Taís Araújo a Manoel Carlos: ‘Obrigada por fazer o Brasil sonhar’

No dia em que morreu o autor de novelas Manoel Carlos, o Maneco, a atriz Taís Araújo prestou uma homenagem ao amigo de longa data. Em publicação nas redes sociais, ela sinalizou que o legado do escritor será lembrado e agradeceu a parceria nas telas.

“Obrigada por ter acreditado em mim e por ter me transformado. E, principalmente, obrigada por fazer o Brasil sonhar e ser mais bonito. Seu legado na teledramaturgia jamais será esquecido por todos nós”, disse a atriz.

Taís Araújo deu vida à primeira protagonista negra de uma novela das nove da TV Globo, a Helena de “Viver a Vida” (2009), pela escrita de Maneco. Na trama, a personagem é uma modelo bem-sucedida que vive conflitos amorosos e familiares típicos do universo do autor. Antes de ser a personagem principal, Taís foi a “Penha”, na novela “Páginas da Vida” (2006), também de Manoel Carlos.

Trajetória

O autor é conhecido por obras que retratam a burguesia carioca contemporânea, principalmente no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele iniciou a carreira na década de 1950 na TV Tupi e, a partir da década de 1970, iniciou a carreira na TV Globo como diretor do Fantástico. Em 1978, estreou sua primeira telenovela, "Maria, Maria", seguida por "A Sucessora". Sua última telenovela, "Em Família", foi ao ar em 2014.

A causa da morte não foi divulgada, mas o autor estava internado no Hospital Copa Star, onde fazia tratamento contra o Parkinson, doença que afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo durante o ano de 2025.

A informação foi divulgada pela produtora Boa Palavra, empresa responsável pelas obras do autor, nas redes sociais. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos", diz trecho do comunicado.

O velório de Manoel Carlos será fechado e restrito à família e aos amigos íntimos.

