Assine
overlay
Início Degusta
NATAL

Casinha de biscoito: passo a passo para uma receita de Natal encantadora

Aprenda o passo a passo completo para criar uma sobremesa mágica; veja os segredos da massa perfeita, da montagem e da decoração criativa

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
11/12/2025 17:20 - atualizado em 11/12/2025 17:46

compartilhe

SIGA
x
Casinha de biscoito: passo a passo para uma receita de Natal encantadora
Com a massa firme e o glacê resistente, biscoitos de gengibre tomam forma para a montagem e decoração da tradicional casinha de Natal crédito: Pexels

A casinha de biscoito de Natal é mais do que uma sobremesa: é uma tradição que une a família e deixa a decoração da festa ainda mais mágica. Montar essa delícia pode parecer um desafio, mas com a receita certa e algumas dicas práticas, o processo se torna uma atividade divertida para adultos e crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O segredo está em uma massa firme, que não desmancha ao assar, e em um glacê resistente, que funciona como a "cola" para unir as paredes e o telhado. Preparar tudo com antecedência e ter paciência na hora da montagem são os pontos-chave para um resultado incrível. Vamos ao passo a passo completo.

Leia Mais

Ingredientes para a massa

  • 5 xícaras de farinha de trigo

  • 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

  • 1 colher (sopa) de gengibre em pó

  • 1 colher (sopa) de canela em pó

  • 1/2 colher (chá) de noz-moscada moída

  • 1/2 colher (chá) de cravo em pó

  • 1 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente

  • 1 xícara de açúcar mascavo

  • 1 ovo grande

  • 1/2 xícara de melaço de cana ou mel

Modo de preparo da massa

  1. Em uma tigela grande, misture a farinha, o bicarbonato e todas as especiarias. Reserve.

  2. Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar mascavo até obter um creme claro e fofo. Adicione o ovo e o melaço, batendo bem após cada adição.

  3. Diminua a velocidade da batedeira e acrescente a mistura de ingredientes secos aos poucos, até que a massa fique homogênea.

  4. Divida a massa em duas partes, enrole em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Isso é fundamental para a massa ficar firme.

  5. Abra a massa com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga até atingir uma espessura de 0,5 cm. Use moldes ou um desenho para cortar as paredes, o telhado e a porta da casinha.

  6. Asse em forno preaquecido a 180°C por 12 a 15 minutos, ou até as bordas dourarem. Deixe os biscoitos esfriarem completamente antes de manuseá-los.

Glacê real para montagem

Para o glacê que vai colar tudo, bata duas claras de ovo com três xícaras de açúcar de confeiteiro e uma colher (chá) de suco de limão até formar um creme branco, espesso e brilhante. Coloque-o em um saco de confeitar com bico fino.

Como montar e decorar

Comece montando a estrutura em um prato ou base firme. Passe o glacê nas bordas das paredes para uni-las. Use copos ou latas como apoio para manter as peças no lugar até o glacê secar e endurecer, o que pode levar cerca de uma hora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a base estar firme, cole as duas partes do telhado. Espere secar novamente antes de iniciar a decoração. Agora é a parte mais divertida: use balas, confeitos coloridos, jujubas e o próprio glacê para criar detalhes como janelas e enfeites natalinos. Para um efeito de neve, polvilhe açúcar de confeiteiro sobre o telhado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

biscoito natal tradicao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay