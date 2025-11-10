Fábrica centenária de doces em BH preserva receitas do fundador polonês



Há 100 anos, a fábrica de doces mais icônica da cidade foi fundada pelo polonês Henryk Grochowski. Ele chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro e foi fazer um curso de balas e chocolates em Petrópolis. “Ele e os pais dele vieram já com a ideia de empreender em algo na área, apesar de o pai trabalhar com marcenaria”, conta Roberto Grochowski, da terceira geração do negócio. Com Henryk, vieram alguns livros de chocolates da Polônia, que, infelizmente, não estão mais no acervo da família.



A Lalka, que significa “boneca” em polonês, foi fundada em 1925 e sempre esteve no Bairro Floresta, Região Leste da cidade. Ao longo dos anos, o comando da fábrica de doces foi passando para as gerações mais novas, mas se mantém, até hoje, na família.



“A gente tem isso de ser uma empresa muito familiar, das receitas serem compartilhadas só entre nós”, explica Roberto, fazendo relação, inclusive, com o que o historiador José Newton Meneses, professor da UFMG, diz de um conservadorismo dos imigrantes, no sentido de manter tradições, técnicas e segredos de preparos.



Eternos e passageiros

As tradicionais balas de maçã (R$ 9,80 por 100g) da Lalka são um sucesso que não sai de moda. Roberto estima que elas existam desde a fundação da fábrica e continuam a estar entre os produtos mais vendidos. “Apesar desse sucesso, vejo que antes se vendiam muito mais balas do que chocolates. Hoje, as vendas são equilibradas.”



Por outro lado, há itens da moda que duram pouco, como foi o caso do chocolate com pimenta. “Quando foi lançada a novela ‘Chocolate com Pimenta’, nossos clientes começaram a pedir muito essa combinação. Fizemos, mas não durou muito.”



Outra prova viva de que os hábitos alimentares estão em constante transformação é o fato de que, há uns 40 anos, um dos pontos fortes da Lalka eram os bombons de chocolate vendidos para festas e casamentos. Isso porque, apesar de o leite condensado ser uma invenção francesa do século 19, ele se popularizou muito no Brasil no século 20 (a Nestlé, por exemplo, abriu sua primeira fábrica em terras brasileiras em 1921).

A marca teve um ponto de vendas no abrigo dos bondes na década de 1930 Arquivo Pessoal



“Hoje, é muito raro ver uma festa sem doces à base de leite condensado. E quando as doceiras começaram a trabalhar com o leite condensado, a nossa venda para esses eventos diminuiu demais”, conta Roberto.



Além da influência do leite condensado em sua história, a fábrica, como uma empresa local, também se viu em um cenário – que é cada vez mais desafiador – composto por grandes empresas do setor alimentício. “Percebemos que as grandes indústrias não eram uma concorrência, pois não queremos nem nunca quisemos ser como elas. Queremos manter a qualidade acima de tudo”, destaca.



Loja lotada

A Lalka é mais um dos negócios desta reportagem que está no Floresta, o que confirma a tradição desse bairro e a importância dele para a formação de Belo Horizonte. “O Floresta tinha tudo, era quase um bairro independente. Antigamente, a gente conhecia todo mundo, ficávamos na porta da loja conversando. Hoje nós perdemos isso”, lamenta o sócio da empresa familiar.



A missa, que chegou a ser realizada seis vezes por dia, aos domingos, na Igreja Nossa Senhora das Dores, do outro lado da Avenida do Contorno, era outro atrativo para a marca. “As pessoas saíam da missa e passavam sempre lá. Me lembro bem de acabar a missa e meu pai começar a nos chamar para ajudar nas vendas. A loja ficava lotada”, conta.

Serviço

Lalka



Avenida do Contorno, 1875, Floresta

(31) 3222-5439

De segunda a sexta, das 9h às 20h

Sábado, das 9h às 19h

Domingo, das 10h às 18h

@lalka_oficial

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino