5 receitas salgadas com banana madura para inovar na cozinha do dia a dia
Cansou do bolo e da vitamina? Surpreenda-se com pratos como moqueca, farofa e até um 'escondidinho' usando a fruta para um toque agridoce
compartilheSIGA
Aquela penca de bananas que amadureceu rápido demais pode ter um destino mais criativo do que o tradicional bolo ou a vitamina. O sabor adocicado da fruta madura é capaz de transformar pratos salgados, criando combinações surpreendentes e elevando o nível de receitas simples.
Leia Mais
Aproveitar as bananas que estão prestes a estragar é uma forma prática de evitar o desperdício e economizar. Com criatividade, o ingrediente se torna protagonista em preparos que vão da farofa servida no churrasco a uma moqueca vegana. Confira, a seguir, cinco ideias para reinventar o uso da banana na cozinha.
Leia mais
-
Como usar casca de banana para fertilizar plantas de forma natural
-
Aprenda 7 truques infalíveis para conservar a banana por mais tempo
-
1. Moqueca de banana
Esta versão vegetariana do clássico da culinária baiana é cremosa, aromática e muito fácil de preparar. A doçura da banana equilibra a intensidade do azeite de dendê e a acidez dos tomates, resultando em um prato rico e complexo. Sirva com arroz branco e farofa de dendê para uma refeição completa.
Ingredientes:
-
4 bananas-da-terra maduras, mas ainda firmes, em rodelas grossas
-
1 cebola grande picada
-
2 dentes de alho picados
-
1 pimentão amarelo em tiras
-
2 tomates maduros picados, sem sementes
-
400 ml de leite de coco
-
2 colheres de sopa de azeite de dendê
-
Suco de 1 limão
-
Coentro e cebolinha a gosto
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de Preparo:
-
Em uma panela de barro ou em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes.
-
Adicione o pimentão e os tomates picados e cozinhe por cerca de cinco minutos, até que comecem a desmanchar e formar um molho.
-
Acrescente o leite de coco, o suco de limão, sal e pimenta. Deixe o molho apurar em fogo baixo por mais alguns minutos.
-
Com cuidado, adicione as rodelas de banana ao molho. Cozinhe por cerca de 10 minutos, ou até que as bananas estejam macias, mas sem desmanchar.
-
Finalize com coentro e cebolinha frescos picados por cima antes de servir.
2. Farofa agridoce com bacon e banana
A farofa é um acompanhamento indispensável na mesa brasileira, e esta versão agridoce eleva o prato a outro nível. A combinação do salgado e crocante do bacon com o doce e macio da banana cria uma textura e um sabor que agradam a todos. É perfeita para acompanhar carnes, feijoada ou o churrasco de domingo.
Ingredientes:
-
2 bananas-nanicas ou prata maduras em rodelas
-
150g de bacon em cubos
-
1 cebola pequena picada
-
2 xícaras de farinha de mandioca (fina ou grossa)
-
2 colheres de sopa de manteiga
-
Cheiro-verde picado a gosto
-
Sal a gosto
Modo de Preparo:
-
Em uma frigideira grande, frite o bacon em sua própria gordura até ficar bem dourado e crocante. Retire os cubos e reserve, deixando a gordura na panela.
-
Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola até ficar macia.
-
Junte as rodelas de banana e doure-as levemente dos dois lados. Tenha cuidado para não mexer demais e desmanchá-las.
-
Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sem parar para que ela torre por igual e fique bem soltinha.
-
Tempere com sal, desligue o fogo, retorne o bacon crocante para a panela e misture o cheiro-verde. Sirva em seguida.
3. Escondidinho de carne seca com purê de banana
Uma releitura criativa de um prato clássico da cozinha nordestina. Aqui, o tradicional purê de mandioca ou batata é substituído por um purê de banana-da-terra, que oferece uma base adocicada e aveludada para o recheio de carne seca bem temperada. O resultado é um prato de conforto com um sabor surpreendente.
Ingredientes:
-
500g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
-
5 bananas-da-terra bem maduras
-
1 cebola grande picada
-
3 dentes de alho picados
-
1/2 xícara de leite de coco
-
2 colheres de sopa de manteiga de garrafa (ou manteiga comum)
-
Queijo coalho ralado a gosto para gratinar
-
Coentro picado, sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de Preparo:
-
Cozinhe as bananas com casca em água fervente até ficarem bem macias. Espere amornar, retire as cascas e amasse-as com um garfo.
-
Em uma panela, derreta uma colher de manteiga, adicione a banana amassada, o leite de coco, sal e misture bem até formar um purê homogêneo. Reserve.
-
Em outra panela, aqueça o restante da manteiga e refogue a cebola e o alho. Junte a carne seca desfiada e refogue por alguns minutos. Tempere com pimenta e coentro.
-
Em um refratário, espalhe a carne seca no fundo e cubra com o purê de banana.
-
Polvilhe o queijo coalho ralado por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar.
4. Banana grelhada com queijo coalho
Esta é uma opção de entrada ou acompanhamento que impressiona pela simplicidade e pelo sabor. A banana, ao ser grelhada, carameliza seus açúcares naturais, ficando ainda mais doce e macia. O contraste com o salgado do queijo coalho tostado é irresistível. Um fio de melado de cana por cima finaliza o prato com perfeição.
Ingredientes:
-
3 bananas-prata maduras, cortadas ao meio no sentido do comprimento
-
6 fatias de queijo coalho (com cerca de 1 cm de espessura)
-
1 colher de sopa de manteiga derretida
-
Melado de cana a gosto (opcional)
-
Canela em pó a gosto (opcional)
Modo de Preparo:
-
Pincele a manteiga derretida nos dois lados das fatias de banana e de queijo coalho.
-
Aqueça bem uma frigideira antiaderente ou um grill.
-
Grelhe as fatias de banana por cerca de dois minutos de cada lado, ou até que fiquem com marcas douradas e caramelizadas. Reserve.
-
Na mesma frigideira, grelhe as fatias de queijo coalho até que fiquem douradas e levemente amolecidas.
-
Sirva imediatamente, arrumando as fatias de banana e queijo no prato. Se desejar, regue com melado de cana e polvilhe canela em pó.
5. Curry de legumes com toque de banana
Inspirado na culinária asiática, este curry cremoso ganha um toque especial com a adição de banana. A fruta se desmancha parcialmente no molho, conferindo doçura e uma textura aveludada que equilibra o sabor picante das especiarias. É uma ótima maneira de usar os vegetais que você tem na geladeira.
Ingredientes:
-
2 bananas-nanicas maduras em rodelas
-
1 cebola picada
-
2 dentes de alho picados
-
1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
-
2 colheres de sopa de curry em pó
-
400 ml de leite de coco
-
1 xícara de grão-de-bico cozido
-
3 xícaras de legumes variados picados (cenoura, batata, brócolis, couve-flor)
-
Óleo vegetal para refogar
-
Sal e pimenta a gosto
-
Folhas de coentro para decorar
Modo de Preparo:
-
Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho e o gengibre até ficarem aromáticos.
-
Adicione o curry em pó e cozinhe por um minuto, mexendo sempre, para liberar os aromas.
-
Acrescente os legumes mais duros (como cenoura e batata), o leite de coco e uma xícara de água. Tempere com sal e pimenta.
-
Deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes comecem a ficar macios.
-
Junte os legumes mais moles (como brócolis), o grão-de-bico e as rodelas de banana. Cozinhe por mais 5 a 7 minutos, até que tudo esteja cozido.
-
Ajuste o sal se necessário e sirva quente, decorado com folhas de coentro e acompanhado de arroz jasmim.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.