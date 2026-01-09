Passeio na Lagoa da Pampulha é destaque na programação

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (9/1)



Para os fãs de Yoshitaka Amano, o fim de semana começa bem. No CCBB BH (Praça da Liberdade, 450), 218 obras do artista japonês fazem parte da mostra “Além da fantasia”. Amano é referência em animação japonesa e destaque da franquia “Final fantasy”. Além de pinturas, ilustrações originais e objetos, a sala imersiva promete surpreender o público. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria. A mostra pode ser visitada de quarta a segunda, das 10h às 22h.

Sábado (10/1)



Frank Sinatra inspira a apresentação do Rafael Canielo Jazz Quarteto, a partir das 21h30, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). No repertório, hits do cantor americano. Os ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam R$ 400 para mesa de cinco lugares, R$ 320 para mesa de quatro lugares e R$ R$ 80 para o balcão/individual.

Domingo (11/1)



Para os aventureiros, domingo é dia de passeio de barco na Lagoa da Pampulha. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla. O ponto de encontro é o Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy – Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, próximo à Casa do Baile), com três saídas, às 9h30, 12h30 e 14h30. O passeio percorre os principais pontos do Conjunto Moderno da Pampulha.

Segunda-feira (12/1)



As bailarinas Dudude Herrmann e Lina Lapertosa fazem a última apresentação de “Q Brô”, na programação da Campanha de Popularização Teatro e Dança, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro), às 19h. Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc. Na bilheteria, eles custam R$ 60.

Terça-feira (13/1)



A cidade respira teatro. Terça-feira, na programação da Campanha de Popularização, o destaque é “As coisas que eu não disse”, que tem direção de Glicério do Rosário, com Carolina Gommes e Beto Militani no elenco. Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc. Na bilheteria do teatro, custam R$ 60. Sessão às 20h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro).

Quarta-feira (14/1)



A exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” continua lotando a Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Reúne 69 gravuras originais do mestre holandês, com curadoria de Luca Baroni. As obras pertencem a coleção privada administrada pela The Art Co., de Pésaro, na Itália. O conjunto abrange diferentes fases do artista, entre 1629 e 1665. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 18h, com entrada franca.

Quinta-feira (15/1)



Atores com o maior número de espetáculos na Campanha de Popularização Teatro e Dança, Maurício Canguçu e Ílvio Amaral estreiam a peça “Colisão”, ao lado de Lucas Barbosa. A montagem ficará em cartaz até 8 de fevereiro, com sessões às quartas e quintas, às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro).

