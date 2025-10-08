Assine
5 receitas salgadas com banana madura para inovar na cozinha do dia a dia

Cansou do bolo e da vitamina? Surpreenda-se com pratos como moqueca, farofa e até um 'escondidinho' usando a fruta para um toque agridoce

Repórter
08/10/2025 09:41 - atualizado em 08/10/2025 09:42

5 receitas salgadas com banana madura para inovar na cozinha do dia a dia
5 receitas salgadas com banana madura para inovar na cozinha do dia a dia crédito: 5 receitas salgadas com banana madura para inovar na cozinha do dia a dia

Aquela penca de bananas que amadureceu rápido demais pode ter um destino mais criativo do que o tradicional bolo ou a vitamina. O sabor adocicado da fruta madura é capaz de transformar pratos salgados, criando combinações surpreendentes e elevando o nível de receitas simples.

Aproveitar as bananas que estão prestes a estragar é uma forma prática de evitar o desperdício e economizar. Com criatividade, o ingrediente se torna protagonista em preparos que vão da farofa servida no churrasco a uma moqueca vegana. Confira, a seguir, cinco ideias para reinventar o uso da banana na cozinha.

1. Moqueca de banana

Esta versão vegetariana do clássico da culinária baiana é cremosa, aromática e muito fácil de preparar. A doçura da banana equilibra a intensidade do azeite de dendê e a acidez dos tomates, resultando em um prato rico e complexo. Sirva com arroz branco e farofa de dendê para uma refeição completa.

Ingredientes:

  • 4 bananas-da-terra maduras, mas ainda firmes, em rodelas grossas

  • 1 cebola grande picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 1 pimentão amarelo em tiras

  • 2 tomates maduros picados, sem sementes

  • 400 ml de leite de coco

  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê

  • Suco de 1 limão

  • Coentro e cebolinha a gosto

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

  1. Em uma panela de barro ou em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes.

  2. Adicione o pimentão e os tomates picados e cozinhe por cerca de cinco minutos, até que comecem a desmanchar e formar um molho.

  3. Acrescente o leite de coco, o suco de limão, sal e pimenta. Deixe o molho apurar em fogo baixo por mais alguns minutos.

  4. Com cuidado, adicione as rodelas de banana ao molho. Cozinhe por cerca de 10 minutos, ou até que as bananas estejam macias, mas sem desmanchar.

  5. Finalize com coentro e cebolinha frescos picados por cima antes de servir.

2. Farofa agridoce com bacon e banana

A farofa é um acompanhamento indispensável na mesa brasileira, e esta versão agridoce eleva o prato a outro nível. A combinação do salgado e crocante do bacon com o doce e macio da banana cria uma textura e um sabor que agradam a todos. É perfeita para acompanhar carnes, feijoada ou o churrasco de domingo.

Ingredientes:

  • 2 bananas-nanicas ou prata maduras em rodelas

  • 150g de bacon em cubos

  • 1 cebola pequena picada

  • 2 xícaras de farinha de mandioca (fina ou grossa)

  • 2 colheres de sopa de manteiga

  • Cheiro-verde picado a gosto

  • Sal a gosto

Modo de Preparo:

  1. Em uma frigideira grande, frite o bacon em sua própria gordura até ficar bem dourado e crocante. Retire os cubos e reserve, deixando a gordura na panela.

  2. Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola até ficar macia.

  3. Junte as rodelas de banana e doure-as levemente dos dois lados. Tenha cuidado para não mexer demais e desmanchá-las.

  4. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sem parar para que ela torre por igual e fique bem soltinha.

  5. Tempere com sal, desligue o fogo, retorne o bacon crocante para a panela e misture o cheiro-verde. Sirva em seguida.

farofa de banana
A banana madura ganha novos papéis na cozinha e surpreende em receitas salgadasCanva

3. Escondidinho de carne seca com purê de banana

Uma releitura criativa de um prato clássico da cozinha nordestina. Aqui, o tradicional purê de mandioca ou batata é substituído por um purê de banana-da-terra, que oferece uma base adocicada e aveludada para o recheio de carne seca bem temperada. O resultado é um prato de conforto com um sabor surpreendente.

Ingredientes:

  • 500g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

  • 5 bananas-da-terra bem maduras

  • 1 cebola grande picada

  • 3 dentes de alho picados

  • 1/2 xícara de leite de coco

  • 2 colheres de sopa de manteiga de garrafa (ou manteiga comum)

  • Queijo coalho ralado a gosto para gratinar

  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

  1. Cozinhe as bananas com casca em água fervente até ficarem bem macias. Espere amornar, retire as cascas e amasse-as com um garfo.

  2. Em uma panela, derreta uma colher de manteiga, adicione a banana amassada, o leite de coco, sal e misture bem até formar um purê homogêneo. Reserve.

  3. Em outra panela, aqueça o restante da manteiga e refogue a cebola e o alho. Junte a carne seca desfiada e refogue por alguns minutos. Tempere com pimenta e coentro.

  4. Em um refratário, espalhe a carne seca no fundo e cubra com o purê de banana.

  5. Polvilhe o queijo coalho ralado por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar.

4. Banana grelhada com queijo coalho

Esta é uma opção de entrada ou acompanhamento que impressiona pela simplicidade e pelo sabor. A banana, ao ser grelhada, carameliza seus açúcares naturais, ficando ainda mais doce e macia. O contraste com o salgado do queijo coalho tostado é irresistível. Um fio de melado de cana por cima finaliza o prato com perfeição.

Ingredientes:

  • 3 bananas-prata maduras, cortadas ao meio no sentido do comprimento

  • 6 fatias de queijo coalho (com cerca de 1 cm de espessura)

  • 1 colher de sopa de manteiga derretida

  • Melado de cana a gosto (opcional)

  • Canela em pó a gosto (opcional)

Modo de Preparo:

  1. Pincele a manteiga derretida nos dois lados das fatias de banana e de queijo coalho.

  2. Aqueça bem uma frigideira antiaderente ou um grill.

  3. Grelhe as fatias de banana por cerca de dois minutos de cada lado, ou até que fiquem com marcas douradas e caramelizadas. Reserve.

  4. Na mesma frigideira, grelhe as fatias de queijo coalho até que fiquem douradas e levemente amolecidas.

  5. Sirva imediatamente, arrumando as fatias de banana e queijo no prato. Se desejar, regue com melado de cana e polvilhe canela em pó.

5. Curry de legumes com toque de banana

Inspirado na culinária asiática, este curry cremoso ganha um toque especial com a adição de banana. A fruta se desmancha parcialmente no molho, conferindo doçura e uma textura aveludada que equilibra o sabor picante das especiarias. É uma ótima maneira de usar os vegetais que você tem na geladeira.

Ingredientes:

  • 2 bananas-nanicas maduras em rodelas

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

  • 2 colheres de sopa de curry em pó

  • 400 ml de leite de coco

  • 1 xícara de grão-de-bico cozido

  • 3 xícaras de legumes variados picados (cenoura, batata, brócolis, couve-flor)

  • Óleo vegetal para refogar

  • Sal e pimenta a gosto

  • Folhas de coentro para decorar

Modo de Preparo:

  1. Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho e o gengibre até ficarem aromáticos.

  2. Adicione o curry em pó e cozinhe por um minuto, mexendo sempre, para liberar os aromas.

  3. Acrescente os legumes mais duros (como cenoura e batata), o leite de coco e uma xícara de água. Tempere com sal e pimenta.

  4. Deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes comecem a ficar macios.

  5. Junte os legumes mais moles (como brócolis), o grão-de-bico e as rodelas de banana. Cozinhe por mais 5 a 7 minutos, até que tudo esteja cozido.

  6. Ajuste o sal se necessário e sirva quente, decorado com folhas de coentro e acompanhado de arroz jasmim.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

