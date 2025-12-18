Torneira de espumante, vista de BH e ceia completa: as opções de réveillon

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

À medida que o ano se encerra e os preparativos para a virada ganham fôlego, um formato de celebração tem conquistado cada vez mais adeptos: a ceia de réveillon em bares e restaurantes. Longe da complexidade de planejar e executar um banquete doméstico, essa escolha agrada quem busca praticidade sem abrir mão da boa gastronomia. A única preocupação é brindar à meia-noite.



O apelo reside exatamente na possibilidade de desfrutar de uma noite de festa sem a rotina cansativa da cozinha, garantindo que o foco permaneça apenas na confraternização e na expectativa pelo novo ciclo. Além disso, enquanto o réveillon em casa muitas vezes se restringe a pratos já conhecidos, bares e restaurantes oferecem cardápios exclusivos. É a chance de experimentar criações de chefs, com ingredientes especiais e harmonizações sofisticadas, transformando a refeição em um evento memorável.



No terraço do hotel Tribe, em Belo Horizonte, o Coreto propõe uma celebração que alia a sofisticação da cozinha a um serviço mais informal. Chef à frente do Grupo Trintaeum (que engloba o restaurante de mesmo nome, o bar onde será o réveillon e o Broa Café), Ana Gabi Costa é a responsável pelo menu especial.



“O formato da ceia é pensado para ser descontraído e contínuo”, diz Inicialmente, os convidados serão recebidos em suas mesas com uma seleção de queijos, charcutaria e frutas. Durante a noite, o cardápio será adaptado para o formato de snacks, com serviço volante, para que os convidados possam petiscar à vontade.

Ana Gabi Costa aposta na hospitalidade e na localização do Coreto para o réveillon Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Próximo à virada, será servido o jantar completo em três tempos: lasanha pinga e frita (clássico do Trintaeum), bife com creme de batatas e cogumelos e, de sobremesa, cocada assada com doce de leite e sorvete. “Para quem decidir estender um pouco mais a celebração após a meia-noite, a casa preparou um serviço extra de mini sanduíches e docinhos”, convida.



As bebidas incluídas são os melhores coquetéis do Coreto e do Trintaeum, além de espumante, vinho branco e tinto, com destaque para rótulos mineiros.



Ana Gabi Costa aposta na hospitalidade e personalidade do grupo para surpreender positivamente. “Outro diferencial da noite é a localização. O restaurante oferece vista para o Palácio da Liberdade, onde acontece o show de fogos e drones.”



As reservas estão abertas e a demanda tem sido alta, com mesas já fechadas. O evento, aberto a todas as idades, incluindo crianças, está marcado para começar às 20h e se estender, no máximo, até as 2h. O modelo de vendas é feito por mesas para duas pessoas (R$ 2,6 mil) ou até seis (R$ 7,8 mil), mas pode ser adaptado para grupos maiores, mediante negociação prévia.



A capacidade é limitada a 50 pessoas sentadas, mas o ambiente, que contará com duas atrações musicais (White Sheep e Pêtra), convida os clientes a circular e interagir.

Boas-vindas com champanhe



Outro hotel de BH, o Fasano, no Bairro Lourdes, também terá programação de Ano-Novo, com menu especial e música. A celebração principal, no restaurante Gero, está marcada para começar às 20h, com um brinde de boas-vindas com champanhe.



O menu do jantar de réveillon terá, entre as opções, crudo di mare com atum, peixe branco e vieiras como entrada, seguido por uma seleção de pratos principais que inclui duas massas: capelletti de pera com creme de queijo taleggio e nozes e agnolotti del plin de berinjela defumada com creme de burrata e figos grelhados.



Para os que preferem carne ou frutos do mar, há lagosta acompanhada de mil-folhas de batata e aspargos e stracotto de cordeiro prensado com creme de alcachofras e cogumelos porcini. Para encerrar, as sobremesas serão torta de maçã com creme inglês e mousse de chocolate com cereja amarena. A trilha sonora da noite ficará a cargo da banda Velvet.

Entre as sugestões da ceia do Gero, estão pratos principais com lagosta e cordeiro Studio Tertúlia/Divulgação



O réveillon no Gero, com menu completo, bebidas não alcoólicas e welcome champanhe, custa R$ 794 por pessoa e 15% de taxa de serviço. O espaço pode acomodar até 100 pessoas.



Virada inédita



“A ceia foi concebida para traduzir o espírito da data com a gastronomia do Gero: ingredientes clássicos do período, técnica e composições que equilibram tradição e contemporaneidade para celebrar em torno da mesa”, pontua o gerente de alimentos e bebidas do Fasano em BH, Gustavo Giacchero, que acrescenta: “No réveillon, a programação ganha ainda diferentes possibilidades dentro do hotel, com a ceia no Gero e, pela primeira vez, uma noite especial de virada no Baretto.”



O bar do hotel abre suas portas para a noite da virada, das 22h às 4h, oferecendo um ambiente com atmosfera elegante e coquetelaria clássica para brindar o novo ciclo.



O menu especial do Baretto inclui coquetel, mesa de antepastos com receitas italianas, canapés e bowls, incluindo opções com massa e risoto, e open bar completo com bebidas não alcoólicas, cerveja, drinques clássicos, espumante, vinho branco, vinho tinto e uísque 12 anos. A virada será embalada pela voz da cantora Adrianna. O valor é de R$ 1,2 mil por pessoa, além de 15% de serviço.



“A experiência foi planejada para que os clientes possam aproveitar a noite com tranquilidade, no ritmo da celebração”, conta Gustavo. O evento é para maiores de 18 anos e tem capacidade para 74 lugares.

Festa familiar



No Bairro Olhos D'Água, o réveillon do restaurante O Italiano vai das 21h às 3h, com cardápio de bebidas e jantar completo. Uma mesa de antepastos receberá o público com seleção de queijos, frutas, compotas, pães e charcutaria, além de pane com molho pomodoro, muçarela e manjericão basílico, arancini romano recheado com ragu de fraldinha, carpaccio de atum, bruschetta de cogumelos e de linguiça.



As opções de pratos principais (um por pessoa) são ravióli de pato com foie gras e uva-passa branca; medalhão de filé-mignon com tagliatelle caccio e pepe trufado; nhoque de batata tostado com molho boscaiola de linguiça e tomates; pirarucu defumado com legumes na brasa e mousseline de banana e massa recheada de queijo mascarpone e nozes com manteiga e sálvia.



Também haverá um menu de massas para as crianças, com molho bolonhesa, fonduta de queijo ou molho de tomate.



Entre os doces, tiramisu e mousse de chocolate. Para finalizar, mesa de café com licores e petit fours. As bebidas são espumante, vinhos tinto e branco, cerveja, drinques selecionados, refrigerante, suco e água com ou sem gás.



Ainda na programação, pista de dança com atração musical, show de fogos na virada e monitoria e espaço kids para as crianças. Os ingressos custam a partir de R$ 690 por pessoa.



“Essa é a quarta realização do nosso réveillon. Recebemos muitas famílias e casais. Pessoas que procuram conforto, comodidade, serviço de qualidade, comida selecionada com bons ingredientes, bebidas de boa procedência. Uma festa familiar, gostosa para quem quer uma boa gastronomia e se divertir com segurança”, diz o gestor do restaurante, Rafael Simões. A casa pode receber até 300 pessoas.

Entradas volantes



No restaurante Hacienda, em Nova Lima, a festa da virada será realizada das 21h às 3h, com menu completo. A mesa de antepastos terá seleção de queijos, frutas, compotas, pães e itens de charcutaria.



As entradas, oferecidas com serviço volante, são steak tartare de filé-mignon sobre pavê de batata crocante, finalizado com “bottarga caipira” (gema de ovo curada); empanadas de carne e de queijo com cebola; croqueta de costela; polpeta de carne bovina recheada com queijo; consomês e salada de beterraba enterrada na brasa com tangerina, queijo de cabra, hortelã e manjericão basílico.

'A inspiração da comida é na gastronomia do Sul Platino (Sul do Brasil, litoral uruguaio e Argentina), com destaque para carnes e frutos do mar no fogo' - Kaique Soares, chef do Hacienda 1979 Victor Schwaner/Divulgação



Entre os pratos principais, o cliente pode escolher galeto recheado de farofa de cogumelos e nhoque tostado na fonduta de queijo; bacalhau com mousseline de baroa e vinagrete de morango; chorizo com purê de batata trufado; ancho com risoto de cogumelos; ou ravióli de queijo com geleia de tomate. As sobremesas são mousse de chocolate belga com pralinê e cheesecake de frutas vermelhas.



Para beber, espumante, vinhos tinto ou branco, cerveja, drinques, refrigerantes, sucos e água. O evento ainda terá mesa de café da manhã com licores e petit fours e música ao vivo com Thaís Moreira.



“A inspiração da comida é na gastronomia do Sul Platino (Sul do Brasil, litoral uruguaio e Argentina), com destaque para carnes e frutos do mar no fogo. Por ser um local mais afastado (uma mini viagem perto de BH), o clima é de um refúgio em meio à natureza, um ambiente mais rústico, uma atmosfera que transporta para outro lugar, para um momento de descompressão”, detalha o chef Kaique Soares.



Os ingressos individuais partem de R$ 690. O restaurante tem capacidade para receber até 170 pessoas para participar da virada, que terá queima de fogos.



Vista de cima



Conhecido por elevar o churrasco brasileiro autêntico a uma experiência gastronômica, o Bebedouro Bar & Fogo prepara a celebração de Ano-Novo em dose dupla. A partir das 19h, a casa promove duas festas simultâneas em suas unidades: Pampulha e Espaço 356.



A estrela da noite é o festival de churrasco. O público poderá degustar cortes especiais preparados ao vivo, incluindo costela, picanha, fraldinha, torresmo de rolo, linguiça artesanal, tulipa de frango e batatas com carne desfiada. De acompanhamento, farofa, vinagrete e outras receitas tradicionais. Antes, os convidados serão recebidos com uma seleção de petiscos que estão no cardápio do dia a dia do restaurante.

No Bebedouro, o destaque são as torneiras de espumante, que terão autosserviço e reposição à vontade Héctor Duarte/Divulgação



“Há um bom tempo, as grandes festas formais e caras não agradam tanto. A proposta agora é se assemelhar à festa feita em casa, em família, com churrasco, música boa, boa conversa. Para quem não quer ficar em casa, mas também não quer uma mega balada. Há uma procura grande por isso”, observa o proprietário, Diogo Manfredini.



A comida será acompanhada por um completo open bar, que contemplará rótulos de vinhos, coquetéis autorais, chope e torneiras de espumante, em parceria com a Like Wine. Serão duas em cada unidade, com mais de 300 litros disponíveis, o que Diogo garante que é o suficiente para fazer a festa a noite toda. Os convidados podem se servir à vontade.



A trilha sonora da virada ficará a cargo da Banda Bebedouro, composta por músicos da casa. Antes e depois da performance da banda, um DJ residente assumirá a pista. “É uma noite completa, com energia boa, sabores marcantes e aquele clima de celebração em família que é a nossa cara. E com as vistas panorâmicas que as duas unidades oferecem”, ressalta Diogo.



Enquanto a unidade da Pampulha celebra seu terceiro réveillon, o Espaço 356 faz sua estreia na virada. A expectativa é receber cerca de 500 pessoas em cada uma das casas para a contagem regressiva. Os preços dos ingressos estão em R$ 400 por pessoa (no segundo lote) e subirão conforme o ritmo das reservas.

No topo do prédio



O Terraço Niê também brinda a chegada de 2026. Localizado no topo do P7 Criativo, no Centro da capital, o restaurante oferece uma festa de réveillon que une história, gastronomia e um panorama privilegiado da cidade.

A festa no Terraço Niê será emoldurada por um panorama privilegiado do Centro de Belo Horizonte Mateus Moreno/Divulgação



A celebração começa a partir das 20h e se estende até as primeiras horas de janeiro. O serviço de jantar segue o modelo à la carte, com comanda individual. O protagonista da festa é o cupim glaceado na cerveja preta com purê de batata e vinagrete de lentilhas (R$ 105). Complementando o menu, o Niê disponibilizará uma mesa especial de antepastos até 1h. O espaço tem capacidade para até 200 pessoas.



Para o brinde da meia-noite, as mesas para quatro pessoas receberão uma garrafa de espumante como cortesia. Já as mesas para duas pessoas serão presenteadas com dois drinques clássicos.



A música fica por conta dos DJs Bitt, Nedu e Calixto. Os ingressos podem ser adquiridos por valores entre R$ 310 e R$ 350, dependendo da categoria e da área escolhida no terraço.



“Atendemos quem busca descontração e um ambiente animado, sem se preocupar em acordar e ter que arrumar a casa. É para quem busca praticidade, conforto e entretenimento de qualidade”, diz Pedro Lobo, sócio do Grupo Marchê, responsável pela operação do Montê e do Niê. Os dois restaurantes têm a cozinha sob a coordenação do chef Victor Zuliani.

Brinde coletivo



Pelo segundo ano consecutivo, o Montê Bar, situado no Complexo CentroeQuatro, de frente para a Praça Rui Barbosa, no Centro de BH, organiza sua virada de ano. A festa, que embala a noite de 31 de dezembro até o amanhecer de 2026, pode receber até 350 pessoas.



O gastrobar prepara um evento especial, com um brinde coletivo à meia-noite e uma farta mesa de café da manhã nas primeiras horas do novo ano.



Os ingressos estão à venda com as opções individual (R$ 150), que não inclui assentos garantidos, e mesas para quatro pessoas (R$ 200 para cada uma), que asseguram assentos exclusivos e uma garrafa de espumante para o brinde da virada. Além disso, todos os presentes serão presenteados com uma rodada de cortesia da tradicional batidinha de coco da casa.



O menu exclusivo da noite será servido à la carte, com consumo registrado em comanda individual. O carro-chefe é o arroz de bacalhau a Brás, batata palha caseira e salada de tomates (R$ 85).



Na trilha sonora, a noite se inicia com a discotecagem da DJ Bela Ribas, seguida pela performance de Nega Kelly, com hits da música brasileira. O palco ainda recebe o grupo de pagode Mais Amor e o encerramento fica por conta do DJ Vinícius Amaral.



Anote a receita: Lasanha pinga e frita (Ana Gabi Costa, chef do Trintaeum)

Lasanha pinga e frita que será servida no Coreto Victor Schwaner/Divulgação

Ingredientes

400g de farinha de trigo;

100g de fubá;

12 gemas;

2 ovos;

750g de sobrecoxa de frango;

150g de cebola cortada em cubos;

30g de extrato de tomate;

10g de alho picado;

5g de sal;

1 colher de sopa de óleo;

pimenta-do-reino a gosto;

água (o quanto baste);

1l de leite;

80g de manteiga;

80g de farinha de trigo;

10g de sal;

3g de noz-moscada;

queijo prato (o quanto baste).

Modo de fazer

Misture o fubá na farinha de trigo, abra um espaço no meio e adicione as gemas e os ovos, misturando inicialmente com a ajuda de um garfo.

Misture a massa em movimentos de sovar até que fique bem homogênea.

Embrulhe com um plástico filme e deixe descansar por 30 minutos.

Abra a massa com a ajuda de um cilindro até ficar na espessura de massa de lasanha.

Para o frango pinga e frita, tempere a sobrecoxa com sal e pimenta-do-reino.

Aqueça bastante uma panela larga e de fundo grosso e disponha uma camada de sobrecoxa com uma colher de óleo.

Quando a parte de baixo já estiver dourada, vire a sobrecoxa para dourar do outro lado também.

No momento em que a panela estiver com um fundo dourado grudado, acrescente alho e cebola. Deixe dourar.

Adicione o extrato de tomate e regue um pouco de água para soltar este fundo, envolvendo a carne.

Continue mexendo enquanto o líquido seca.

Assim, mais fundo de carne será produzido.

Regue novamente mais água.

Continue esse processo até que o frango esteja completamente cozido.

Desmanche a carne retirando os ossos e a cartilagem.

Para o molho bechamel, em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio.

Adicione a farinha de trigo e mexa bem, cozinhando por cerca de 1 minuto até formar uma pasta dourada clara (roux).

Aos poucos, acrescente o leite, mexendo constantemente com um fouet para evitar grumos.

Cozinhe por cerca de 5 a 10 minutos, até engrossar e obter uma textura cremosa.

Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto.

Comece a montagem colocando em uma travessa refratária um pouco de bechamel.

Dê sequência dispondo uma camada de massa, uma camada de frango, uma camada de queijo e finalize com bechamel.

Repita o processo até que alcance a altura desejada.

Asse a 180 graus por 20 minutos se a massa for pré-cozida e por 40 minutos se a massa for seca.

Serviço



Coreto (@bar.coreto)

Rua da Bahia, 2200, Lourdes

(31) 97141-7308

Gero e Baretto (@fasanobelohorizonte)

Rua São Paulo, 2320, Lourdes

(31) 3500-8900

O Italiano (@oitalianorestaurante)

Rua São Vicente, 155, Olhos D'Água

(31) 99767-5190

Hacienda 1979 (@hacienda1979)

Rua Atlas, 464, Vale do Sol – Nova Lima

(31) 97311-0012

Bebedouro Bar & Fogo (@bebedourobarefogo)

Unidade Pampulha

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

Unidade Espaço 356

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D’Água

(31) 3191-9397

Terraço Niê (@terraco.nie)

Rua Rio de Janeiro, 471, Centro

(31) 99062-5530

Montê Bar (@monte.beaga)

Praça Rui Barbosa, 104, Centro

(31) 98309-7265