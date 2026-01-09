Harmonizações de vinhos e aperitivos para assistir ao Globo de Ouro

Não é de hoje que o cinema brasileiro produz obras maravilhosas, mas, é impossível negar que ele se encontra em um momento de triunfo, pelo menos quando levamos em conta a repercussão internacional. No último ano, o sucesso Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, lotou salas de cinema por todo o mundo e mostrou que o nosso país é, sim, uma potência cultural. Desta vez, nos preparamos para torcer pelo bom desempenho de outro longa nas premiações internacionais.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, lançado em novembro de 2025, já conquistou parte da crítica especializada – além, claro, do grande público – e pode ganhar, na noite de amanhã, três prêmios em uma das maiores premiações mundiais de cinema. A obra concorre nas categorias “Melhor Filme de Drama”; “Melhor Ator em Filme de Drama” (com Wagner Moura); e “Melhor Filme Internacional” do Globo de Ouro.

Para assistir à cerimônia, realizada no próximo domingo (11/1) em Los Angeles, nos Estados Unidos, nada melhor que apreciar ótimos petiscos harmonizados com vinhos. Por isso, Thamirys Schneider, sommelière da Wine, dá sugestões para agradar todos os gostos. Confira:

Coxinha

Não há quem não ame uma coxinha. Esse alimento, além de delicioso, é extremamente prático e democrático. Thamirys sugere, para acompanhar o salgado frito, o espumante brasileiro Maraví Rosé Brut é um vinho aromático, refrescante e elaborado com as uvas Garnacha (75%) e Chenin Blanc (25%) no Vale do São Francisco (BA), fruto de um projeto que valoriza a diversidade de terroirs brasileiros na produção de vinhos de alta qualidade.



Feito pelo método Charmat, este espumante teve breve contato com as borras, o que trouxe mais volume e cremosidade ao paladar e exaltou ainda mais seu perfil aromático e a acidez refrescante.



Tradicionalmente, a coxinha é frita, o que traz maior untuosidade ao paladar, além de massa macia e uma camada externa crocante. O espumante, por sua vez, tem alta acidez, o que ajuda a limpar o paladar e trazer frescor. A escolha do espumante rosé é coringa, pois tem estrutura para acompanhar uma diversidade de recheios: frango, queijo, carne, palmito, camarão ou tantos outros possíveis.



Torresmo

O mineiro não troca um torresmo por nada. Esse petisco pode, quem sabe, trazer sorte para o Brasil no domingo. Para quem quiser harmonizar a iguaria suína com algum vinho, a sugestão da sommelière é o Piccini Memoro Bianco.



Elaborada pela Tenute Piccini, vinícola italiana com mais de 140 anos de história e tradição, a linha Memoro tem uma trajetória muito interessante. “Memoro” significa “memória” e presta homenagem à unificação italiana por meio de um dos maiores tesouros do país: o vinho. Como forma de homenagear essa união, anos de estudo e pesquisa foram realizados para trazer uma abordagem desafiadora e inovadora — um blend italiano de uvas, regiões e safras de alta qualidade.



Memoro convida você a embarcar em um tour de vinhos pela Itália, explorando os quatro cantos do Bel Paese (belo país) e experimentando os diversos sabores e características únicas de cada região.



Para elaborar o Memoro Bianco, são utilizadas quatro variedades de uvas, provenientes de quatro regiões e safras diferentes: Pecorino de Marche, Viognier da Sicília, Chardonnay de Trentino e Vermentino da Toscana. As diversas origens das uvas conferem ao Memoro Bianco um equilíbrio notável e características únicas: notas delicadas de frutas brancas e amarelas se misturam a vibrantes notas tropicais, florais e herbáceas.



Para harmonizar vinho com torresmo, a atenção deve estar na acidez, que precisa ser alta para ajudar a limpar a untuosidade que permanece no paladar e, de quebra, trazer um frescor exuberante. Outra dica é optar por vinhos mais leves, para não atropelar o petisco, fazendo dos brancos, rosés e espumantes as melhores escolhas.



Pastel de angu



Patrimônio mineiro, o pastel de angu é delicioso e ótimo para compartilhar. Ele pode ter uma variedade de recheios. Os mais comuns são de carne moída, frango, queijo, mesmo umbigo de banana. Por ser uma fritura, é fundamental que o vinho escolhido para a harmonização tenha acidez elevada para limpar a gordura do paladar. Apostar em vinhos rosés é uma escolha certeira, pois têm acidez mais alta, são mais frescos, ótimos para serem consumidos geladinhos e apresentam boa estrutura, sem perder a delicadeza. Caso você seja do time dos vinhos tintos, opte por rótulos mais leves, frutados, com acidez elevada e sem passagem por barrica.



O escolhido de Thamirys é o Esteban Martín D.O. Cariñena Rosado 2024, produzido a partir de um blend de uvas Garnacha provenientes de vinhedos entre 20 e 65 anos, este rosé é delicado, aromático e muito refrescante. Um vinho que encanta com seus aromas de frutas vermelhas e flores.



Linguiça acebolada



Outro petisco saboroso e de fácil preparo é a linguiça acebolada. Elevar a refeição com uma harmonização perfeita parece algo ideal para uma noite de premiação. O que Thamirys sugere é a escolha de um vinho com grande concentração frutada no paladar, taninos médios e macios e um delicado residual de açúcar no final, como o Félix Solís Mucho Más. Esse vinho, segundo ela, equilibra a picância da linguiça, ajuda a limpar o paladar e proporciona uma combinação redonda e saborosa.



Seu blend é elaborado com as uvas Tempranillo, Garnacha e Syrah, provenientes de vinhas velhas — ou seja, uvas de maior qualidade — de diferentes regiões da Espanha. O objetivo é selecionar as melhores parcelas para a produção de um vinho equilibrado, que expressa a arte da vinícola em elaborar exemplares com mais de uma variedade.

Comida japonesa

Muitas vezes, uma opção gostosa e prática para pedir em casa é a comida japonesa. Uma harmonização coringa para a diversidade de peças dessa cozinha é o vinho rosé, que tem estrutura delicada e boa acidez para harmonizar, conforme explica a sommmelière.

Sua indicação é o Esteban Martín D.O. Cariñena Rosado 2024, vinho rosé espanhol que conquistou uma Medalha de Ouro no Concours Mondial de Bruxelles realizado em 2025, feito majoritariamente com a uva Garnacha. Elaborado com um blend de uvas Garnacha provenientes de vinhedos entre 20 e 65 anos, este exemplar é um exemplar delicado, aromático e muito refrescante, de acordo com Thamirys.

