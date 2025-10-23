A cozinha mineira pode ser mais sustentável? Veja como adaptar as receitas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Restaurantes em Minas Gerais estão mostrando que é possível unir a tradição do pão de queijo e do feijão tropeiro com práticas mais amigas do planeta. A ideia é simples: valorizar o que a terra dá, reduzir o desperdício e fortalecer a economia local, provando que a cozinha mineira pode ser, sim, mais sustentável.

O movimento se baseia em aproveitar os alimentos de forma integral, da raiz à folha. Talos, cascas e sementes, que muitas vezes vão para o lixo, são transformados em novos pratos. A casca da banana vira recheio para pastéis, enquanto as folhas da cenoura se tornam um delicioso pesto para acompanhar massas.

Leia mais

Essa abordagem não apenas diminui a quantidade de lixo orgânico, mas também enriquece o cardápio com sabores e texturas diferentes. Além disso, a preferência por ingredientes de pequenos produtores da região reduz a pegada de carbono, já que os alimentos não precisam viajar longas distâncias para chegar à mesa.

Outro ponto fundamental é a gestão consciente dos recursos. Muitos estabelecimentos já adotam sistemas para economizar água e energia, além de programas de compostagem que transformam os resíduos orgânicos em adubo para hortas próprias. Assim, o ciclo se fecha de maneira virtuosa.

Como levar a sustentabilidade para sua cozinha

Você não precisa ter um restaurante para adotar essas ideias. Com algumas mudanças simples na rotina, é possível cozinhar de forma mais consciente e econômica. Veja como aplicar os princípios da cozinha mineira sustentável no seu dia a dia:

Aproveite tudo: antes de jogar fora talos, folhas e cascas, pesquise como eles podem ser usados. Talos de brócolis e couve-flor, por exemplo, ficam ótimos em refogados, sopas ou recheios.

Planeje as compras: faça uma lista do que realmente precisa para a semana. Isso evita comprar por impulso e ajuda a diminuir o desperdício de alimentos que estragam na geladeira.

Compre de produtores locais: dê preferência para feiras livres ou pequenos comércios do seu bairro. Além de apoiar a economia local, você leva para casa produtos mais frescos e saborosos.

Organize a geladeira: deixe os alimentos com validade mais próxima na frente. Essa organização simples ajuda a consumir tudo a tempo, evitando que os produtos estraguem.

Congele o que sobrar: se preparou comida a mais congele em porções individuais para refeições futuras. Frutas maduras também podem ser congeladas para virar vitaminas ou sorvetes caseiros.

Use a água com inteligência: a água usada para cozinhar vegetais é rica em nutrientes. Depois de fria, use-a para regar as plantas.

Feijão-Tropeiro com pancs e farofa de talos

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

2 xícaras de feijão carioca cozido (pode usar o feijão do dia anterior)

1 xícara de arroz integral ou de casca fina (arroz cateto)

1/2 xícara de talos picados (couve, espinafre ou beterraba)

1/2 xícara de folhas de ora-pro-nóbis (ou couve comum)

1/2 xícara de farinha de mandioca artesanal ou de milho

1 cebola roxa picada

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de óleo de urucum ou azeite

1 colher (sopa) de sementes de abóbora torradas (substituem o torresmo)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Aqueça o óleo de urucum e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os talos e refogue até ficarem macios. Acrescente o arroz cozido e o feijão, mexendo bem para incorporar. Junte a farinha aos poucos, mexendo até formar uma farofa úmida. Tempere com sal, pimenta e cheiro-verde. Finalize com as folhas de ora-pro-nóbis e as sementes de abóbora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.