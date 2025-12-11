Casinha de biscoito: passo a passo para uma receita de Natal encantadora

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A casinha de biscoito de Natal é mais do que uma sobremesa: é uma tradição que une a família e deixa a decoração da festa ainda mais mágica. Montar essa delícia pode parecer um desafio, mas com a receita certa e algumas dicas práticas, o processo se torna uma atividade divertida para adultos e crianças.

O segredo está em uma massa firme, que não desmancha ao assar, e em um glacê resistente, que funciona como a "cola" para unir as paredes e o telhado. Preparar tudo com antecedência e ter paciência na hora da montagem são os pontos-chave para um resultado incrível. Vamos ao passo a passo completo.

Ingredientes para a massa

5 xícaras de farinha de trigo

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (sopa) de gengibre em pó

1 colher (sopa) de canela em pó

1/2 colher (chá) de noz-moscada moída

1/2 colher (chá) de cravo em pó

1 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara de açúcar mascavo

1 ovo grande

1/2 xícara de melaço de cana ou mel

Modo de preparo da massa

Em uma tigela grande, misture a farinha, o bicarbonato e todas as especiarias. Reserve. Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar mascavo até obter um creme claro e fofo. Adicione o ovo e o melaço, batendo bem após cada adição. Diminua a velocidade da batedeira e acrescente a mistura de ingredientes secos aos poucos, até que a massa fique homogênea. Divida a massa em duas partes, enrole em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Isso é fundamental para a massa ficar firme. Abra a massa com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga até atingir uma espessura de 0,5 cm. Use moldes ou um desenho para cortar as paredes, o telhado e a porta da casinha. Asse em forno preaquecido a 180°C por 12 a 15 minutos, ou até as bordas dourarem. Deixe os biscoitos esfriarem completamente antes de manuseá-los.

Glacê real para montagem

Para o glacê que vai colar tudo, bata duas claras de ovo com três xícaras de açúcar de confeiteiro e uma colher (chá) de suco de limão até formar um creme branco, espesso e brilhante. Coloque-o em um saco de confeitar com bico fino.

Como montar e decorar

Comece montando a estrutura em um prato ou base firme. Passe o glacê nas bordas das paredes para uni-las. Use copos ou latas como apoio para manter as peças no lugar até o glacê secar e endurecer, o que pode levar cerca de uma hora.

Após a base estar firme, cole as duas partes do telhado. Espere secar novamente antes de iniciar a decoração. Agora é a parte mais divertida: use balas, confeitos coloridos, jujubas e o próprio glacê para criar detalhes como janelas e enfeites natalinos. Para um efeito de neve, polvilhe açúcar de confeiteiro sobre o telhado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.