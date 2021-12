Ingressos do Recital de Natal com o tenor Thiago Arancam já estão à venda

Cantor versátil, Thiago Arancam tem formação clássica e faz sucesso na seara da música popular (foto: Bruno Fioravanti/divulgação)

A Catedral Cristo Rei, que está em fase final de construção, mas recebe fiéis em missas regulares desde 2018, será o palco do "Recital de Natal" na próxima terça-feira (21/12), às 20h, para celebrar o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. A principal atração é Thiago Arancam, considerado um dos melhores tenores da atualidade. O primeiro lote de ingressos, a R$ 50, já está à venda.









Com efeito, antes de chegar a Belo Horizonte, o tenor, que retomou as apresentações presenciais no Brasil no início deste mês, passa pela Concha Acústica, em Salvador (BA), no domingo (19/12), com “Magico amore”. Um bloco especial desse espetáculo, destinado ao Natal, faz parte de projeto com a presença do pianista João Carlos Martins.





Em Belo Horizonte, Arancam dividirá o palco com o pianista Maurício Lafourcade. Vários músicos e cantores vão se apresentar antes deles. “Teremos, por exemplo, o Alysson Castro, que também é um grande expoente da música católica”, ressalta padre Alexandre.





Eros Biondini, diácono Leo Rabelo, Vítor Monerat e Clara Guzella já confirmaram presença. O conjunto de apoio é formado por músicos dos corpos artísticos do Palácio das Artes. “Os artistas vão se alternar preparando o terreno para o show do Thiago”, diz o padre.





O paulistano Thiago Arancam, ex-aluno do Liceu Coração de Jesus, iniciou sua carreira no coral da escola. Cantou em eventos empresariais, casamentos e formaturas. Em 2004, ano em que lançou seu primeiro álbum, “Arias”, venceu o Concurso Internacional de Canto Erudito Bidu Sayão, no Pará, o que lhe garantiu acesso à conceituada Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala, em Milão, onde se formou em 2007.





A partir daí, o tenor se apresentou em mais de 40 países, com destaque para a Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (EUA), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Ópera de Berlim (Alemanha) e Bolshoi (Moscou), além do próprio Alla Scala.





Em 2014, ele lançou seu segundo disco, “Il mondo”, em que abraça repertório de canções populares mais conhecidas. Em 2017, veio o segundo disco, “Bela primavera”; em 2018, gravou “This is Thiago Arancam”; e em 2019, “Thiago Arancam (ao vivo)”. Esses três trabalhos aproximaram o tenor ainda mais da música popular brasileira.





Entre agosto de 2018 e dezembro de 2019, o cantor – que já trazia no currículo a encenação, no Brasil, das óperas “Tosca”, de Puccini, e “Carmen”, de Bizet – ficou em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, como protagonista da versão brasileira de “O fantasma da ópera”, de Andrew Lloyd Webber.





RENDA Padre Alexandre Fernandes destaca que há vários pontos de venda dos ingressos para o Recital de Natal, cuja renda será destinada ao projeto social Dai-lhes vós mesmos de comer, que distribui marmitas para famílias que enfrentam a fome, sobretudo na região do Vetor Norte de Belo Horizonte, onde está sediada a Catedral Cristo Rei.









RECITAL DE NATAL COM THIAGO ARANCAM . Na próxima terça-feira (21/12), às 20h. Catedral Cristo Rei – Rua Campo Verde, 165, Bairro Juliana. Ingressos: R$ 50 (1º lote) Última Igreja projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), a nova catedral é construída a partir de doações. O templo recebe os fiéis respeitando todos os protocolos para a prevenção da COVID-19.





PONTOS DE VENDA





» Site Sympla

» Loja Cristo Rei, na Catedral Cristo Rei

» Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha

» Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte. Avenida Brasil, 2.079, Funcionários

» Rede Catedral. Avenida Itaú, 515, Dom Cabral.

» Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Rua Sergipe, 175, Funcionários

» Livraria Paulinas. Avenida Afonso Pena, 2.142, Funcionários

» Igreja de São Bento. Rua José Batista Ribeiro, 155, São Bento





Apesar da formação erudita, Arancam é artista versátil, que transita pela música popular. “Ele está fazendo shows com repertório natalino por vários lugares do Brasil, o que veio a calhar”, comenta padre Alexandre.