, o público poderá substituir qualquer participante, independentemente do grupo, por candidatos que disputarão vaga em confinamento paralelo. No espaço extra, os concorrentes enfrentarão desafios mais intensos para provar seu valor e tentar ingressar no jogo.

A interação com o público será ampliada nas dinâmicas do Big Fone. Nesta edição, três telefones estarão disponíveis na casa, e os telespectadores poderão decidir qual deles tocará e a mensagem a ser anunciada para quem atender.

“Sonhos” é o tema da casa, orientando toda a decoração. A sala e o confessionário representam o sonho da riqueza, com elementos que remetem a cifrões e moedas. A mesa de centro é decorada com cédulas falsas, relembrando os milhões destinados ao vencedor.

Os dois quartos comuns simbolizam o sonho da eternidade, com tons de azul, ampulhetas, relógios e o símbolo do infinito; o sonho de voar é representado por nuvens, céu em tons alaranjados de crepúsculo e figuras humanas flutuando.

No andar superior, o quarto do líder remete ao sonho do grande amor, com paleta em rosa, corações e cupidos. Já o corredor de acesso faz referência ao sonho da fama, com silhuetas de fotógrafos, câmeras e tapete vermelho.



Mesa bumerangue

As cozinhas VIP e Xepa reforçam o contraste entre fartura e escassez, com decoração em cores vibrantes e preto e branco, respectivamente. Diferentemente das edições anteriores, os participantes não dividirão mais o cooktop, mas compartilharão a única mesa em formato de bumerangue.

Esta é a segunda edição do BBB sem o comando de Boninho, função que passou a ser exercida por Rodrigo Dourado. O encerramento do reality está previsto para 21 de abril.

“BIG BROTHER BRASIL 2026”

• Estreia nesta segunda-feira (12/1), às 22h25, após a novela “Três Graças”, na TV Globo.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria