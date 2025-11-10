Produtor mineiro de 17 anos alcança 1º lugar em premiação nacional de café

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A paixão pelo café atravessa gerações no Sítio Família Protázio, no município de Espera Feliz (MG), na Região de Caparaó. O trabalho com cafés especiais, que é realizado por lá há quase 20 anos, rendeu, pela primeira vez, o tão sonhado 1º lugar no prestigiado Coffee of the Year, prêmio realizado no fim da Semana Internacional do Café.

Quem representou a marca Família Protázio Cafés Especiais na premiação foi Guilherme Abreu Vieira, de apenas 17 anos. Ele é neto do fundador, Manoel Protázio de Abreu, e nunca deixou de acompanhar o trabalho da família, especialmente do avô e do pai, Fábio Protásio de Abreu, na lavoura. “Desde novo eu já estava aprendendo a trabalhar na lavoura com meu pai e meu avô”, explica.

O nicho dos cafés especiais

Fábio, quando descobriu os cafés especiais, resolveu investir nesse setor, que ainda era bem pouco falado. O ano era 2006 quando ele e os filhos começaram a produzir grãos especiais, conhecidos por sabores e aromas intensos, sem amargor e com frutos maduros colhidos manualmente. Antes disso, a produção (que sempre foi pequena) era de cafés convencionais, conhecidos como café commodity.

“Eu nasci em 2008, então já cresci com a produção do café especial e com a luta por reconhecimento nesse segmento”, conta Guilherme. Segundo o jovem produtor, foi em 2013 que a família começou a enviar grãos para concursos, com o objetivo de alcançar maior visibilidade.

O café especial abriu portas para a família produtora, não só por ter possibilitado esse reconhecimento em concursos, mas por ter agregado mais valor em um produto vindo de uma produção pequena. “O espaço da lavoura sempre foi o mesmo, e a produção do café especial possibilitou a produção de produtos de melhor qualidade e, consequentemente, mais valorizado”.

Passado e futuro

Sítio localizado em Espera Feliz (MG) produz cafés especiais desde 2006 Arquivo pessoal

Essa é a segunda vez que Guilherme se inscreve no concurso Coffee of the Year (com o nome dele). Antes, o pai e o avô já tinham participado e sido classificados entre os 10 melhores cafés da categoria arábica.

Na edição de 2025, o resultado inédito premiou Guilherme com o primeiro lugar, com 90.44 pontos. Nesta edição, foram recebidas mais de 600 amostras de cafés (das categorias arábica e canéfora).

Dessas, profissionais licenciados do Coffee Quality Institute (CQI) selecionaram as 180 melhores amostras, sendo 150 da categoria arábica e 30 da categoria canéfora. Elas foram expostas nas salas de cupping durante os dias do evento (uma sala de degustação).

Depois, os dez mais bem classificados da categoria arábica e os cinco da categoria canéfora foram oferecidos para o público decidir o favorito e a ordem de classificação. O primeiro lugar na categoria arábica ficou com o produtor mineiro Guilherme; já na categoria canéfora, o grande vencedor foi o café produzido por Carollina Bridi Gomes, da Fazenda São Bento, que fica em Santa Tereza (ES), na região das Montanhas.

O café vencedor do concurso na categoria arábica ainda não foi lançado pela Família Protázio Cafés Especiais.

