Cerveja de Cannabis? Estabelecimento de BH produz rótulos com aroma da erva

Já pensou em beber uma cerveja que leva em seu nome o termo “Cannabis”? Por mais que a maconha, nome popular da Cannabis, não tenha seu consumo legalizado no Brasil, há rótulos de bebidas que exploram aromas muito similares aos da erva.

Na cervejaria Octopus Greenhouse, na Savassi, há três cervejas terpenadas que levam o nome da planta. Diferentemente do que pode parecer, essas bebidas não dão nenhuma “onda” além da que o álcool da própria cerveja proporciona. O grande lance delas é o aroma que possuem, que pode lembrar diversas plantas, inclusive, a Cannabis.

Terpenos

Esse atributo emerge por causa dos terpenos adicionados às bebidas. Eles são compostos químicos presentes em diversas plantas e possuem, na natureza, funções diversas, que podem estar ligadas, por exemplo, à proteção ou reprodução delas.

Uma das plantas rica em terpenos é, justamente, a Cannabis. Por isso, ao produzir cervejas ricas em terpenos, a Octopus Greenhouse serve bebidas com aromas que podem remeter à Cannabis.

Rafael Albuquerque é mestre cervejeiro da casa e chegou ao local em 2023 (como auxiliar de produção), justamente na semana do lançamento da Cannabis Indica, a primeira cerveja terpenada da Octopus Greenhouse.

O profissional explica que a marca trabalha basicamente com três variações de rótulos terpenados: Cannabis Indica (West Coast IPA, leve e límpida, é mais seca e tem aroma de frutas amarelas); Sativa (New England IPA, é mais alcoólica e encorpada, leva aveia em flocos e malte de trigo, além do malte de cevada); e Ruderalis (Session IPA, leve, refrescante e herbal, é menos alcoólica que as demais).

“Os terpenos são hidrocarbonetos, e os laboratórios fazem blends [misturas]”, explica o mestre cervejeiro. Essa mistura de terpenos é acrescentada à cerveja em uma fase final da produção.

Fábrica no coração de BH

As cervejas da Octopus cervejaria também são vendidas em latinhas Rodrigo Valente/Divulgação

Muita gente pode não saber, mas a fábrica que produz as cervejas terpenadas e outros tantos rótulos fica na Savassi, mais especificamente em um casarão antigo e charmoso.

A Octopus cervejaria foi fundada em 2016. Uma das características mais marcantes de seus produtos é a intensidade. São conhecidos pela produção de cervejas mais alcoólicas. A Octopus Greenhouse surgiu em 2023 como uma “marca irmã”, um “braço” da Octopus cervejaria responsável pelo desenvolvimento de bebidas mais leves e refrescantes, a exemplo das terpenadas.

Na Octopus Greenhouse, todos os rótulos têm nomes que remetem a plantas. Alguns exemplos são a Morus Nigra (a partir de R$ 18), que carrega o nome científico da amora preta, e é composta por amora, maracujá e baunilha; ou mesmo a Salted Mangífera (nome científico da mangueira), feita com manga e sal, vendida a partir de R$ 18.

Criatividade

A casa da cervejaria, na Savassi, tem 17 torneiras de chope. Cada uma guarda um tipo diferente de cerveja que foi produzido por lá mesmo. Conforme explica Lívia Soares, coordenadora de marketing do grupo Mansarda (do qual a cervejaria pertence), os rótulos estão sempre mudando.

A produção é pequena também por isso, para deixar aquele gostinho de saudade nos clientes quando um rótulo acaba e não é mais produzido (embora possa sempre retornar ao cardápio). A marca também produz os rótulos em lata.

Serviço

Octopus cervejaria (@cervejariaoctopus)

Rua Tomé de Souza, 600, Savassi

(31) 99988-2920

De terça a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 11h30 à 00h

Domingo, das 11h30 às 18h

