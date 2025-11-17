Como ter sucesso em um processo de sucessão familiar na gastronomia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.



Vários estabelecimentos gastronômicos de Belo Horizonte são passados de geração em geração. Diferentemente do que pode parecer, o processo de sucessão não é simples e envolve muitas variáveis.

“Em qualquer negócio, mas sobretudo nos gastronômicos, a sucessão é desafiadora, pois está ligada a uma tradição. A receita e os modos de fazer precisam ser passados para manter a identidade”, comenta a analista do Sebrae Minas Simone Lopes.



A especialista destaca, portanto, que é preciso que haja uma “antecipação da sucessão”, isto é, que o sucessor já ganhe responsabilidades e já comece a atuar no cotidiano antes que seja necessário, de fato, assumir o negócio.



A documentação de processos da cozinha, por meio de fichas técnicas, por exemplo, é essencial para o sucesso de uma sucessão, conforme explica Simone. “A questão de uma receita ‘secreta’ pode ser algo usado no marketing, mas não deve ocorrer de fato dentro de um negócio, inclusive, por que o pequeno empreendedor deve se colocar mais na tomada de decisões do que no operacional da empresa.”



A sucessão familiar bem-feita, de acordo com a especialista, é uma característica importante de ser explorada também pelo marketing de uma marca.

“Ela pode ser muito positiva se feita da forma certa. E eu entendo que a tradição é muito importante, mas temos que pensar que, assim como o mercado consumidor evolui, os negócios precisam acompanhar essa evolução”, comenta, destacando a importância de as novas gerações buscarem um equilíbrio entre a tradição e a inovação.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino