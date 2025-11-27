Quer praticidade? Bufês lançam menus para montar a ceia completa de Natal

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O pisca-pisca já brilha nas janelas e o aroma de especiarias começa a pairar no ar: o Natal está logo ali. Mais do que uma data, a noite de 24 de dezembro é o ápice da confraternização, um momento em que famílias e amigos se reúnem para comemorar e fortalecer os laços. No coração desta festa está, inegavelmente, a ceia. Com a correria de fim de ano e a busca por aproveitar cada segundo ao lado de quem se ama, a praticidade se torna palavra-chave para o banquete. É neste cenário que os menus de Natal por encomenda, oferecidos por bufês de Belo Horizonte, surgem como solução que permite que os anfitriões troquem o estresse da cozinha pela alegria de receber.



O bufê Marinar Gourmet surgiu há nove anos, primeiro com foco em eventos e comida congelada. Pouco tempo depois, Marina Ticon e Rafael Ricardo lançaram o menu de Natal, hoje um braço importante da atuação. São oito anos do formato. “Fazemos pratos da culinária da época com ideias mais sofisticadas, sem perder a tradição”, diz Marina.



O cardápio tem opções que podem ser solicitadas em conjunto ou avulsas. O modelo atende bem quem encomenda algum preparo para reforçar a própria ceia, mas também cresce a procura por ceias completas. “Ninguém quer a responsabilidade de fazer tudo. É comum, no grupo de família e amigos, que cada um leve uma coisa. É a total praticidade para quem não quer fazer nada”, conta Marina.

Entre os pratos, um dos prediletos e mais pedidos é o lombo trançado com bacon. Essa é uma receita de família, que Marina aprendeu com a mãe, Áurea. “Chegava essa época do ano e ela fazia carnes especiais temperadas para vender, como pernil, leitoa e lombo. Depois, ainda quando o bufê era só de congelados, ela nos sugeriu oferecer essas carnes assadas para o Natal. E assim surgiu a ideia do menu de Natal. Minha mãe foi nossa grande incentivadora”, conta Marina.



O lombo trançado com bacon vai com chutney de manga e frutas (2,2kg por R$ 340), mesma decoração do pernil inteiro assado (3kg por R$ 340). Já o tender assado é vendido com abacaxi grelhado e fio de ovos (1kg por R$ 230). Há ainda o bacalhau à putanesca (2kg por R$ 500), com mini batatas, tomate-cereja, azeitonas, alcaparras, cebola, alho, azeite e ervas.



Para acompanhar as carnes, tem a farofa natalina com bacon, pernil defumado, manteiga, milho, uvas-passas, cenoura, azeitona, cebola, alho, farinha de mandioca biju e cheiro verde (R$ 85) e o cuscuz marroquino de vegetais, castanhas, azeitonas, passas e especiarias (R$ 90). Além deles, há duas opções de arroz, um com bacon, amêndoas e passas brancas (R$ 95) e outro com lentilhas e cebolas douradas (R$ 85). Todos são vendidos em porções de 750g.

Frios e quentes



Na seleção de entradas frias e antepastos especiais, estão o kit burrata (R$ 70), com tomates confitados em azeite extravirgem e molho pesto de manjericão fresco; a torre de camarão, antepasto de abobrinha, tomatinho e limão (R$ 170) e a guirlanda de frios (R$ 195), composta por copa, salaminho, queijo montanhês, uvas, azeitonas, tomatinhos e ervas aromáticas.



Para quem prefere começar com pratos quentes, há opções como o folhado de três queijos e espinafre (R$ 90), para assar em casa, e o crostini de linguiça e requeijão (10 unidades por R$ 39), com base de pão de queijo e cobertura de linguiça, queijo padrão e requeijão.

Ceia completa



O bufê oferece ceias completas para sete ou 14 pessoas, considerando 600g para cada, ao custo médio unitário de R$ 83. No menu, preparos como terrine de gorgonzola com geleia de cebola; carne desfiada ao molho campanha e azeite extravirgem; caponata de berinjela; requeijão em barra com caramelo salgado de castanha; medalhões de lombinho com uvas confitadas e rosbife com redução de aceto balsâmico e cebolas.



“Todos os anos crescemos em relação ao ano anterior. A ceia de Natal mudou nossa vida, é uma renda que faz diferença. Cada ceia vendida é uma forma de captar clientes. As pessoas divulgam, compartilham, logo contratam um evento. Reflete no ano inteiro”, destaca Marina.



Para finalizar em casa



O Le Haim Gastronomia (ex-Papo de Anjo) nasceu há 40 anos e hoje atende todo tipo de evento corporativo e social. Com a cozinha comandada pelos chefs Pedro Toledo e Igor Azzi, há 15 anos também oferece o menu de Natal, de entrada a prato principal com acompanhamentos e sobremesa.



