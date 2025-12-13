Assine
overlay
Início Degusta
FOGO E BRASA

Onde fica e o que serve o bar da vaquinha levada pela enxurrada?

Estabelecimento é conhecido pelos preparos da parrilla e dos cortes bovinos

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/12/2025 19:22

compartilhe

SIGA
x
Bar Vaca Loka fica na Rua Alberto Cintra, que ficou alagada durante temporal em BH
Bar Vaca Loka fica na Rua Alberto Cintra, que ficou alagada durante temporal em BH crédito: Divulgação/Redes Sociais

temporal que atingiu Belo Horizonte no início da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada de sábado (13), deixou um rastro de destruição pelas ruas e avenidas da cidade. A água invadiu bares e a enxurrada acabou levando móveis e decorações. Em vídeos que repercutiram nas redes sociais, o de uma vaquinha malhada chamou atenção pelo fato inusitado. Mas, o que poucos sabem é que a escultura adorna um bar famoso da capital, conhecido pelas delícias da parrilla.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Vaca Loka Lounge Bar fica na Rua Alberto Cintra, no bairro Cidade Nova, na Região Nordeste, onde as chuvas causaram alagamento, e se destaca pelos preparos que utilizam as diversas formas do fogo. A vaquinha, instalada na entrada do estabelecimento, ilustra bem a especialidade da casa. 

Durante o temporal, ela foi vista boiando pela rua em direção a Avenida Cristiano Machado. Na tarde deste sábado, o estabelecimento comemorou nas redes sociais o retorno da "mascote" ao bar. 

Leia Mais

A casa funciona todos os dias e se estende do almoço ao happy hour.  O critério por lá selecionar à risca a qualidade das carnes, para garantir maciez em todos os cortes na parrilla a carvão. A técnica utiliza o calor intenso, seja na grelha ou brasa, para destacar o sabor defumado da carne.

O almoço executivo é servido diariamente e funciona com rodízio de guarnições. O cliente escolhe uma entrada e uma proteína, e seleciona o acompanhamento conforme a preferência. Os cortes bovinos são as estrelas da casa. Um dos pratos de destaque é o filé mignon à parmegiana, empanado na farinha de rosca, com molho pomodoro e queijo derretido por cima.

Para beliscar, uma boa pedida são as iscas de tilápia crocantes, em panadas na farinha panko e servidas com aióli de limão-siciliano, o espeto de camarão rosa, a porção de fritas com parmesão derretido e páprica e as croquetas de salmão. Tudo isso ao lado de um bom chopp gelado, carro-chefe da casa quando o assunto é copo cheio.

Tópicos relacionados:

bar bh chuvas enxurrada vaquinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay