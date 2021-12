Saiba como fazer o famoso frango com quiabo de Lavras

Prato faz parte da memória afetiva dos mineiros (foto: REDE MINAS/DIVULGAÇÃO)





A rota do sabor é um dos tradicionais atrativos de Minas Gerais. Turistas que passam pelo estado se deliciam com as iguarias regionais. Um dos pratos mais pedidos por visitantes é o frango com quiabo. O “Sabor & afeto”, programa da Rede Minas, mostra os segredos que fazem dessa delícia um sucesso nacional.



A equipe da TV foi até Lavras, no Sul do estado, e apresenta a receita, que vai ao ar nesta quinta-feira (16/12), às 20h.





Na cidade sul-mineira, a repórter Danielle Domingos foi para a cozinha com Jamile Botrel Massahud, mais conhecida como chef Jajá, famosa por seu frango com quiabo. Lá, acompanhou o preparo do prato.



Na sequência, a chef Esperança, que comanda o programa, ensina a receita. O “Sabor & afeto” de hoje traz também depoimentos dos chefs Carlos Baldo e Márcia Nunes, que falam sobre as recordações que têm do frango com quiabo. O prato faz parte da memória afetiva de ambos.