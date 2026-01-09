Harmonizações de vinhos e aperitivos para assistir ao Globo de Ouro
Especialista dá dicas para torcer pelo longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho, que concorre em três categorias, da melhor forma
compartilheSIGA
Não é de hoje que o cinema brasileiro produz obras maravilhosas, mas, é impossível negar que ele se encontra em um momento de triunfo, pelo menos quando levamos em conta a repercussão internacional. No último ano, o sucesso Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, lotou salas de cinema por todo o mundo e mostrou que o nosso país é, sim, uma potência cultural. Desta vez, nos preparamos para torcer pelo bom desempenho de outro longa nas premiações internacionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, lançado em novembro de 2025, já conquistou parte da crítica especializada – além, claro, do grande público – e pode ganhar, na noite de amanhã, três prêmios em uma das maiores premiações mundiais de cinema. A obra concorre nas categorias “Melhor Filme de Drama”; “Melhor Ator em Filme de Drama” (com Wagner Moura); e “Melhor Filme Internacional” do Globo de Ouro.
Leia Mais
Para assistir à cerimônia, realizada no próximo domingo (11/1) em Los Angeles, nos Estados Unidos, nada melhor que apreciar ótimos petiscos harmonizados com vinhos. Por isso, Thamirys Schneider, sommelière da Wine, dá sugestões para agradar todos os gostos. Confira:
Coxinha
Não há quem não ame uma coxinha. Esse alimento, além de delicioso, é extremamente prático e democrático. Thamirys sugere, para acompanhar o salgado frito, o espumante brasileiro Maraví Rosé Brut é um vinho aromático, refrescante e elaborado com as uvas Garnacha (75%) e Chenin Blanc (25%) no Vale do São Francisco (BA), fruto de um projeto que valoriza a diversidade de terroirs brasileiros na produção de vinhos de alta qualidade.
Feito pelo método Charmat, este espumante teve breve contato com as borras, o que trouxe mais volume e cremosidade ao paladar e exaltou ainda mais seu perfil aromático e a acidez refrescante.
Tradicionalmente, a coxinha é frita, o que traz maior untuosidade ao paladar, além de massa macia e uma camada externa crocante. O espumante, por sua vez, tem alta acidez, o que ajuda a limpar o paladar e trazer frescor. A escolha do espumante rosé é coringa, pois tem estrutura para acompanhar uma diversidade de recheios: frango, queijo, carne, palmito, camarão ou tantos outros possíveis.
Torresmo
O mineiro não troca um torresmo por nada. Esse petisco pode, quem sabe, trazer sorte para o Brasil no domingo. Para quem quiser harmonizar a iguaria suína com algum vinho, a sugestão da sommelière é o Piccini Memoro Bianco.
Elaborada pela Tenute Piccini, vinícola italiana com mais de 140 anos de história e tradição, a linha Memoro tem uma trajetória muito interessante. “Memoro” significa “memória” e presta homenagem à unificação italiana por meio de um dos maiores tesouros do país: o vinho. Como forma de homenagear essa união, anos de estudo e pesquisa foram realizados para trazer uma abordagem desafiadora e inovadora — um blend italiano de uvas, regiões e safras de alta qualidade.
Memoro convida você a embarcar em um tour de vinhos pela Itália, explorando os quatro cantos do Bel Paese (belo país) e experimentando os diversos sabores e características únicas de cada região.
Para elaborar o Memoro Bianco, são utilizadas quatro variedades de uvas, provenientes de quatro regiões e safras diferentes: Pecorino de Marche, Viognier da Sicília, Chardonnay de Trentino e Vermentino da Toscana. As diversas origens das uvas conferem ao Memoro Bianco um equilíbrio notável e características únicas: notas delicadas de frutas brancas e amarelas se misturam a vibrantes notas tropicais, florais e herbáceas.
Para harmonizar vinho com torresmo, a atenção deve estar na acidez, que precisa ser alta para ajudar a limpar a untuosidade que permanece no paladar e, de quebra, trazer um frescor exuberante. Outra dica é optar por vinhos mais leves, para não atropelar o petisco, fazendo dos brancos, rosés e espumantes as melhores escolhas.
Pastel de angu
Patrimônio mineiro, o pastel de angu é delicioso e ótimo para compartilhar. Ele pode ter uma variedade de recheios. Os mais comuns são de carne moída, frango, queijo, mesmo umbigo de banana. Por ser uma fritura, é fundamental que o vinho escolhido para a harmonização tenha acidez elevada para limpar a gordura do paladar. Apostar em vinhos rosés é uma escolha certeira, pois têm acidez mais alta, são mais frescos, ótimos para serem consumidos geladinhos e apresentam boa estrutura, sem perder a delicadeza. Caso você seja do time dos vinhos tintos, opte por rótulos mais leves, frutados, com acidez elevada e sem passagem por barrica.
O escolhido de Thamirys é o Esteban Martín D.O. Cariñena Rosado 2024, produzido a partir de um blend de uvas Garnacha provenientes de vinhedos entre 20 e 65 anos, este rosé é delicado, aromático e muito refrescante. Um vinho que encanta com seus aromas de frutas vermelhas e flores.
Linguiça acebolada
Outro petisco saboroso e de fácil preparo é a linguiça acebolada. Elevar a refeição com uma harmonização perfeita parece algo ideal para uma noite de premiação. O que Thamirys sugere é a escolha de um vinho com grande concentração frutada no paladar, taninos médios e macios e um delicado residual de açúcar no final, como o Félix Solís Mucho Más. Esse vinho, segundo ela, equilibra a picância da linguiça, ajuda a limpar o paladar e proporciona uma combinação redonda e saborosa.
Seu blend é elaborado com as uvas Tempranillo, Garnacha e Syrah, provenientes de vinhas velhas — ou seja, uvas de maior qualidade — de diferentes regiões da Espanha. O objetivo é selecionar as melhores parcelas para a produção de um vinho equilibrado, que expressa a arte da vinícola em elaborar exemplares com mais de uma variedade.
Comida japonesa
Muitas vezes, uma opção gostosa e prática para pedir em casa é a comida japonesa. Uma harmonização coringa para a diversidade de peças dessa cozinha é o vinho rosé, que tem estrutura delicada e boa acidez para harmonizar, conforme explica a sommmelière.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sua indicação é o Esteban Martín D.O. Cariñena Rosado 2024, vinho rosé espanhol que conquistou uma Medalha de Ouro no Concours Mondial de Bruxelles realizado em 2025, feito majoritariamente com a uva Garnacha. Elaborado com um blend de uvas Garnacha provenientes de vinhedos entre 20 e 65 anos, este exemplar é um exemplar delicado, aromático e muito refrescante, de acordo com Thamirys.