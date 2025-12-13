Onde fica e o que serve o bar da vaquinha levada pela enxurrada?
Estabelecimento é conhecido pelos preparos da parrilla e dos cortes bovinos
O temporal que atingiu Belo Horizonte no início da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada de sábado (13), deixou um rastro de destruição pelas ruas e avenidas da cidade. A água invadiu bares e a enxurrada acabou levando móveis e decorações. Em vídeos que repercutiram nas redes sociais, o de uma vaquinha malhada chamou atenção pelo fato inusitado. Mas, o que poucos sabem é que a escultura adorna um bar famoso da capital, conhecido pelas delícias da parrilla.
O Vaca Loka Lounge Bar fica na Rua Alberto Cintra, no bairro Cidade Nova, na Região Nordeste, onde as chuvas causaram alagamento, e se destaca pelos preparos que utilizam as diversas formas do fogo. A vaquinha, instalada na entrada do estabelecimento, ilustra bem a especialidade da casa.
Durante o temporal, ela foi vista boiando pela rua em direção a Avenida Cristiano Machado. Na tarde deste sábado, o estabelecimento comemorou nas redes sociais o retorno da "mascote" ao bar.
A casa funciona todos os dias e se estende do almoço ao happy hour. O critério por lá selecionar à risca a qualidade das carnes, para garantir maciez em todos os cortes na parrilla a carvão. A técnica utiliza o calor intenso, seja na grelha ou brasa, para destacar o sabor defumado da carne.
O almoço executivo é servido diariamente e funciona com rodízio de guarnições. O cliente escolhe uma entrada e uma proteína, e seleciona o acompanhamento conforme a preferência. Os cortes bovinos são as estrelas da casa. Um dos pratos de destaque é o filé mignon à parmegiana, empanado na farinha de rosca, com molho pomodoro e queijo derretido por cima.
Para beliscar, uma boa pedida são as iscas de tilápia crocantes, em panadas na farinha panko e servidas com aióli de limão-siciliano, o espeto de camarão rosa, a porção de fritas com parmesão derretido e páprica e as croquetas de salmão. Tudo isso ao lado de um bom chopp gelado, carro-chefe da casa quando o assunto é copo cheio.