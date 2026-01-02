DJs fazem suas apostas sobre o que será sucesso em 2026

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Neste ano que começa, convidamos os DJs Vinicius Amaral, Válber, Maoli, Eddy Alves e Bela Ribas para apontar o que será sucesso em 2026. “Bem difícil encontrar algo que surpreenda e não seja tão alternativo. A música tem estado bem repetitiva e nada interessante. De música brasileira, nada me chama a atenção mais”, afirma Vinicius Amaral. Mas aponta nomes que o deixaram feliz em 2025: “Madonna, que já está produzindo o que pode ser a sequência do grande 'Confessions on a dance floor'; Julia St. Louis, que lançou o excelente álbum 'Sunlight' em parceria com o produtor Marco Finotello; e Rhye, projeto canadense na estrada desde 2018, que tem feito grandes participações com DJs nos últimos anos.”



Válber não cita cantores e bandas nacionais. Diz que não gosta de nada que vem saindo, “principalmente em 2025”.



Contudo, seu ouvido afiado aposta em 10 nomes que, acredita, serão sucesso em 2026. Cita Chappell Roan, Billie Eilish, Teddy Swims, Bad Bunny, Sombr, Dua Lipa, Benson Boone, Alex Warren e David Guetta. “Por último, mas a mais importante e que torço muito para estourar no Brasil, vem a dupla belga Ultra Sunn. Minha preferida, lembra muito o Depeche Mode”, declara.



Maoli acredita que em 2026 a música seguirá a tendência de misturar estilos, valorizando a diversidade.

“Se, por um lado, a inteligência artificial vem sendo usada nas produções globais, por outro, vejo o movimento muito forte de DJs revisitarem clássicos dos anos 70 a 90. A ponte entre passado e presente vai ficar ainda mais evidente, com releituras respeitosas, mas pensadas para a pista e para a experiência coletiva”, prevê.



Eddy Alves faz apostas que misturam Brasil e mundo. “Iza vive um momento de maturidade criativa no pop nacional. Matuê mantém o protagonismo no trap e no streaming. Anitta segue como força global, sempre se reinventando”, afirma.



“No cenário internacional, Rema representa a expansão do afrobeat. Fechando a lista, Peggy Gou confirma a música eletrônica cada vez mais presente no mainstream”, conclui.



AS APOSTAS

• DJ MAOLI

Frank Ocean

“Lost” (Gabss e Vintage Culture Edit)

Alok, Gilberto Gil, Watzgood

“Palco” (Alok e Watzgood Remix)

Toman

“Verano en NY”

Jota Quest e Tim Maia

“Acenda o farol”

Viot

“Você não soube me amar” (Blitz)

• DJ NEDU LOPES

Lola Young

“A inglesa, de 24 anos, conhecida pelo hit 'Messy', está em ascensão e é promessa de novos sucessos para este ano.”

Tyla

“A sul-africana, de 23 anos, que emplacou o hit 'Water' em 2024, acaba de lançar o single 'Chanel' e promete fazer sucesso em 2026.”

Doja Cat

“A americana é uma das artistas mais autênticas do cenário pop mundial. Lançou recentemente o ótimo álbum 'Vie', com influências de disco e funk pop. Promete tocar bastante em 2026.”

Prospa

“A dupla inglesa de produtores, em ascensão na cena house, não para de lançar pedradas. A minha favorita deles é 'Love songs'.”

Hugel

“O DJ e produtor inglês estourou para o mundo em 2018 com o remix de 'Bella ciao'. De lá para cá, emplaca hits na cena house todos os anos. A recente 'Pyhu' é minha aposta para 2026.”



• DJ BELA RIBAS

“The manifesto”, do Gorillaz

“Eles estão há quase três anos sem lançar álbum novo. O próximo virá com várias participações especiais. Acho que será bem eclético e interessante.”

“Haim”, de I Quit

“As meninas têm o meu coração. Em outubro, lançaram álbum na linha indie pop sofisticada, com tempero de rock clássico. As letras são bem pessoais, falando sobre bem-estar mental e recomeços. Bem adequado para começar o ano.”

“Messy”, de Lola Young, Ted Bear e Nito-Onna

“'Messy' foi um dos hits de 2025. Com o remix de Ted Bear e Nito-Onna, ganha nova sonoridade, perfeita para sunsets, warm ups e pistas mais sofisticadas.”

“Marinada vol. 01”, de Marina Sena

“As seis músicas são uma delícia para ouvir na praia ou na piscina com os amigos. Ideais para este verão. Minha favorita é 'Saí para ver o mar', com Rachel Reis.”

“Maracatu atômico”, de Gilberto Gil, em remix de Alok, Mas e Mozambo

“Imagine combinar Gilberto Gil com três feras da música eletrônica brasileira. Aposto que será um dos hits da cena eletrônica em 2026.”

