Famosa limonada de BH cresce sempre com foco na qualidade

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O Mercado Central, além de ser por si só um ponto turístico da cidade, abriga lojas que também se caracterizam como tal. É o caso da Tradicional Limonada, que vende a bebida refrescante desde 1938.



O negócio de 87 anos já está há 77 nas mãos de uma mesma família. Passou do avô, Gabriel Amorim (falecido em 2022), que chegou a BH vindo da Bahia e comprou a loja, para os filhos Antônio e Lucas Amorim, e depois para os netos Raí Amorim e Rodolfo Alcantara, filhos de Lucas. Cada vez mais, Raissa Alcantara, irmã deles, também está no dia a dia, completando o time familiar.

A primeira loja da Tradicional Limonada, aberta em 1938, já era no Mercado Central Arquivo Pessoal



A receita, que nunca mudou, leva apenas água, limão e açúcar. Mesmo com poucos e simples ingredientes, consegue formar filas diárias na frente da loja.

Novas ideias



A limonada clássica e a com groselha (a partir de R$ 4 no copo ou R$ 9 na garrafa) são os itens que estão no menu desde sempre. A chegada da mais nova geração da família, em 2015, acrescentou inovações. “Hoje temos limonada com gengibre, com mate, com hibisco (a partir de R$ 4 no copo ou R$ 9 na garrafa). Temos até mesmo com cachaça, apelidada de ‘Caip do Vô’ (a partir de R$ 14 no copo ou R$ 23 na garrafa)”, explica Rodolfo.



Foi ele, ao lado do irmão Raí, quem levou a marca para o Instagram. “Desenvolvemos uma nova identidade visual e começamos também a vender souvenirs como camisetas e bonés com ela”, conta.

A chegada da mais nova geração acrescentou inovações e ampliou o portfólio Leandro Couri/EM/D.A Press



Além das duas lojas no Mercado Central, os irmãos administram uma fábrica. “Hoje já temos um maquinário para auxiliar na produção.” Apesar disso, algumas coisas permanecem como sempre, até para não afetar a qualidade. “Não usamos nenhum tipo de conservante, então esse ainda é um gargalo. Nossos produtos precisam estar refrigerados a todo momento, possuem uma validade menor”, diz Rodolfo.



Atualmente, cerca de 40 estabelecimentos em BH e Nova Lima vendem a versão engarrafada (em garrafa PET) da tão amada limonada.



Valor dos cítricos



“As árvores com espinhos dos quintais das casas, como são conhecidas árvores de cítricos como laranja, limão e mexerica, caíram no gosto dos mineiros e dos brasileiros. Hoje, os sucos dessas frutas passaram a ser os favoritos dessa tropicalidade que é o Brasil”, diz o professor e pesquisador José Newton Meneses.

Ele, portanto, associa o sucesso da Tradicional Limonada ao sucesso do próprio produto vendido, a limonada. “Ela vem de um fruto que é constante durante todo o ano e a limonada adquiriu um certo significado de ser refrescante, bom para o calor. Depois da década de 1950, os refrigerantes começam a assumir um pouco esse papel que a limonada tinha e ainda tem.”

Serviço

Tradicional Limonada

Avenida Augusto de Lima, 744, loja 45, Centro

(31) 98118-6380

De segunda a sexta, das 9h30 às 18h

Sábado e domingo, das 9h30 às 13h

@tradicionallimonada

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino