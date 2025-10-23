A cozinha mineira pode ser mais sustentável? Veja como adaptar as receitas
Conheça iniciativas em restaurantes de Minas que unem tradição e sustentabilidade, aproveitando ingredientes locais e reduzindo o desperdício
Restaurantes em Minas Gerais estão mostrando que é possível unir a tradição do pão de queijo e do feijão tropeiro com práticas mais amigas do planeta. A ideia é simples: valorizar o que a terra dá, reduzir o desperdício e fortalecer a economia local, provando que a cozinha mineira pode ser, sim, mais sustentável.
O movimento se baseia em aproveitar os alimentos de forma integral, da raiz à folha. Talos, cascas e sementes, que muitas vezes vão para o lixo, são transformados em novos pratos. A casca da banana vira recheio para pastéis, enquanto as folhas da cenoura se tornam um delicioso pesto para acompanhar massas.
Essa abordagem não apenas diminui a quantidade de lixo orgânico, mas também enriquece o cardápio com sabores e texturas diferentes. Além disso, a preferência por ingredientes de pequenos produtores da região reduz a pegada de carbono, já que os alimentos não precisam viajar longas distâncias para chegar à mesa.
Outro ponto fundamental é a gestão consciente dos recursos. Muitos estabelecimentos já adotam sistemas para economizar água e energia, além de programas de compostagem que transformam os resíduos orgânicos em adubo para hortas próprias. Assim, o ciclo se fecha de maneira virtuosa.
Como levar a sustentabilidade para sua cozinha
Você não precisa ter um restaurante para adotar essas ideias. Com algumas mudanças simples na rotina, é possível cozinhar de forma mais consciente e econômica. Veja como aplicar os princípios da cozinha mineira sustentável no seu dia a dia:
-
Aproveite tudo: antes de jogar fora talos, folhas e cascas, pesquise como eles podem ser usados. Talos de brócolis e couve-flor, por exemplo, ficam ótimos em refogados, sopas ou recheios.
-
Planeje as compras: faça uma lista do que realmente precisa para a semana. Isso evita comprar por impulso e ajuda a diminuir o desperdício de alimentos que estragam na geladeira.
-
Compre de produtores locais: dê preferência para feiras livres ou pequenos comércios do seu bairro. Além de apoiar a economia local, você leva para casa produtos mais frescos e saborosos.
-
Organize a geladeira: deixe os alimentos com validade mais próxima na frente. Essa organização simples ajuda a consumir tudo a tempo, evitando que os produtos estraguem.
-
Congele o que sobrar: se preparou comida a mais congele em porções individuais para refeições futuras. Frutas maduras também podem ser congeladas para virar vitaminas ou sorvetes caseiros.
-
Use a água com inteligência: a água usada para cozinhar vegetais é rica em nutrientes. Depois de fria, use-a para regar as plantas.
Feijão-Tropeiro com pancs e farofa de talos
-
Rendimento: 4 porções
-
Tempo de preparo: 45 minutos
Ingredientes
-
2 xícaras de feijão carioca cozido (pode usar o feijão do dia anterior)
-
1 xícara de arroz integral ou de casca fina (arroz cateto)
-
1/2 xícara de talos picados (couve, espinafre ou beterraba)
-
1/2 xícara de folhas de ora-pro-nóbis (ou couve comum)
-
1/2 xícara de farinha de mandioca artesanal ou de milho
-
1 cebola roxa picada
-
2 dentes de alho picados
-
2 colheres (sopa) de óleo de urucum ou azeite
-
1 colher (sopa) de sementes de abóbora torradas (substituem o torresmo)
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
-
Cheiro-verde a gosto
Modo de preparo
-
Aqueça o óleo de urucum e refogue a cebola e o alho até dourar.
-
Adicione os talos e refogue até ficarem macios.
-
Acrescente o arroz cozido e o feijão, mexendo bem para incorporar.
-
Junte a farinha aos poucos, mexendo até formar uma farofa úmida.
-
Tempere com sal, pimenta e cheiro-verde.
-
Finalize com as folhas de ora-pro-nóbis e as sementes de abóbora.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.