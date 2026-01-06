Peça 'Os saltimbancos' retorna ao teatro 15 anos depois da estreia

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Boas-novas para este janeiro. Participantes da Campanha de Popularização, dois grupos mineiros, Odeon Companhia Teatral e Mimulus Companhia de Dança, apresentarão espetáculos que prometem emocionar o público. “Os saltimbancos” tem direção de Carlos Gradim, o mesmo que assinou o trabalho há 15 anos. O elenco reúne Rose Brant, Regina Souza e Marcelo Veronez, que participaram da primeira montagem, em 2011, além de Diego Roberto.

Adaptação de Chico Buarque do texto de Sérgio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, a peça da Odeon revisita coreografias, figurinos e ambientação, levando para o palco o debate sobre desigualdade, violência simbólica, opressão e etarismo. A versão do clássico nacional com direção de um mineiro está entre as maiores produções do estado, com 16 atores, nove músicos e orquestra.



• SONHO DE ARTISTA



A história dos saltimbancos há anos conquista adultos e crianças. Jumento, cachorro, galinha e gata, cansados de sofrer maus-tratos dos patrões, seguem para a cidade em busca do sonho de se tornarem artistas. Coro e família dos animais estarão a cargo de Airon Gischewski, Ana Hamzi, Andréa Rodrigues, Bernardo Rocha, Célio Souza, Gabriela Dominguez, Gil Guedes, Jéssica Pierina, Nina Moll, Nicolie Zalin, Ricardo Ikier e Thay Lenck. Completam o elenco os músicos Adélia Cristina, Antonio Loureiro, Arthur Figueiredo, João Machala, Lucas Telles, Paulo Sartori, Robson Fonseca e Thamiris Cunha. A Odeon Companhia Teatral foi criada em 1998 por Carlos Gradim e Yara de Novaes.

'Chão', novo espetáculo da companhia Mimulus, será apresentado em 24 de janeiro, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes Daniel Vidal/divulgação



• NOVIDADE



A coluna sempre foi fã do trabalho de Jomar Mesquita com a Mimulus. O próximo espetáculo da companhia é um bom sinal sobre a dança criada em Minas Gerais. “Chão”, primeira nova coreografia do grupo desde “Flores de coragem” (2023), propõe uma reflexão sobre trajetos, escolhas e transformações. Com direção de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, a montagem reúne os dançarinos Alec Santino, Alexandre Tadra, Andrea Pinheiro, Fabiana Dias, Getúlio Ramalho, Guilherme Serpa, Juliana Macedo, Lívia Lages e Rodrigo de Castro.

• PELO MUNDO



A companhia foi criada por Jomar Mesquita a partir do grupo formado por alunos da Mimulus Escola de Dança. O propósito era experimentar novas possibilidades coreográficas além dos padrões tradicionais da dança de salão. Ao longo de 34 anos, a companhia se consolidou e, a partir de 2000, está vinculada à Associação Cultural Mimulus. Turnês já passaram por 80 cidades brasileiras em todos os estados. O grupo também se apresentou nos Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Finlândia, Portugal, Itália, Argentina, Venezuela e Chile. A Mimulus foi aplaudida no Jacob’s Pillow Dance Festival (EUA), Madrid en Danza (Espanha), Biennale de la Danse de Lyon, festivais de Avignon e Cannes (França).

• POPULARIZAÇÃO



“Os saltimbancos” ficará em cartaz de 15 a 19 de janeiro, na quinta, sexta e segunda, às 19h; no sábado, às 11h e às 17h30; e no domingo, às 17h30. “Chão” terá sua única apresentação em 24 de janeiro, às 21h. Os espetáculos serão atrações do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, na programação da Campanha de Popularização Teatro e Dança, que começa na próxima quinta-feira (8/1) e segue até fevereiro.

