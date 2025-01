A premiação do Globo de Ouro atraiu mais de 10 milhões de telespectadores, um leve aumento de audiência em comparação com o ano anterior, disseram os produtores nesta segunda-feira (6), após a cerimônia que consagrou Fernanda Torres com o prêmio de melhor atriz dramática por seu papel no longa "Ainda estou aqui".

O aumento da audiência para a cerimônia de domingo consolida uma tendência de alta para as premiações em anos recentes, na medida em que Hollywood tenta deixar para trás a pandemia e as greves, e o renascimento do próprio Globo de Ouro após um período de escândalos e polêmicas.

Os 10,1 milhões de telespectadores estimados marcam um aumento de 7% em comparação com a cerimônia do ano passado, e uma recuperação significativa dos 6 milhões registrados em 2023.

O Globo de Ouro, que premia o melhor do cinema e da televisão e chegou a ser considerada a premiação mais importante depois do Oscar, passou por um período de crise e esteve a ponto de desaparecer recentemente.

Em 2022, a cerimônia não foi televisionada depois que a emissora NBC, responsável pela transmissão, desistiu do programa, ofuscado por uma série de denúncias de práticas antiéticas e de falta de representação contra os seus então organizadores, uma associação de jornalistas estrangeiros.

A premiação foi relançada no ano passado com uma nova gestão e através do canal CBS, que a colocou na grade de domingo pela noite. Como resultado, as estrelas de Hollywood retornaram ao evento luxuoso realizado em Beverly Hills.

Neste domingo, a noite consagrou a atriz brasileira Fernanda Torres como Melhor Atriz em filme de drama por seu papel em "Ainda estou aqui".

No longa dirigido por Walter Salles, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, desaparecido na década de 1970 durante a ditadura.

A brasileira superou nomes de peso da indústria cinematográfica como Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Nicole Kidman ("Babygirl), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

