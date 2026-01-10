Globo de Ouro 2026: os indicados, quando e onde ver, e tudo mais que você precisa saber da premiação deste domingo
Cerimônia abre as grandes premiações do cinema do ano neste domingo. 'O Agente Secreto' concorre em três categorias — com Wagner Moura disputando troféu de Melhor Ator.
compartilheSIGA
A 83ª cerimônia do Globo de Ouro acontece neste domingo (11/1), abrindo as grandes premiações do cinema em 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cerimônia da premiação americana começa às 21h30 (horário de Brasília), em Beverly Hills, Califórnia.
Neste ano, o longa brasileiro O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, garantiu indicações históricas. É a primeira vez que um filme brasileiro concorre em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme – Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme – Drama.
Também é a primeira indicação do país na principal categoria da premiação. Em edições anteriores, produções brasileiras haviam sido lembradas apenas na disputa de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Wagner Moura também se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme – Drama.
No Brasil, o evento terá transmissão pela primeira vez na TV Globo, a partir das 22h. Também é possível acompanhar ao vivo na TV por assinatura, pela TNT, e pela plataforma de streaming HBO Max.
O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.
Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março.
Como será a cerimônia
Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retorna como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.
Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic".
A transmissão do ano passado registrou uma média de cerca de 10 milhões de espectadores. Embora a audiência seja menor do que há uma década, o Globo de Ouro segue como a cerimônia de premiação mais assistida depois do Oscar e do Grammy.
Helen Mirren será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, concedido pelo conjunto da obra no cinema.
Aos 80 anos, Mirren — vencedora do Oscar por sua interpretação da rainha Elizabeth 2ª em The Queen (2006) — acumula três Globos de Ouro e concorre a um quarto neste ano, por seu papel na série Terra da Máfia.
Leia Mais
Criado em 1952, o prêmio Cecil B. DeMille foi entregue pela primeira vez ao cineasta que lhe dá nome. Entre os homenageados estão Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks e Viola Davis.
Já Sarah Jessica Parker receberá o prêmio Carol Burnett, concedido a profissionais que tenham feito "contribuições extraordinárias para a televisão, diante ou fora das câmeras".
Aos 60 anos, Parker — vencedora de seis Globos de Ouro e dois Emmys como protagonista de Sex and the City — é reconhecida por sua trajetória como atriz e produtora.
Criado em 2019, o prêmio Carol Burnett foi entregue pela primeira vez à própria comediante. Entre os homenageados posteriores estão Norman Lear, Ryan Murphy e Ellen DeGeneres.
Quem são os indicados
Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra lidera todas as indicações, com nove no total, incluindo menções de atuação para Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti e indicação de direção para Paul Thomas Anderson.
O Globo de Ouro divide os filmes entre drama e musical ou comédia nas principais categorias, e Uma Batalha Após a Outra foi classificado como comédia. Disputando com DiCaprio estarão Timothée Chalamet, por Marty Supreme, e George Clooney, por Jay Kelly.
Diversas premiações, incluindo o Globo de Ouro, expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, analisa Steven McIntosh, repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de Melhor Filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
Há muitos filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo Valor Sentimental, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante.
O filme norueguês foi o segundo com mais indicações, com oito, incluindo uma nomeação de atuação para a protagonista Renate Reinsve. Na categoria de drama, ela concorre com Jessie Buckley, por Hamnet, Julia Roberts, por Depois da Caçada, e Jennifer Lawrence, por Morra, Amor.
Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, filme do iraniano Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão.
O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.
Entre os homens indicados em filmes de drama estão Michael B. Jordan, por Pecadores, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine.
Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler e Jacob Elordi estão entre os indicados nas categorias de atuação coadjuvante.
Já The White Lotus lidera todas as indicações de TV, com seis.
Confira a lista completa de indicados abaixo.
Filmes
Melhor Filme - Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Foi Apenas Um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Filme - Comédia ou Musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas Um Acidente
- No Other Choice
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirât
- The Voice of Hind Rajab
Melhor Filme de Animação
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Guerreiras do K-pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor Atriz - Drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Morra, Amor
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Julia Roberts - Depois da Caçada
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Melhor Ator - Drama
- Joel Edgerton - Sonhos de Trem
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Michael B Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - O Agente Secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-Hun - No Other Choice
- Jesse Plemons - Bugonia
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt - Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Maior Evento Cinematográfico do Ano
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Guerreiros do K-pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloe Zhao - Hamnet
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente
- Eskil Vogt, Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet
Melhor Canção Original
- Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fogo e Cinzas; Dream as One
- Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - Guerreiras do K-pop; Golden
- Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Pecadores; I Lied to You
- Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; No Place Like Home
- Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; The Girl in the Bubble
- Nick Cave, Bryce Dessner - Sonhos de Trem; Sonhos de Trem
Melhor Trilha Sonora
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Pecadores
- Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
- Kanding Ray - Sir?t
- Max Richter - Hamnet
- Hans Zimmer - F1
Televisão
Melhor Série - Drama
- A Diplomata
- The Pitt
- Pluribus
- Ruptura
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor Série - Comédia
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- O Estúdio
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
- Adolescência
- All Her Fault
- O Monstro em Mim
- Black Mirror
- Morrendo por Sexo
- The Girlfriend
Melhor Atriz - Drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Ruptura
- Helen Mirren - Terra da Máfia
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
Melhor Ator - Drama
- Sterling K Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Ruptura
- Noah Wyle - The Pitt
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Kristen Bell - Ninguém Quer
- Ayo Edebiri - O Urso
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Hacks
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Adam Brody - Ninguém Quer
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - O Estúdio
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso
Melhor Atriz - Série Limitada
- Claire Danes - O Monstro em Mim
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo
- Robin Wright - A Namorada Ideal
Melhor Ator - Série Limitada
- Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescência
- Charlie Hunnam - Monster: A História de Ed Gein
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - O Monstro em Mim
Melhor Atriz Coadjuvante
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescência
- Hannah Einbinder - Hacks
- Catherine O'Hara - O Estúdio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee-Lou Wood - The White Lotus
Melhor Ator Coadjuvante
- Owen Cooper - Adolescência
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Ruptura
- Ashley Walters - Adolescência
Melhor Comediante
- Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart - Acting My Age
- Kumail Nanjiani - Night Thoughts
- Ricky Gervais - Mortality
- Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem
Além de cinema e televisão, há uma nova categoria para podcasts na edição deste ano.
Melhor podcast
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First
- Por que 'O Agente Secreto' e Wagner Moura já fazem história na disputa pelo Globo de Ouro
- Cannes: por que 'Sentimental Value' está sendo chamado de 'o melhor filme que você vai ver esse ano'
- A atriz de 'O Agente Secreto' que começou no cinema aos 72 e chegou ao radar do Oscar