Assine
overlay
Início Degusta
NATAL CHEGANDO

Encomendar ceia de natal vale a pena? Veja o que levar em consideração

A resposta passa por uma análise que vai além do preço, envolvendo tempo, praticidade e até mesmo a tradição de reunir todos na cozinha

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/11/2025 15:33 - atualizado em 27/11/2025 16:10

compartilhe

SIGA
x
A proximidade do Natal traz uma dúvida clássica para muitas famílias: vale mais a pena cozinhar a ceia em casa ou encomendar de um restaurante ou bufê?
A proximidade do Natal traz uma dúvida clássica para muitas famílias: vale mais a pena cozinhar a ceia em casa ou encomendar de um restaurante ou bufê? crédito: Freepik

A proximidade do Natal traz uma dúvida clássica para muitas famílias: vale mais a pena cozinhar a ceia em casa ou encomendar de um restaurante ou bufê? A resposta passa por uma análise que vai além do preço, envolvendo tempo, praticidade e até mesmo a tradição de reunir todos na cozinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Colocando os custos na ponta do lápis, a ceia caseira costuma ser a opção mais econômica, principalmente para grupos maiores. A escolha dos ingredientes e a possibilidade de adaptar o cardápio ao orçamento familiar fazem uma grande diferença no valor final. 

No entanto, o preparo caseiro exige um investimento significativo de tempo e energia. A maratona inclui pesquisar preços, enfrentar supermercados lotados, preparar os pratos por horas e, por fim, lidar com toda a louça acumulada. 

Ceia caseira x encomenda

Preparar a ceia em casa permite total controle sobre o menu e a qualidade dos produtos. Itens como peru, tender e bacalhau, protagonistas da data, pesam mais no orçamento, mas podem ser equilibrados com acompanhamentos mais simples.

Além do valor gasto no supermercado, é preciso considerar os custos indiretos. O tempo dedicado às compras e ao cozimento também entra na conta, além dos gastos com o consumo de gás e energia elétrica. 

Já a opção de encomendar a ceia de Natal foca na praticidade. A grande vantagem é a economia de tempo e a redução do estresse, permitindo que todos aproveitem a noite sem se preocupar com a cozinha. Os cardápios costumam ser variados, com opções que vão do tradicional ao contemporâneo. Lembre-se que as encomendas geralmente devem ser feitas com sete a 15 dias de antecedência para garantir a disponibilidade.

Como escolher a melhor opção?

A decisão final depende do que você mais valoriza neste momento. Uma dica prática é pesquisar preços com antecedência, pois isso pode gerar uma economia de até 20% no valor final. Para ajudar, avalie os seguintes pontos:

  • Orçamento: se a prioridade é economizar, cozinhar em casa geralmente sai mais barato, especialmente para grupos maiores.

  • Tempo e conveniência: para quem tem uma rotina corrida ou não gosta de cozinhar, a encomenda é a solução ideal para aproveitar a festa sem preocupações.

  • Número de convidados: reuniões menores podem ter um bom custo-benefício na encomenda, enquanto ceias para muitas pessoas tornam o preparo caseiro financeiramente mais vantajoso.

  • Habilidade culinária: avalie se você se sente confortável para preparar os pratos desejados, pois receitas complexas podem gerar estresse adicional.

  • Preferência pessoal: o prazer de preparar os pratos e seguir tradições familiares pode ser mais importante do que qualquer economia de tempo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

ceia natal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay