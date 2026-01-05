Receitas para você testar a versatilidade da sidra em cinco combinações
Sabor frutado e fermentado dá um toque especial a novas combinações e transforma coquetéis já conhecidos
Além de ser consumida direto da garrafa, a sidra é, muitas vezes, usada no preparo de drinques. A Manza está investindo muito nessa proposta e até já desenvolveu uma carta de coquetéis que podem ser preparados com ela (as receitas estão disponíveis no Instagram @manza.bebidas). Um exemplo é o “Aperanza”, feito com Aperol, rodelas de laranja e Manza.
“O legal da sidra é que você pode usá-la no lugar do espumante ao fazer drinques. Além de dar um gostinho especial, a embalagem não é grande como de espumantes, o que evita o desperdício”, destaca Hélio Josengler, um dos fundadores da marca, que tem feito parceiras com bares da cidade, como o Amoreira 71. Lá, são servidos drinques assinados por Albert Coelho. Entre eles, o “Macieira”, com sidra, licor de pequi, limão siciliano e hortelã.
Quem também defende o uso da bebida é o bartender Túlio D’Angelo, dono do bar Palito e do restaurante Tom Cozinha, que comercializa a Aparesidra (@aparesidra_hard_cider). Ele destaca diversas qualidades atreladas à presença da sidra na coquetelaria. “Ela tem uma beleza, traz um ‘tchan’ para o drinque, principalmente pelo toque frutado e fermentado que apresenta”, defende.
O especialista acredita que uma das melhores maneiras de usar a sidra no preparo de coquetéis é como um efeito “spritz”, deixando as misturas mais leves e refrescantes. A dica é preparar um drinque e completar o copo com ela. “Se pensarmos no próprio Fitzgerald [gim, limão siciliano, xarope de açúcar e angostura], ao completarmos com a sidra, temos um drinque de verão.”
O uso da bebida na coquetelaria é tão universal e cheio de possibilidades que Túlio a chama de “coringa” e diz que ela pode cumprir, inclusive, o papel da água tônica e de espumantes em receitas.
Bebida milenar
A sidra é uma bebida alcoólica à base de suco de maçã fermentado. Há indícios de que tenha começado a ser produzida e consumida há milhares de anos por diferentes povos. O nome sidra vem do latim sicera, que significa “bebida fermentada”.
Tradicional em toda a Europa, virou um dos produtos ligados à cultura da Inglaterra, um dos principais produtores e consumidores. No Brasil, ficou associada a bebida barata para substituir espumante em momentos de celebração, imagem que marcas locais querem derrubar, apresentando perfis mais elaborados de sabor.
Prepare a coqueteleira
Apresentamos cinco receitas em que a sidra se junta a diferentes ingredientes. Confira:
Macieira (Amoreira 71)
Ingredientes
- 150ml de sidra;
- 20ml de licor de pequi;
- 10ml de suco de limão siciliano;
- 1 casca de limão siciliano;
- folhas de hortelã a gosto
Modo de fazer
- Misture bem e sirva em copo com gelo.
- Use a casca de limão e hortelã para decorar.
Amoreira (Amoreira 71)
Ingredientes
- 150ml de sidra;
- 30ml de xarope de amora;
- amoras inteiras a gosto
Modo de fazer
- Misture todos os ingredientes e sirva em copo com gelo decorado com amoras inteiras.
Aperanza (Seu Bias)
Ingredientes
- 130ml de sidra;
- 50ml de Aperol;
- 1 rodela de laranja
Modo de fazer
- Misture todos os ingredientes na taça e sirva com gelo.
- Use uma rodela de laranja para decorar.
Negroni Sbagliato (Túlio D’Angelo)
Ingredientes
- 30ml de Campari;
- 30ml de vermute;
- 1 garrafa de sidra;
- zest de laranja-Bahia
Modo de fazer
- Misture o Campari e o vermute e acrescente a sidra até completar o copo.
- Sirva com gelo e decore com zest de laranja-Bahia.
Pomar Lungo (Túlio D’Angelo)
Ingredientes
- 50ml de gim;
- 20ml de vermute dry;
- 1 garrafa de sidra;
- 20ml de licor de amora;
- zest de laranja-Bahia
Modo de fazer
- Misture todos os ingredientes e adicione, no fim, o licor de amora.
- Sirva em copo longo com gelo e decore com zest de laranja-Bahia.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino