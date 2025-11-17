Quarta geração já trabalha em restaurante de BH que começou com mercearia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.



A história da Taberna Baltazar, no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH, começa em uma mercearia que ficava a menos de um quilômetro de distância. Aurélio Baltazar, português de Beira Alta, extinta província próxima à Serra da Estrela, chegou ao Brasil em 1952, ainda adolescente, para trabalhar na mercearia do tio, que já existia (a família não sabe precisar há quanto tempo antes).



Aos 27 anos, Aurélio se tornou sócio. Sete anos depois, noivo da também portuguesa Tereza Caetano (vinda de Peso da Régua, no Vale do Douro), que conheceu no Brasil, ele assumiu totalmente a casa. Foi a partir daí que Dona Tereza passou, ao lado de Aurora, cozinheira angolana de mão cheia, a servir petiscos e refeições.

Hoje, sem a presença de Aurélio e Aurora, a matriarca da família conta com as duas filhas Flávia e Isabel Baltazar para chefiar a casa. Além delas, Guilhermina, de 14 anos, filha de Isabel, já começou a dividir o espaço do caixa com a mãe.



Por mais que a casa seja reconhecida pelo bacalhau, o peixe nem sempre fez parte do menu, ou mesmo da vida dos portugueses. Os pratos que foram criados na mercearia e permanecem até hoje no restaurante são, na verdade, bem “abrasileirados” (afinal, tudo o que é nosso tem pitadas portuguesas): pernil (R$ 33), língua (R$ 52), porção de capa de filé (R$ 52) e dobradinha (R$ 51), todos servidos com pão.

Data sagrada



Em toda a história da casa (que se mudou para o endereço atual e assumiu o nome de Taberna Baltazar em 1991), a Sexta-Feira da Paixão sempre foi uma data sagrada. “A gente poderia trabalhar no Natal, réveillon, mas na Sexta-Feira Santa, não”, explica Flávia Baltazar. A família, que mora em cima do restaurante, sempre observou o grande movimento de carros passando na rua na data, quando muitas pessoas religiosas não comem carne.



“Depois que meu pai faleceu (em 2003), tivemos uma queda de movimento. Tinha muita gente que não queria vir para não se lembrar dele, ele fazia muita falta para os clientes também. Começamos a cogitar abrir nesse dia, por mais que minha mãe fosse resistente por conta da religião. Foi apenas em 2017 que resolvemos abrir pela primeira vez. Hoje é o melhor dia do ano”, destaca a filha de Aurélio e Tereza.

Entre os pratos com bacalhau, destaque para o “à lagareira” (R$ 316), com batata, cebola e brócolis, “com natas”, lascas gratinadas com creme de natas e arroz (R$ 242), e “Gomes Sá” (R$ 237), lascas no azeite com alho e cebola, batatas cozidas, azeitonas pretas e arroz. Todos servem duas pessoas.



Por falar em tradição e costumes, a família recebe, ainda hoje, clientes antigos que chamam o restaurante de “Aurélio”. A filha Isabel conta que alguns pagam as contas a cada mês. “Tradição não tem preço”, destaca Dona Tereza, orgulhosa do que construiu, sempre ao lado de familiares e funcionários que colecionam anos de casa. Hoje com 78 anos, ela ainda pode ser vista no restaurante.

Menu de sobremesas



Uma novidade implementada por Flávia são as sobremesas feitas na casa. “A gente teve doces portugueses que vinham de um fornecedor por muito tempo, mas eu sentia falta de doces feitos aqui, e sempre fui apaixonada por confeitaria.”

Por isso, quem vai ao restaurante hoje encontra itens como a mousse de chocolate (R$ 14); o pudim de pastel de natas, com gostinho de canela (R$ 22); a torta Natas do Céu (R$ 24), de merengue suíço, doce de ovos, praliné de amêndoas e farofa de biscoito Maizena; e o tradicional arroz doce (R$ 22).

Abrasileirado nos temperos



O professor e pesquisador José Newton Meneses é frequentador da Taberna Baltazar e chama a atenção para a atuação do falecido Aurélio e de Dona Tereza.



“É engraçado que os portugueses são tidos na história como um povo muito elástico e adaptável. Acho que isso está muito personificado na Dona Tereza e no Aurélio. Eles fizeram muito bem a conciliação de comidas típicas do nosso gosto alimentar com o típico português.”



Comida para trabalhadores



Ainda na mercearia, Dona Tereza recebeu um pedido da Prefeitura de Belo Horizonte para que alimentasse os trabalhadores que participavam da construção do Parque das Mangabeiras (que foi inaugurado em 1982). Assim foi feito. Ela preparava com o auxílio de Aurora e outros funcionários quatro refeições diárias para cada pessoa.

