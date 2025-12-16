BH: Birosca reabre em casa no Lourdes; veja as novidades

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se em setembro deste ano, clientes se despediam do Birosca, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH, agora já podem celebrar sua reabertura. Com algumas mudanças, mas a mesma paixão por Minas expressa no cardápio, o restaurante convida fregueses antigos e novos a conhecerem o recém-inaugurado espaço no Lourdes, Região Centro-Sul da cidade, que, diga-se de passagem, mantém a decoração aconchegante e charmosa característica do empreendimento.

A chef e proprietária da casa, Bruna Martins, explica que o novo endereço também traz algumas mudanças, inclusive em termos de maturidade do conceito do restaurante. “No começo do Birosca, tínhamos uma pegada bem caseira. Usávamos bastante os termos ‘cozinha afetiva’ ou 'de vó’, isso foi se perdendo um pouco ao longo dos anos, fomos caminhando para uma homenagem mais profunda à Minas Gerais”, diz, chamando atenção para o cardápio com referências mineiras com toques autorais.

O menu do Birosca agora conta com alguns itens inéditos, como a burrata, o atum e o polvo. Nesses casos, a mineiridade aparece em acompanhamentos. A burrata, por exemplo, além de produzida em Minas, é servida com abóbora, tomates amarelos, couve e castanha de baru (R$ 85).

Já o polvo vem com nhoque de banana, molho amanteigado de pimenta de cheiro, couve e queijo coalho (R$ 160). O atum, por sua vez, vem com salada de “mandioconese” e ovo caipira (R$ 84). “Eu tive o cuidado de colocar Minas ‘dando as mãos’ para todos os pratos”, explica a chef.

Alguns clássicos do menu, entretanto, permanecem disponíveis, mesmo que com nova “roupagem”. Um exemplo é a torta de camarão com creme de abóbora e catupiry, que agora vem recheada também com lagostim (R$ 220, para duas a três pessoas). A galinha mentirosa (R$ 98), prato com risoni, galinha caipira, coraçãozinho e gema de ovo, é outro clássico que permanece no menu. Nos doces, o eskibon mineiro (R$ 40), com chocolate branco, creme de queijo e curau de milho, se mantém presente.

O Birosca no Lourdes passa a ser “restaurante e deli”, com proposta de horário de funcionamento mais amplo, cardápio mais segmentado (com seções de aperitivos e frios, pratos do forno, sopas, pratos principais e sobremesas) e seleção de produtos de produtos locais ou fabricação própria.

“Quando você aprofunda no significado de ‘birosca’ no dicionário, vê que se trata de uma venda, um armazém, e a delikatessen também é um espaço de curadoria e venda de produtos. Com essa proposta de deli, portanto, voltamos para a essência do Birosca”, explica Bruna, destacando ainda que, em um futuro breve, produtos caseiros como picles e fermentados fabricados no próprio restaurante serão comercializados nessa "vendinha" para os clientes.

Outro ponto importante para o qual a chef chama atenção é um horário mais extenso de funcionamento, que possibilita, por exemplo, que o cliente coma um sanduíche ou mesmo um prato no meio da tarde.

A opção de sanduíche, aliás, pode variar. Nesta semana, está disponível a versão recheada com carpaccio de língua.

Serviço

Birosca Restaurante e Deli

Rua São Paulo, 2003, Lourdes

De terça a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 16h



