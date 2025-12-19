Assine
NO RADAR MUNDIAL

Minas Gerais é eleita um dos melhores lugares para comer no mundo

Reconhecimento de uma das maiores revistas de turismo do planeta reforça a qualidade e valor cultural da cozinha mineira

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
19/12/2025 16:35

Pacato foi destacado pela publicação da revista Condé Nest Traveller
Pacato foi destacado pela publicação da revista Condé Nest Traveller crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Para nós, mineiros, não há nem discussão quanto ao sabor e qualidade da nossa comida. Até em nível nacional isso também é praticamente um consenso. Agora, o torresmo e o frango com quiabo dão passos maiores, conquistando o mundo e reafirmando a força da cozinha para a cultura e economia de Minas.

Prova disso é o reconhecimento do estado como um dos melhores destinos do mundo para comer bem pela revista Condé Nest Traveller. Minas Gerais foi o único destino gastronômico brasileiro listado, é bom lembrar.

A publicação destacou produtos como o Queijo Minas Artesanal e o café, além de roteiros em vinícolas e espaços gastronômicos como o Mercado Novo.

A revista também chamou a atenção para a cena gastronômica de Belo Horizonte, como o Glouton, do chef Leo Paixão; Gata Gorda e Birosca, de Bruna Martins; Cozinha Tupis, de Henrique Gilberto; e Pacato, do Caio Soter. Mercado Central e Xapuri, dois ícones da cidade, também foram mencionados.

Confira todos os destinos elencados pela revista:

  • Arusha (Tanzânia)
  • East Cost (Barbados)
  • Bruxelas (Bélgica)
  • Chiriqui Província (Panamá)
  • Fès (Marrocos)
  • Gabão (África)
  • Upper Carniola (Gorenjska, na Eslovênia)
  • Guadalajara (México)
  • Hong Kong (Ásia)
  • Margareth River (Austrália)
  • Medellín (Colômbia)
  • Minas Gerais (Brasil)
  • Naoshima (Japão)
  • Patagônia Chilena
  • Norte da Namíbia (África)
  • Oulu (Finlândia)
  • The Peloponnese (Grécia)
  • Potosí (Bolívia)
  • Condado de Prince Edward (Canadá)
  • Route 66 (Estados Unidos)
  • Ilha de Saadiyat (Abu Dhabi)
  • Saint-Gervais-des-Bains (França)
  • Udaipur (Índia)
  • Uluru (Austrália)
  • Victoria Falls (Zimbabwe)

