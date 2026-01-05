Receitas para você testar a versatilidade da sidra em cinco combinações

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.



Além de ser consumida direto da garrafa, a sidra é, muitas vezes, usada no preparo de drinques. A Manza está investindo muito nessa proposta e até já desenvolveu uma carta de coquetéis que podem ser preparados com ela (as receitas estão disponíveis no Instagram @manza.bebidas). Um exemplo é o “Aperanza”, feito com Aperol, rodelas de laranja e Manza.



“O legal da sidra é que você pode usá-la no lugar do espumante ao fazer drinques. Além de dar um gostinho especial, a embalagem não é grande como de espumantes, o que evita o desperdício”, destaca Hélio Josengler, um dos fundadores da marca, que tem feito parceiras com bares da cidade, como o Amoreira 71. Lá, são servidos drinques assinados por Albert Coelho. Entre eles, o “Macieira”, com sidra, licor de pequi, limão siciliano e hortelã.



Quem também defende o uso da bebida é o bartender Túlio D’Angelo, dono do bar Palito e do restaurante Tom Cozinha, que comercializa a Aparesidra (@aparesidra_hard_cider). Ele destaca diversas qualidades atreladas à presença da sidra na coquetelaria. “Ela tem uma beleza, traz um ‘tchan’ para o drinque, principalmente pelo toque frutado e fermentado que apresenta”, defende.



O especialista acredita que uma das melhores maneiras de usar a sidra no preparo de coquetéis é como um efeito “spritz”, deixando as misturas mais leves e refrescantes. A dica é preparar um drinque e completar o copo com ela. “Se pensarmos no próprio Fitzgerald [gim, limão siciliano, xarope de açúcar e angostura], ao completarmos com a sidra, temos um drinque de verão.”



O uso da bebida na coquetelaria é tão universal e cheio de possibilidades que Túlio a chama de “coringa” e diz que ela pode cumprir, inclusive, o papel da água tônica e de espumantes em receitas.

Bebida milenar



A sidra é uma bebida alcoólica à base de suco de maçã fermentado. Há indícios de que tenha começado a ser produzida e consumida há milhares de anos por diferentes povos. O nome sidra vem do latim sicera, que significa “bebida fermentada”.

Tradicional em toda a Europa, virou um dos produtos ligados à cultura da Inglaterra, um dos principais produtores e consumidores. No Brasil, ficou associada a bebida barata para substituir espumante em momentos de celebração, imagem que marcas locais querem derrubar, apresentando perfis mais elaborados de sabor.



Prepare a coqueteleira



Apresentamos cinco receitas em que a sidra se junta a diferentes ingredientes. Confira:



Macieira (Amoreira 71)

Macieira, do bar Amoreira 71 Victor Schwaner/Divulgação



Ingredientes

150ml de sidra;

20ml de licor de pequi;

10ml de suco de limão siciliano;

1 casca de limão siciliano;

folhas de hortelã a gosto

Modo de fazer

Misture bem e sirva em copo com gelo.

Use a casca de limão e hortelã para decorar.



Amoreira (Amoreira 71)

Amoreira, do bar Amoreira 71 Victor Schwaner/Divulgação



Ingredientes

150ml de sidra;

30ml de xarope de amora;

amoras inteiras a gosto

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes e sirva em copo com gelo decorado com amoras inteiras.



Aperanza (Seu Bias)

Aperanza, do bar Seu Bias Lucas Henrich/Divulgação



Ingredientes

130ml de sidra;

50ml de Aperol;

1 rodela de laranja

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes na taça e sirva com gelo.

Use uma rodela de laranja para decorar.



Negroni Sbagliato (Túlio D’Angelo)

Negroni Sbagliato, de Túlio D'Angelo Leandro Couri/EM/D.A Press



Ingredientes

30ml de Campari;

30ml de vermute;

1 garrafa de sidra;

zest de laranja-Bahia

Modo de fazer

Misture o Campari e o vermute e acrescente a sidra até completar o copo.

Sirva com gelo e decore com zest de laranja-Bahia.



Pomar Lungo (Túlio D’Angelo)

Pomar Lungo, de Túlio D'Angelo Leandro Couri/EM/D.A Press



Ingredientes

50ml de gim;

20ml de vermute dry;

1 garrafa de sidra;

20ml de licor de amora;

zest de laranja-Bahia

Modo de fazer

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Misture todos os ingredientes e adicione, no fim, o licor de amora.

Sirva em copo longo com gelo e decore com zest de laranja-Bahia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino