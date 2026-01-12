Pedido de casamento emociona plateia em teatro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O elenco da peça “Acredite, um espírito baixou em mim” está com fama de casamenteiro. Pelo segundo ano consecutivo, a montagem, uma das atrações da 51ª Campanha de Popularização Teatro e Dança, foi cenário para pedido de casamento.

No palco, Rafael Anania da Silva, de 43 anos, agente de portaria, entregou o anel de noivado para Marcia do Nascimento, de 44, assistente administrativa, com o pedido de casamento. Emocionada, obviamente, ela aceitou o pedido, sob aplausos do público que lotou o Cine Theatro Brasil na noite do último sábado (10/1). Mas nada foi por acaso.



A primeira vez



Cinco anos atrás, Rafael perdeu a comemoração do aniversário da então namorada. “Não sabia que ela iria comemorar a data. Fui ao cinema ver ‘Homem-aranha’ e meu celular sem bateria.

Ela tentou comunicar, mas não conseguiu”, relembrou. Para compensar, Rafael, que nunca tinha ido ao teatro, decidiu que a levaria para ver uma peça. Foi assim que o casal fez a sua estreia na plateia de um teatro.



Lolo e Lucas



A escolha pelo espetáculo “Acredite, um espírito baixou em mim”, também dentro da programação da Campanha daquele ano, foi movida pela curiosidade de Rafael, que de tanto ouvir falar muito bem sobre a montagem estrelada por Ílvio Amaral e Maurício Canguçu, tinha a maior vontade de ver a comédia.

O programa foi tão bom que, a partir daquele ano, voltaram a se divertir com as aventuras de Lolo e Lucas. Com um detalhe: sempre levando alguém que nunca tinha ido ao teatro. No sábado passado, foram acompanhados da tia de Maria, Sílvia Regina, e da filha de Rafael, Maria Eduarda, que voltou pela segunda vez.



Surpresa



Logo no início da peça, Ílvio Amaral escolhe uma pessoa na plateia para interação que garante boas gargalhadas. No sábado, o escolhido foi Rafael. Tudo armado para que ao final da apresentação ele subisse ao palco para receber um livro que conta a trajetória de Ílvio e Maurício, em retribuição à participação na cena de plateia.

Visivelmente emocionado, o noivo não conseguiu se expressar. Foi preciso que Maurício desse uma força e chamasse a namorada do Rafael. “Vai lá, Rafael, agora é com você”, brincou o ator. O noivo preferiu se ajoelhar diante da noiva e mostrar-lhe o anel.

A plateia aprovou, sob fortes aplausos. “É sim ou não?”, perguntou Maurício. “Sim”, respondeu a noiva, que ainda não sabe quando o casamento será oficializado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.