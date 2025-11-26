O caderno de receitas de Cora Coralina: aprenda a fazer seu doce de mamão

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Muitos conhecem os versos de Cora Coralina, mas a própria poetisa goiana se dizia "mais doceira que escritora". Antes de seus poemas conquistarem o Brasil, eram seus doces cristalizados que garantiam o sustento da família e adoçavam a rotina na histórica Cidade de Goiás. Essa faceta revela uma mulher cuja criatividade transbordava da escrita para a cozinha.

Cora publicou seu primeiro livro apenas aos 75 anos, mas a arte de transformar frutas em iguarias a acompanhou durante quase toda a vida. Ela não só preservou as técnicas que aprendeu, como também aprimorou a produção dos doces glaçados, que se tornaram famosos na região. Em seu fogão a lenha, aplicava a mesma sensibilidade dos poemas para criar suas delícias, vendo o ofício como um ato de resistência e poesia.

Seu conhecimento culinário incluía técnicas tradicionais passadas entre as doceiras da região. Resgatar uma receita tradicional da região é como provar um pedaço da história e da alma de uma das maiores escritoras do país. Confira a seguir como fazer um dos doces mais emblemáticos da Cidade de Goiás.

Leia mais

Doce de abóbora cristalizada tradicional da Cidade de Goiás

Ingredientes:

1 kg de abóbora de pescoço cortada em cubos

1 kg de açúcar cristal

1 colher de sopa de cal virgem culinário

Cravos da índia e canela em pau a gosto

Água o suficiente para cobrir

Modo de preparo:

Dissolva a cal virgem em um recipiente com água suficiente para cobrir os cubos de abóbora. Deixe-os de molho por cerca de duas horas. Esse processo cria a casquinha crocante por fora e mantém a maciez por dentro. Após o tempo de molho, escorra a água e lave muito bem os cubos de abóbora em água corrente para remover completamente qualquer resíduo de cal. Em uma panela grande de fundo grosso, coloque a abóbora já lavada, o açúcar, os cravos e a canela. Leve ao fogo baixo e não adicione água, pois a abóbora cozinhará em seu próprio líquido. Cozinhe lentamente, mexendo com cuidado de vez em quando para não desmanchar os pedaços. O processo pode levar algumas horas, até que a calda engrosse e os cubos fiquem translúcidos. Quando o doce atingir o ponto desejado, retire os pedaços com uma escumadeira, deixando o excesso de calda escorrer. Distribua os cubos de abóbora sobre uma grelha ou peneira e deixe secar por um ou dois dias em local arejado, virando-os na metade do tempo, até que a camada de açúcar se cristalize por fora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.