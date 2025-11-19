Veja os resultados do Prêmio Cumbucca de Gastronomia de 2025
Terceira edição da premiação celebrou talentos, estabelecimentos e pratos de Belo Horizonte e do interior estado
Que Belo Horizonte e Minas Gerais respiram culinária não é novidade para ninguém. Uma premiação que dá protagonismo à cozinha do estado e de sua capital, no entanto, é algo mais recente. Estamos falando do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, que teve sua terceira edição realizada na noite de ontem (18/11).
O evento busca reconhecer talentos da gastronomia, estabelecimentos, pratos e produtos de Belo Horizonte e do interior de Minas. A votação mesclou o voto popular com o voto de um júri composto por 30 especialistas. Descubra aqui os vencedores de cada uma das 53 categorias do prêmio, divididas em seis segmentos.
Cumbucca de ouro
O grande prêmio da noite, a “cumbucca de ouro”, que consagra uma personalidade que contribui com a cultura alimentar do estado, foi dado ao chef Eduardo Avelar, que também é autor do livro “Cozinha Mineira - Dos Quintais aos Territórios Gastronômicos”.
Copo Cheio
Bar
O vencedor da categoria “bar” foi O Muringueiro, localizado no Bairro Graça, na Região Nordeste de BH.
Boteco
Na categoria “boteco”, o vencedor foi o Bar do Antônio “Pé de Cana”, que tem unidades no Sion e no Luxemburgo, ambos na Região Centro-Sul da capital.
Gastrobar
O Cabernet Butiquim foi o vencedor da categoria “gastrobar” do prêmio. A casa, conhecida pela carta de vinhos diversificados e petiscos democráticos está localizada na Região da Savassi.
Estufa
O bar considerado detentor da melhor estufa da cidade foi o Serrotinhos, no Bairro Padre Eustáquio, região Noroeste de BH.
Carta de drinques
Madame Geneva, casa no Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH, foi a vitoriosa na categoria “carta de drinques” da terceira edição do Prêmio Cumbucca.
Petisco
A língua bovina ao molho de vinho do Timbuca, na Serra, Região Centro-Sul da capital mineira, levou o título de melhor petisco da cidade.
Cervejaria
O título de melhor cervejaria ficou com o sempre cheio Redentor, estabelecimento na Região da Savassi.
Mesa Farta
Cozinha asiática
O Okinaki, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, levou o prêmio de melhor restaurante de cozinha asiática.
Carnes e parrilla
O Parrilla Del Mercado, restaurante uruguaio no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital mineira, foi considerada a melhor casa de carnes/ parrilla da cidade pela premiação.
Vegetariano/ vegano
O Mercado Novo já se tornou um ponto turístico do Centro de BH, frequentado por belo-horizontinos e turistas. A gastronomia é um dos pontos altos do espaço, que abriga, por exemplo, o Bejí Sushi Veg, vencedor da categoria “vegetariano/vegano” do Prêmio Cumbucca de 2025.
Cozinha autoral e Menu executivo
O vencedor da categoria “cozinha autoral” foi um dos grandes vencedores do ano. A Cozinha Santo Antônio, restaurante localizado no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, faturou o prêmio de “cozinha autoral” e “menu executivo”.
Cozinha Brasileira
Localizado no Bairro de Santa Tereza, na Região Leste da cidade, o Maturi foi o vencedor da categoria “Cozinha Brasileira”.
Cozinha internacional
O já tradicional D’Artagnan foi o vencedor do prêmio de “cozinha internacional”. A casa fica no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira.
Cozinha mineira
O vencedor da categoria “cozinha mineira” é outro clássico na cidade: o Dona Lucinha. Localizado na Região da Savassi, o restaurante serve uma autêntica comida mineira feita no fogão à lenha.
Cozinha italiana
O restaurante Anella, no bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, foi reconhecido pelo o prêmio como o melhor de gastronomia italiana.
Variado
Quem levou o prêmio como melhor restaurante na categoria “variado” foi A Cozinha de Sofia, na Serra, Região Centro-Sul de BH.
Chef homem
Henrique Gilberto, chef da Cozinha Tupis (localizado no Mercado Novo, no Centro), foi o vencedor da categoria “chef homem” do Cumbucca
Chef mulher
Já o título de “chef mulher” foi concedido à Ana Gabriela Costa, chef do restaurante Trintaeum, localizado no Lourdes, Região Centro-Sul da capital.
Chef revelação
O vencedor da categoria “chef revelação” foi JP Oliveira, que comanda a cozinha da Casa Calixto, restaurante contemporâneo na Região da Savassi.
Pizzaria
A melhor pizzaria, segundo resultado do Prêmio Cumbucca de 2025, é a Forno da Saudade. O estabelecimento fica no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de BH.
Pequena gula
Pão de queijo
O pão de queijo do Comercial Sabiá, no Mercado Central, foi eleito o melhor da cidade pela premiação.
Cafeteria
Com unidades na Savassi e no Floresta (Região Leste de BH), a Copa Cozinha foi eleita a melhor cafeteria da cidade nesta edição.
Doceria
Com diversos endereços espalhados pela cidade, a Boca do Forno levou o título de melhor doceria no prêmio.
Sorvete e picolé
Também com unidades espalhadas pela capital mineira e pelo Brasil, a sorveteria Bacio di Latte foi eleita a melhor na categoria “sorvete e picolé”.
Pães
A Pão e Coração, que produz pães de fermentação natural e pizzas napolitanas no Alphaville, em Nova Lima (MG), recebeu o reconhecimento na categoria “pães”.
Sanduíche
O badalado Nimbos, na Região da Savassi, foi agraciado com o primeiro lugar na categoria “sanduíche” do Prêmio Cumbucca.
Barista
Felipe Brazza, do Amoras Café, no Sion (Região Centro-Sul de BH), foi reconhecido como o melhor barista do ano.
Todos votam
Novidade do ano
Com inspiração espanhola, o Gata Gorda, na Região da Savassi, foi eleito a novidade do ano pelo Cumbucca. A casa é chefiada por Bruna Martins (reconhecida como hors concours no prêmio).
PF
O estabelecimento eleito pelo melhor PF foi o Café Palhares, no Centro. A casa é reconhecida pela longevidade e pelo KAOL, prato tradicional com arroz, linguiça, farofa, couve, ovo, torresmo e molho de tomate caseiro.
Fora da rota
Alaíde Botequim, no Bairro Planalto, Região Norte de BH, venceu a categoria “fora da rota”. A casa é famosa pela estufa recheada de bolinhos fritos, a marca de Alaíde, que veio do Rio de Janeiro para a capital mineira.
Bom e barato
O Bar do Caixote, no Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH, foi o ganhador da categoria “bom e barato” do Cumbucca de 2025.
Ícone de BH
O Café Nice, tradicional casa no Centro da capital mineira, que passou por uma recente reforma e campanha para manter as portas abertas, foi quem levou o título de “ícone de BH”.
Bartender
Cibele Guimarães (também conhecida por Jezebel) faturou o prêmio de melhor bartender.
Maître
A eleita melhor maître pelo prêmio foi Débora Cardoso, do Cabernet Butiquim, que fica na Região da Savassi.
Sommelier
Quem levou o prêmio de melhor sommelier também foi uma mulher: Ana Borges, da A Casa da Uva, bar de vinhos no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH.
Garçom
O prêmio de melhor garçom foi, na realidade, para uma garçonete. Del Oliveira, do Pacato (no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH) foi quem levou o prêmio para casa.
Você decide
Restaurante no interior
O Restaurante do Turvo, em Capitólio (MG), foi considerado o melhor restaurante do interior em 2025.
Feijoada
A eleita melhor feijoada é servida no Feijão Maletta, que fica no Centro de Belo Horizonte.
Gole do ano
A marca mineira que vem conquistando o Brasil, Xeque Mate, levou o prêmio de “gole do ano”.
Mordida do ano
A categoria “mordida do ano” premiou o Doce de Leite do Bolota, produzido em Tiradentes (MG).
Cerveja gelada
O Bar Mercado Central, no Bairro Funcionários (Região Centro-Sul de BH) foi reconhecido pela cerveja gelada, ficando em primeiro lugar nessa categoria.
Mercearia/ empório
A Venda do Fred, em Montes Claros, (MG), venceu a categoria “mercearia/empório” do prêmio.
Produtor de cachaça artesanal
O melhor produtor de cachaça artesanal do ano, segundo a premiação, foi a Cachaça Sô Nicó, de Dores do Turvo (MG).
Beira de estrada
A Venda do Chico, de Três Corações (MG) foi reconhecida como a melhor na categoria “beira de estrada”.
Escolha da curadoria
Cozinha mineira patrimônio
O município de Chapada do Norte, no Noroeste de Minas Gerais, foi reconhecido pela curadoria na categoria “cozinha mineira patrimônio”.
Prepara gastronomia
Na categoria “prepara gastronomia”, o ganhador foi o restaurante Villa Donna Bistrô, em Monte Verde (MG).
Cidade gastronômica
Andradas, cidade ao Sul de Minas Gerais, foi eleita a cidade gastronômica do ano pelo prêmio. O município é referência na produção de vinho e café.
Cozinheira do interior
Dona Conceiçãozinha, de Itabirito (MG), foi reconhecida, aos 83 anos, como a melhor cozinheira do interior pela curadoria do prêmio.
Evento do ano
O Fenabaru, realizado em Arinos, no Noroeste de Minas, visa promover a Castanha de Barú e foi eleito o evento gastronômico do ano pelo Cumbucca.
Sustentabilidade
Instituto ITI, de Itabira (MG) foi o vencedor da categoria “sustentabilidade”.
Roteiro gastronômico
O roteiro gastronômico que ganhou destaque na premiação foi das Cavernas de Peruaçu e Januária (no Norte de Minas).