“Temos visto as pessoas pedirem o cardápio de Natal com cada vez mais antecedência. Antes mesmo do lançamento, em outubro, já tivemos demanda. Muitas vezes para confraternizações menores, de grupos de amigos, do trabalho ou da faculdade, por exemplo, mas a maioria dos pedidos são para a ceia do dia 24 mesmo”, constata a gestora comercial e de relacionamento Tatiana Campolina.

'As pessoas estão cada vez mais exigentes e buscam a experiência gastronômica' - Tatiana Campolina, Le Haim Junior Bastos/Divulgação



A procura, conforme Tatiana, cresce entre pessoas que buscam a praticidade e facilidade de contratar um bufê que entrega tudo. Os pratos são acompanhados de todas as instruções para finalização, como tempo e temperatura de forno. Também há possibilidade de contratar o serviço completo, com a presença do próprio chef de cozinha, garçons, bebidas, vasilhames e toda a estrutura de evento.



De entrada, os mais pedidos são queijo brie na massa filo com geleia de frutas vermelhas ((R$ 299 para seis pessoas) e terrine de bacalhau trufado com nozes pecã (R$ 299 para seis pessoas). Na lista dos pratos principais, destacam-se o peru inteiro ou fatiado laqueado com laranja e vinho do Porto (R$ 690 para 12 pessoas) e tornedor de filé-mignon com crosta de cogumelos, aspargos frescos e salsa Merlot (R$ 560 para seis pessoas).

Saladas novas



Entre os acompanhamentos, ganham na preferência dos clientes arroz com lentilha, bacon e cebola roxa caramelizada (R$ 97 para seis pessoas) e quiche de figo, parma, bacon, castanhas e frutas cristalizadas (R$ 270 para 10 pessoas). Duas novas saladas têm feito sucesso: o carpaccio de beterrabas maceradas com queijo feta e rúcula (R$ 140 para seis pessoas) e a guirlanda de espinafre, nozes, azeitonas e tomates coloridos (R$ 219 para seis pessoas).



As sobremesas campeãs de vendas são a árvore de bombons de pistache e cereja (90 unidades por R$ 359) e a guirlanda de pavlovas, creme pâtisserie e frutas vermelhas (R$ 280 para 15 pessoas).

Tatiana diz que todo ano a projeção sobe e a procura é sempre maior que no período anterior. Os pedidos podem ser feitos até quando houver estoque e capacidade de produção, já que tudo é preparado no bufê, de modo artesanal – as matérias-primas são escolhidas a dedo pelos chefs.



“As pessoas estão cada vez mais exigentes e buscam a experiência gastronômica. Preparações bonitas, coloridas, gostosas. Nosso papel é atender e superar essas expectativas.”

Desde agosto



Camila Santos Bitencourt entrou para a equipe do Fora do Comum em 2011, como nutricionista. Logo, foi convidada para ser sócia do bufê, inaugurado há 21 anos. Com a saída da primeira dona, ela assumiu o negócio sozinha. Atualmente, cria os pratos e a equipe produz. O menu de Natal existe desde o início e é um ponto forte.



As preparações para o fim de ano começam em agosto, conta Camila, com a reunião de ideias, que vão sendo colocadas em prática e testadas, assim como a produção das fotos. O cardápio conta com entradas, acompanhamentos, prato principal, sobremesa e salada. Há também opção de ceia completa.

'Tem aquela pessoa que não teve tempo, vai passar o Natal em outra casa e cada um leva um prato' - Camila Santos Bitencourt, Fora do Comum Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



O perfil dos clientes é diverso. “Tem aquela pessoa que não teve tempo, vai passar o Natal em outra casa e cada um leva um prato. Ou a avó que está preparando a ceia, resolvendo tudo, faz o arroz, a farofa e pede o complemento da carne, mais chata de fazer, e os convidados só chegam. Tem cliente de tudo quanto é jeito”, brinca Camila.



Alguns pratos não podem faltar. O brie folhado com caramelo salgado (R$ 280) entrou no cardápio logo no início e nunca mais saiu, é um grande sucesso. Torta de camarão (R$ 290), terrine de gorgonzola com figos frescos e melado (R$ 220), marinada de alcachofra (R$ 115), crocante de costelinha e compota de pimenta (10 unidades por R$ 90) e cuscuz com uvas grelhadas (500g por R$ 50) são outras sugestões de entrada.

Menu de massas



O peru (R$ 720) recebe a marca do bufê com a decoração com frutas grelhadas e maçaricadas e o pernil (2,5kg por R$ 350) ganha o molho especial da casa, um segredo que Camila não divulga. Ainda tem salmão recheado (R$ 750), badejo com batatas e tomates grelhados (500g por R$ 200), filé-mignon ao molho Cabernet (500g por R$ 210) e tender rústico ao molho de ervas (R$ 350).



