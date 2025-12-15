Chope a R$ 3 e até de graça: bares de BH apostam em promoções
Estabelecimentos brindam o fim do ano e o início do verão com promoções irrecusáveis para se divertir economizando
Já pensou em trocar os shakes ou o ovo do pré ou do pós-treino por chope? É exatamente isso que o bar Almanaque, com diversas unidades em Belo Horizonte, está propondo. E a proposta é irresistível, já que os clientes que forem em algum estabelecimento da rede com roupa (e sapatos) de academia vão ganhar chope de graça.
A ação, que celebra o início do verão no Brasil, vai acontecer na próxima quarta (17/12) nas unidades do Almanaque da Savassi e do Vila da Serra; e na próxima quinta (18/12) nas unidades do Bairro Anchieta (Região Centro-Sul) e do Cidade Nova (Região Nordeste de BH).
Com o nome “Dia Verão”, essa ação vai funcionar das 19h às 21h, ou enquanto durar o estoque de 100 litros de chope por unidade participante. Os chopes distribuídos serão da Brahma, em copos de 300ml.
Vale ressaltar que, para participar, é preciso estar de traje esportivo completo. Camisetas de marcas esportivas com calça ou sapato social, por exemplo, não valem.
De acordo com o dia da semana
O Porks unidade Castelo, na Região da Pampulha, também vai apostar em promoções de chope nesta semana. A cada dia da semana, o chope de 300ml da Verace vai ser vendido por um preço promocional.
Amanhã (16/12), o estabelecimento vai vender cada copo por R$ 3; na quarta, a R$ 4; quinta, R$ 5; e sexta, R$ 6. A cada dia, durante o horário de happy hour (entre 17 e 20h) serão disponibilizados 100 litros de chope para a promoção.
Serviço
Albanos unidade Savassi
Rua Alagoas, 626
De segunda a domingo, das 11h à 01h
Albanos unidade Cidade Nova
Avenida Alberto Cintra, 60
De segunda a sábado, das 11h30 à 01h
Domingo, das 11h30 às 22h
Albanos unidade Anchieta
Rua Pium-í, 675
De segunda a sexta, das 17h à 01h
Sábado, das 12h à 01h
Domingo, 12h às 23h
Albanos unidade Vila da Serra
Alameda Oscar Niemeyer, 1369
De segunda a sexta, das 17h à 01h
Sábado, 12h à 01h
Porks Castelo
Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo
De terça a quinta, das 17h à 00h
Sexta, das 17h à 01h
Sábado, das 15h à 01h
Domingo, das 15h às 23h
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice