A culinária de Ouro Preto: descubra 3 pratos típicos de Minas para provar

Ouro Preto, imortalizada em ouro, pedra e arte barroca, volta a capturar a imaginação do Brasil com o lançamento de um novo romance ambientado em suas ladeiras históricas.

A cidade, que já é um museu a céu aberto, oferece uma experiência que vai além da arquitetura e da literatura. Seus sabores contam histórias tão ricas quanto as que adornam suas igrejas e casarões.

A culinária local é uma forma de arte que transforma ingredientes simples em pratos complexos e cheios de alma. É uma imersão cultural que se revela em cada garfada, um convite para entender Minas Gerais por meio do paladar.

Por isso, apresentamos três pratos essenciais que traduzem a essência da cidade.

Frango com quiabo

Este prato é a tradução mais fiel da cozinha de quintal mineira. A combinação pode parecer simples, mas seu preparo revela camadas de técnica e afeto. O segredo está em cozinhar o frango lentamente, até que a carne fique macia e se desfaça, absorvendo os temperos da horta, como cheiro-verde, alho e cebola.

O quiabo, muitas vezes temido por sua baba, aqui é tratado com maestria. Ele é preparado separadamente, para que fique crocante e sem a textura viscosa, sendo adicionado ao frango apenas nos minutos finais. O resultado é um ensopado rico, com um caldo encorpado e um sabor que conforta e transporta para uma cozinha de fazenda.

A história do prato remonta ao período colonial, mesclando influências africanas e portuguesas. Servido tradicionalmente com arroz branco soltinho e angu de fubá, representa a simplicidade e a fartura da mesa mineira. É uma refeição completa, que celebra os ingredientes da terra e as técnicas passadas de geração em geração.

Como aproveitar a experiência: Ao pedir frango com quiabo, observe a cor do caldo. Ele deve ser dourado e ligeiramente espesso, sinal de um cozimento lento. O frango ideal é o caipira, que tem uma carne mais firme e saborosa. Acompanhe com uma cachaça local para abrir o apetite e harmonize o prato com uma cerveja artesanal da região.

A comida mineira conquista pelo tempero caseiro e pela generosidade à mesa

Tutu à mineira

O tutu à mineira é mais do que um prato; é uma instituição. Consiste em um purê aveludado de feijão cozido e batido com farinha de mandioca, que serve de base para uma série de acompanhamentos indispensáveis. Ele é a prova de que a cozinha mineira valoriza a sustância, criada para alimentar quem trabalhava pesado nas minas de ouro.

A força do tutu está em seus parceiros de prato. A couve, cortada em tiras finíssimas e refogada no alho, traz frescor e crocância. O torresmo, pururucado até ficar dourado e estaladiço, adiciona uma textura irresistível. A linguiça mineira, frita na medida certa, e um ovo frito com a gema mole completam a experiência.

A origem do nome é incerta, mas acredita-se que venha do termo quimbundo “kitutu”, que significa iguaria. Para muitos, é o sabor mais autêntico de Minas Gerais.

Como aproveitar a experiência: Um bom tutu não é seco nem líquido demais. A textura ideal é a de um creme denso. Verifique se os acompanhamentos são frescos e preparados na hora, especialmente o torresmo. Muitos restaurantes em Ouro Preto servem o tutu em panelas de pedra, que ajudam a manter a temperatura ideal durante toda a refeição.

Doce de leite com queijo minas

A sobremesa mineira por excelência é um estudo de contrastes. De um lado, o doce de leite, cremoso, intenso e com notas de caramelo. Do outro, o Queijo Minas Frescal, levemente salgado, de textura macia e sabor suave. Juntos, eles formam uma combinação que desafia a lógica, mas que encanta o paladar de forma única.

Essa dupla, conhecida em algumas regiões como "Romeu e Julieta" (embora a versão mais famosa seja com goiabada), é o desfecho perfeito para qualquer refeição em Ouro Preto. O doce de leite tradicional é feito no tacho de cobre, cozido por horas até atingir o ponto perfeito, seja ele pastoso ou em tabletes.

O queijo entra como um contraponto necessário, quebrando o dulçor intenso do doce e limpando o paladar. É uma sobremesa que fala sobre equilíbrio e sobre a tradição mineira de transformar ingredientes simples em algo memorável. Representa a hospitalidade e o costume de sempre ter um "docinho" para oferecer às visitas.

Como aproveitar a experiência: Procure por doces de leite artesanais, que geralmente têm uma cor mais escura e sabor mais complexo. O queijo minas deve ser fresco, daquele tipo que ainda solta um pouco de soro. A melhor forma de provar é colocando uma fatia generosa de queijo no prato e cobrindo com uma colherada de doce de leite.

