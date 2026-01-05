Mundo da moda perde Sheila dos Mares Guia

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O mundo da moda perdeu um de seus maiores nomes em Minas Gerais. Sheila Emrich dos Mares Guia morreu sábado (3/1), aos 77 anos. O corpo foi cremado após velório realizado domingo (4/1), no Memorial Zelo, em Belo Horizonte. A família não informou a causa da morte. Casada com Walfrido dos Mares Guia, empresário, ex-vice-governador de Minas Gerais e ex-ministro do Turismo e das Relações Institucionais, Sheila deixa os filhos Erika e Leonardo, além de cinco netos.

Sheila dos Mares Guia e a filha Erika criaram a CJ Mares, empreendimento multimarcas especializado em roupas de grife. Na década de 1980, foi uma das fundadoras do Grupo Mineiro de Moda, responsável pelo fortalecimento do setor em Minas Gerais. Ontem, Walfrido e Erika se despediram dela com palavras emocionadas.

Sheila e Walfrido Mares Guia na inauguração da sede da CJ Mares, em 2019 Luciana Prezia/divulgação



ELEGÂNCIA RARA



Amigos, colegas e admiradores falaram à coluna sobre o legado da empresária.

“Sheila foi minha chefe, mas, para mim, representou muito mais do que isso”, afirmou Phillip Martins, superintendente de relações públicas do Fasano JHSF. “Trabalhamos juntos por muitos anos, e ela se tornou muito especial na minha vida. Sua generosidade era imensa, presente em cada gesto, em cada direcionamento e em cada decisão. Sua elegância rara vinha da alma e transbordava naturalmente. Aprendi muito com Sheila sobre trabalho, sobre as pessoas e sobre a vida. Ela me ensinou com paciência, com sensibilidade e, sobretudo, com o exemplo”, contou.

“O que ela deixa vai muito além do que construiu profissionalmente. Seu legado vive nos ensinamentos que carrego, na admiração profunda e na gratidão por ter caminhado ao lado dela por tantos anos”, conclui Martins.

'Descanse em paz, rainha Sheila, minha mãe brasileira', escreveu a top Naomi Campbell em suas redes sociais Naomi Campbell/stories

PERDA IMENSA



O produtor Paulo Rossi considera Sheila um símbolo de elegância e altivez, no sentido de nobreza e dignidade. “Tive a honra e o prazer de conviver com ela profissionalmente desde os tempos do Grupo Mineiro de Moda, tive a sorte de me tornar e ser acolhido como amigo. Aprendi a admirar a mulher forte que, à primeira vista, parecia frágil, nunca elevando o tom de voz. Ela sempre trazia uma frase para as conversas que denotava larga experiência de vida, conhecimentos e cultura”, contou.

“Mulher agregadora, junto do marido Walfrido, dos filhos e dos netos, soube dividir muita alegria nas inúmeras comemorações em sua linda casa em Santo Antônio do Leite. Sheila partiu, mas não nos deixará”, afirmou o produtor.

Sheila dos Mares Guia e a filha Erika no Festival Minas Cult, evento de moda e design realizado em 2005, em Belo Horizonte Marcos Vieira/EM/D.A Press/14/4/05

À FRENTE DO TEMPO



Cláudia Antunes Lopes, funcionária da CJ Mares há quase 20 anos, ressaltou a importância de Sheila para sua vida. “Além de sensacional enquanto profissional, mulher sempre à frente de seu tempo e sinônimo de elegância absoluta, Sheila era discreta em todos os sentidos, mas sabia tudo”, revelou.

“Ela construiu a moda em Minas Gerais, fez parte do Grupo Mineiro de Moda. Profissional perfeita, tinha os pés no chão. Muito prudente, sabia escolher coleções junto da Erika, com a Lelete. Chefe maravilhosa, dava valor àquilo que você sabia fazer, àquilo em que você é boa”, contou Cláudia.

“Ela vai fazer falta, está deixando um legado incrível tanto profissional quanto pessoal. Sheila será eterna. Continuará sendo chique no céu!”



CHIQUÍSSIMA

O produtor Zeca Perdigão conheceu Sheila quando a empresária levou a sobrinha Juliana, candidata ao concurso Glamour Girl, para receber dicas sobre a passarela.

“Chegaram as duas, lindas como sempre. Tive relação muito bacana com ela, uma das mulheres mais elegantes do mundo. Nunca a vi de outra forma que não fosse chiquíssima”, elogiou. “A relação com ela e toda a turma da M Guia, Erika e Lelete foi muito carinhosa, muito profissional. E eu sempre surpreendido pela elegância de Sheila.”

Zeca também destacou a dedicação da empresária ao trabalho. “Com extremo bom gosto, fez coisas chiquérrimas, tanto que a loja está aí até hoje. Era uma das poucas sobreviventes da época de ouro

da moda mineira”, concluiu.