O menu também oferece massas, que podem ser acompanhamento ou prato principal. Entre elas, rigatoni ao fondue de queijo e cogumelos, taglioline alla puttanesca, capeletti de queijo, capelazi siciliano e fiori de pêras e brie, com preços entre R$ 130 e R$ 145.



Com tâmaras, azeitonas, passas brancas e pretas, castanhas, damasco e muitos outros ingredientes, a farofa natalina (500g por R$ 80) foi sendo preparada pelas cozinheiras que passaram pelo bufê e ficou. As opções de arroz são branco; com lentilhas; ao pesto de manjericão; com espinafre e castanha de caju; e cítrico com amêndoas (os dois primeiros por R$ 40 e os outros três por R$ 50).

As sobremesas incluem biscoitos natalinos (500g por R$ 45), brigadeiros de laranja com amêndoas (25 unidades por R$ 150) e bolo de brigadeiro e caramelo (R$ 200).



Vitrine especial





O menu de Natal está entre os produtos do bufê A Chef Art of Catering, de Gabriela Gontijo e Bruna Costa, desde 2018, mas, com a pandemia, foi incrementado e ganhou força de fato. Elas observam um perfil variado de clientes, mas todos em busca de opções que tenham a cara da época e que por si só decorem e embelezem a mesa da ceia.



“Temos terrine em forma de esfera, antepastos montados como guirlanda e uma árvore de Natal folhada bem diferente e saborosa. Tudo o que orna bem a mesa”, dizem.



As duas contam que recebem muitos pedidos de ceias inteiras, muitas vezes para famílias que se juntam, escolhem o menu e dividem o valor, e também de itens avulsos, para quem vai passar a véspera de Natal na casa de outra pessoa e leva o prato. Outra procura é o café da manhã para o dia 25. “As crianças se divertem com os cookies que deixam para o Papai Noel”, brincam.

'O menu de Natal é o nosso best-seller e uma ótima oportunidade para captar clientes' - Bruna Costa e Gabriela Gontijo, A Chef Art of Catering Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Os pratos são oferecidos em dois tamanhos: “couple”, para duas pessoas, e “family”, para cinco. Para grupos maiores, a ideia é fazer o pedido proporcional. Carnes inteiras, como peru e pernil de cordeiro, são oferecidas em tamanho único – a peça serve 10 pessoas. “Não temos ceias fechadas. O cliente monta como preferir.”



Os pedidos começam a ser trabalhados em novembro e se encerram no Natal, seguindo a capacidade de produção do bufê. “O menu de Natal é o nosso best-seller e uma ótima oportunidade para captar clientes. As pessoas passam a conhecer e depois contratam para eventos”, contam, revelando que os pedidos se intensificam para o dia 24, data do ano em que mais trabalham.

Árvore de comer



Gabriela e Bruna elencam os itens mais pedidos. De entrada, guirlanda de antepastos (R$ 215), com queijos mineiros, charcutaria, frutas secas e frescas e pães, torta de cogumelos (R$ 170), com cebolas caramelizadas, vinagre balsâmico, ervas frescas e queijo minas meia cura, e “Christmas tree” – massa folhada em formato de pinheiro com três recheios: espinafre e bacon (R$ 140), queijo e trufas (R$ 150) e chocolate branco (R$ 145).



Para brilhar na mesa de Natal, as sugestões são o chester marinado com espumante brut e alecrim, assado com batatas, cebolas e alho confit, acompanhado de molho do caldo do próprio cozimento e fatiado (3kg por R$ 420), lombo suíno recheado com farofa de provolone com manjericão e acompanhado de molho de abacaxi grelhado (R$ 100 para duas pessoas e R$ 230 para cinco) e a especialidade do bufê, o bacalhau espiritual, que são lascas confitadas com ervas frescas, creme de leite fresco, farofinha de pão e cebolas tostadas (R$ 160 para duas pessoas e R$ 390 para cinco).

Entre as sobremesas, guirlanda de brownie de chocolate meio amargo, ganache de chocolate com café e uísque e frutas natalinas frescas (R$ 220) e barra de palha italiana com chocolate belga, frutas frescas e lâminas de chocolate branco (R$ 160).

Nem tão clássicos



O Avec Gastronomia tem 15 anos de eventos no espaço próprio do chef João Paulo Borges. Além de eventos sociais e corporativos (a capacidade é para até 100 pessoas), outro braço do trabalho é o menu de Natal, que existe desde o início do bufê. “Misturo as tradições com pratos menos convencionais para a época, como o Filé Wellington e a comida árabe”, diz.



Clássicos como peru, cordeiro e bacalhau não ficam de fora. “A leitoa de Natal também sai muito”, conta João Paulo. Para ele, o objetivo é facilitar a vida do cliente e o fim de ano é ainda a oportunidade para abrir novas portas. “Gosto muito de fazer o menu de Natal. As pessoas podem experimentar a comida e isso depois reflete na contratação para os eventos.”



A seleção de entradas inclui rosbife ao molho de mostarda dijon (R$ 280 para quatro a seis pessoas), coalhada seca (R$ 120 o quilo), caponata de berinjela (R$ 160 o quilo), salmão gravlax com creme azedo e ovas de massago (R$ 290 para quatro a seis pessoas) e terrine de foie gras com calda de frutas vermelhas (R$ 180 para 500g).

Carnes e peixe



Os pratos principais podem contar com tornedor de filé-mignon ao molho de trifolate de cogumelos (R$ 110, servindo 200g por pessoa); o Filé Wellington (R$ 480 para seis a oito pessoas); o pernil à pururuca (R$ 980 para 30 pessoas); e a brandade de bacalhau gratinada (R$ 250 o quilo). As opções de acompanhamentos, entre outros, são farofa de ovos (R$ 90 o quilo) e batatas confit com ervas (R$ 70 o quilo).

'Misturo as tradições com pratos menos convencionais para a época, como o Filé Wellington e a comida árabe' - João Paulo Borges, Avec Gastronomia Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



De massas, o bufê tem ravioli com tinta de lula, muçarela de búfala ao molho de camarão e açafrão (R$ 400 para seis pessoas) e capeletti de linguiça ao molho de vitelo trufado (R$ 360 para seis pessoas). Fazem parte do menu de sobremesas pudim de pistache (R$ 310 para 10 a 15 pessoas), panacota de coco com calda de chocolate (R$ 220 para 10 a 15 pessoas) e rabanada (R$ 190 com oito unidades).

Descontos de Black Friday



Dois bufês entraram no clima da Black Friday e oferecem descontos para os clientes. Os pratos de Natal do Marinar Gourmet estão com preços especiais para pedidos até amanhã. Já o Fora do Comum oferece de 5% a 15% de desconto para quem fechar as encomendas para os dias 24 e 25 de dezembro.



Anote a receita: Cuscuz marroquino com vegetais e castanhas (Marinar Gourmet)

Ingredientes



1 cenoura em pedaços;

1 talo de salsão (opcional);

1 cebola média cortada ao meio (apenas para aromatizar);

1 dente de alho;

1 folha de louro;

1,5 a 2 litros de água;

sal leve apenas para equilibrar (pois o ajuste final vai no cuscuz);

1 abobrinha média em cubos grelhada;

1 xícara de cuscuz marroquino;

½ colher de chá de curry (pode ajustar ao gosto);

pimenta-do-reino moída na hora a gosto;

sal a gosto;

1 cenoura grande ralada;

½ xícara de azeite;

1 xícara de tomate-cereja cortado ao meio;

2 colheres de azeitona picada;

1 colher de uvas-passas;

½ xícara de castanha-de-caju picada;

½ xícara de cheiro-verde picado

Modo de fazer



Para o caldo de legumes, coloque a cenoura, o salsão, a cebola, o alho, o louro e a água em uma panela, exceto o sal final.

Cozinhe por 30 a 40 minutos.

Acerte o sal suavemente.

Coe e reserve duas xícaras do caldo bem quente.

Em uma frigideira quente com um fio de azeite, grelhe os cubos de abobrinha.

Tempere com uma pitada de sal e reserve.

Coloque o cuscuz em uma tigela grande.

Misture ao caldo quente curry, pimenta-do-reino moída na hora, sal e a cenoura ralada.

Regue o cuscuz com esse caldo temperado.

Adicione o azeite.

Cubra com um pano e aguarde de 15 a 20 minutos para hidratar.

Solte o cuscuz com um garfo.

Misture delicadamente a abobrinha grelhada, tomate-cereja, azeitonas, passas, castanha-de-caju e o cheiro-verde.

Ajuste o sal e finalize com azeite.



Serviço



Marinar Gourmet (@marinargourmet)

Rua Guarda Custódio, 635, loja 4, Ouro Preto

(31) 99659-5556

Le Haim Gastronomia (@lehaimgastronomia)

Rua Rio Claro, 320, Prado

(31) 98335-4915

Buffet Fora do Comum (@buffetforadocomum)

Rua Bernardino de Lima, 373, Gutierrez

(31) 3296-4168

A Chef Art of Catering (@achefcatering)

Rua Pedra Bonita, 45, Prado

(31) 7111-2332

Avec Gastronomia (@avecgastronomia)

Rua Cosmos, 196, Santa Lúcia

(31) 98208-5025