BRINDE À VONTADE!

Descubra onde aproveitar serviço de open wine em BH

Valor fixo para consumo ilimitado de vinho se tornou um atrativo a mais para restaurantes

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
17/12/2025 18:27

Serviço de open wine é ideal para quem quer beber vinho sem gastar demais
crédito: Victor Schwaner/Divulgação

O vinho vem se popularizando mais e mais a cada dia nos bares e restaurantes da capital e não é difícil entender o porquê. Tem para todos os gostos, é perfeito para compartilhar e pode combinar (ou harmonizar) com os mais diversos tipos de comida. Outro fator que influencia, certamente, na popularidade da bebida é o famoso open wine.

Esse serviço nada mais é que uma taxa fixa que o cliente paga para consumir vinho de forma ilimitada. Evidentemente, as casas oferecem rótulos específicos, podendo variar entre branco, tinto e rosé em alguns estabelecimentos. Aqui, você descobre restaurantes em diferentes regiões e com propostas variadas que oferecem open wine em Belo Horizonte. Confira:

Porcão

Churrascaria tradicional situada no Bairro São Bento, Região Centro-Sul da cidade, oferece o serviço de open wine todos os dias, exceto feriados, a um valor de R$ 69,90 por pessoa. O rótulo servido é o tinto merlot da própria marca Porcão.

Serviço

Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento
(31) 3293-8787
De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h
Sexta e sábado, das 12h às 23h
Domingo, das 12h às 18h

Al Mar

Vinagrete de frutos do mar do Al Mar harmoniza bem com vinhos brancos
Al Mar/Reprodução Instagram

Localizado no Bairro São Luiz, na Pampulha, o Al Mar trabalha com o serviço de open wine às quartas. O valor cobrado é de R$ 79,90 por pessoa para degustar vinho tinto ou branco à vontade.

Serviço

Avenida Dom Orione, 116, São Luiz
(31) 99176-2675
Terça e quarta, das 17h30 à 00h
Quinta, das 11h30 às 15h e das 17h30 à 00h
Sexta, das 11h às 15h e das 17h30 à 00h
Sábado, das 11h30 à 00h

Jirau

Tinto, rosé e branco são oferecidos no open wine do Jirau
Jirau Gastrobar/Reprodução Instagram

O Jirau, casa no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, oferece open wine às terças e quintas, entre 17h30 e 21h30. O valor do serviço por pessoa é de R$ 79,90 e são oferecidos rótulos de vinho tinto, branco e rosé.

Serviço

Rua São Paulo, 1781, Lourdes
(31) 97363-3910
De terça a quinta, das 17h30 à 00h
Sexta, das 11h30 às 16h e das 18h à 01h
Sábado, das 12h à 01h
Domingo, das 12h às 17h

Ô chefe

No restaurante Ô Chefe, com unidades no Bairro Caiçaras, Região Noroeste de BH, e no São Bento, Região Centro-Sul da cidade, o open wine acontece às terças e quintas. O serviço custa R$ 69 por pessoa e inclui um tinto feito com quatro tipos de uva e um branco que mescla três tipos.

Serviço

(Unidade Caiçaras)
Rua Alabandina, 90, Loja 07, Caiçaras
(31) 97215-8998
Segunda, das 11h30 às 15h30
De terça a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h à 00h
Sexta, das 11h30 às 15h30 e das 17h à 00h
Sábado, das 12h à 00h
Domingo, das 12h às 17h

(Unidade São Bento)
Rua Kepler, 515, São Bento
(31) 97215-8998
Segunda, das 11h30 às 15h30
De terça a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h à 00h
Sexta, das 11h30 às 15h30 e das 17h à 00h
Sábado, das 12h à 00h
Domingo, das 12h às 17h

Vino Cidade Nova

Todas as quintas, das 20h às 23h, o restaurante e bar de vinhos Vino na unidade no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da cidade, conta com serviço de open wine, por R$ 79 por pessoa. 

A casa sempre trabalha com uma opção de branco (chardonnay), rosé (blend) e um tinto (merlot ou cabernet sauvignon).

Serviço

Rua Alberto Cintra, 379, loja 1, União
(31) 99312-3887
Segunda e terça, das 18h às 23h
De quinta a sábado, das 18h à 00h
Domingo, das 12h às 17h

Vino Savassi

Já no Vino da Região da Savassi, o chamado “rodízio de vinhos” acontece todas às terças e quintas. O valor cobrado por pessoa é R$ 99,80 por 3 horas (contadas desde o pedido inicial). Os rótulos variam, mas sempre há uma opção de branco, outra de rosé, duas de tinto e uma de espumante.

Serviço

Rua Sergipe, 1341, Savassi
(31) 3643-5477
De segunda a sexta, das 18h à 00h
Sábado, das 12h à 00h

Gastrô Hub

Se tem um lugar democrático e ideal para indecisos ou grupos com gostos distintos, é o Gastrô Hub. O restaurante no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, engloba a comida italiana, japonesa, brasileira e chinesa em um mesmo endereço. Ah, e não para por aí: a casa trabalha com open wine todas as quartas, das 18h às 22h30.

O vinho tinto servido é um cabernet sauvignon, e a opção de branco é um chardonnay. O valor por pessoa é R$ 69.

Serviço

Avenida do Contorno, 4667, Serra
(31) 2527-5858
De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h às 22h30
Sexta, das 11h às 15h e das 18h às 23h
Sábado, das 11h30 às 16h e das 18h às 23h
Domingo, das 11h às 22h

Dal Grano

Open wine do Dal Grano acontece todas as terças
Victor Schwaner/Divulgação

Outra casa que conta com o serviço de open wine às terças é o Dal Grano, localizado na Região da Pampulha. A casa serve rótulos de tinto (carménère), branco (chardonnay), rosé (blend) e espumante. O valor por pessoa é R$ 69.

Serviço

Avenida Presidente Antônio Carlos, 7456, Pampulha
(31) 3505-9240
De domingo a quinta, das 6h às 23h
Sexta e sábado, das 6h à 00h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

