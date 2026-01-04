Virada do ano leva multidão ao Minas Tênis Clube, em Lourdes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Acostumados com a festa de ano-novo no Minas II, sócios do Minas Tênis Clube (MTC) deram as boas-vindas a 2026 na unidade do Bairro de Lourdes, onde se iniciou a história do clube, em 1935. Não foi novidade, pois há algum tempo o Minas I foi cenário do réveillon na época dos 80 anos do MTC. Desta vez, a mudança de endereço ocorreu por causa das obras de reforma da sede do Mangabeiras.

A comemoração contou com várias atrações no salão de festas, Arena UniBH, área das piscinas e CF 3, com shows de Super Som C&A, San Remo, Luciana Ferrari Quarteto, Dib Six e Toque de Classe. No piso 2 do centro de lazer, DJ animou a pista da Boate Teen. Após a queima de fogos, houve apresentação de bateria de escola de samba.

Minas para o futuro



A virada de 2025 para 2026 marcou o início da campanha Minas para o Futuro, idealizada pela gestão do presidente Carlos Henrique Martins Teixeira. A intenção é tornar a instituição mais digital, inovadora e sustentável, preparando o clube para os próximos desafios e o deixando cada vez mais forte para a chegada do centenário, em 2035.

Obras em andamento



As obras da reforma prevista pelo plano diretor do Minas II seguem dentro do cronograma. Recentemente, foram inaugurados novos quiosques, que atendem os associados com maior conforto e agilidade. A portaria da Rua Ivaí vai contar com sistema de acesso por reconhecimento facial. Os serviços externos, com a conclusão de acabamentos do deck e gramado, seguem em ritmo mais lento, devido às chuvas de dezembro. Serão instalados postes, luminárias e vidros do guarda-corpo, além de redes de drenagem e irrigação. Também haverá plantio da grama.

Varanda social



Edificações anexas à sede social vêm sendo executadas, com revestimentos nos pisos, guarda-corpo, paredes e forro. A varanda social panorâmica ampliará a área da sinuca, abrigando, no primeiro pavimento, espaço multiuso coberto e instalações sanitárias. Será duplicada a escada que liga a sede social ao gramado.

