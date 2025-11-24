Assine
DE BEIRUTE A HOT DOG

Na capital dos bares, uma hamburgueria alegra o paladar de gerações

Entre os clientes, moradores e turistas, afinal, a loja estava, até o início do ano, de frente para um ponto turístico de BH

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
24/11/2025 14:23 - atualizado em 24/11/2025 14:24

Entre os clássicos que nunca saem de moda, o beirute, sanduíche de rosbife em pão árabe
Entre os clássicos que nunca saem de moda, o beirute, sanduíche de rosbife em pão árabe crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Desde 1962, o Xodó, tido como a hamburgueria mais antiga do estado, serve sanduíches e milkshakes que se tornaram tradicionais em BH. Entre os clientes, moradores e turistas, afinal, estava, até o início do ano, numa loja privilegiada de frente para a Praça da Liberdade.

Sócia da casa desde 2018, Juliana Motti explica que, com o passar dos anos, o estabelecimento foi se tornando um fast food e utilizando produtos comprados, e não mais feitos lá. Isso veio com a crescente urbanização da cidade, mas ela quis mudar.

“A gente quis melhorar o produto e ainda trazer um sabor mais mineiro, afinal, estávamos na Praça da Liberdade, um ponto turístico. Assim, começamos a servir compota de jabuticaba e queijo canastra em um dos nossos sanduíches, por exemplo.”


A nova gestão implementou novidades, mas há clássicos que nunca saem de moda, como é o caso do beirute (R$ 45,90), com pão árabe, rosbife, queijo muçarela, tomate, presunto, alface e orégano, e o cachorro-quente (R$ 25,90), com salsicha, molho de tomate, cebola, pimentão, batata-palha e milho.


No cardápio de sobremesas, além dos clássicos milkshakes, com curiosos sabores, como ameixa e maracujá, faz sucesso a banana split (R$ 31,90), com sorvete de chocolate, morango e creme, banana, marshmallow, calda de chocolate e morango e castanha de caju picada. “Sempre tem criança que vem aqui experimentar a banana split. Muitos avós e pais trazem.”

Milkshake de maracujá do Xodó
Milkshake de maracujá do Xodó Thobias Almeida/Divulgação

Em maio, o Xodó se mudou para a Rua Alagoas, a 500 metros de distância, para reduzir custos. Além da localização, a antiga loja era bem grande e não permitia alterações. “No ponto antigo, não podíamos mudar quase nada porque ele é tombado.”

Juliana chama a atenção para a vida mais rápida das pessoas. “Não somos mais um fast food, ainda que consigamos ser rápidos, mas tem gente que não entende isso, especialmente nos dias de semana. Quando vem uma família, entretanto, sinto mais paciência, tratam como um programa.”

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

