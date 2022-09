Atriz Helen Mirren sobre Elizabeth II: 'Epítome da nobreza'

Atriz interpretou rainha Elizabeth II em filme sobre a morte da princesa Diana (foto: Reprodução/Redes sociais)

A atriz britânica Helen Mirren, premiada por papeis em que interpretou a rainha Elizabeth II, lamentou a morte da monarca nesta quinta-feira (8/9). "Lamentamos a morte de uma mulher que, com ou sem a coroa, era a epítome da nobreza", escreveu a atriz de 77 anos em uma rede social.

Mirren interpretou Elizabeth II em "A Rainha", de 2006, que retrata a repercussão da morte da Princesa Diana, em 1997, na família real. Ela ganhou o Oscar e o prêmio BAFTA de Cinema (prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão, a BAFTA) pelo papel, além do Tony e do Laurence Olivier pela versão teatral da obra, chamada "The Audience".

A atriz também já foi premiada com o Emmy e o BAFTA de Televisão, sendo assim a única do mundo a receber a chamada "Tríplice Coroa da Atuação" das premiações de cinema, teatro e TV tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos.

"Estou em luto com o resto do meu país, a passagem de uma grande rainha", disse a atriz ao site britânico Deadline. "Tenho orgulho de ser da idade elizabethana. Se havia alguma definição de nobreza, Elizabeth Windsor a encarnava", afirmou.

Helen Mirren recebeu o título de “Dama” (e se tornou Dame Helen Mirren) em 2003, quando recebeu a Excelentíssima Ordem do Império Britânico, uma ordem de cavalaria que gratifica contribuições para as artes e ciências, trabalho com organizações de caridade e de assistência social e serviço público fora do Serviço Civil do país.



A atriz já havia revelado que escreveu à rainha Elizabeth II antes de começar a filmagem de "A Rainha", por ser um período "profundamente doloroso" da vida da monarca. "Como você escreve para sua rainha? Seria 'madame', ou 'Vossa Excelência', ou 'Vossa Majestade'? Eu disse, 'Nós estamos fazendo esse filme. Nós estamos investigando um momento muito difícil na sua vida. Espero que não seja tão horrível para você'. Eu não me lembro como falei. Eu só disse que na minha pesquisa desenvolvi um respeito por ela, e só queria dizer isso”, relatou.