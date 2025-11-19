Veja os resultados do Prêmio Cumbucca de Gastronomia de 2025

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Que Belo Horizonte e Minas Gerais respiram culinária não é novidade para ninguém. Uma premiação que dá protagonismo à cozinha do estado e de sua capital, no entanto, é algo mais recente. Estamos falando do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, que teve sua terceira edição realizada na noite de ontem (18/11).

O evento busca reconhecer talentos da gastronomia, estabelecimentos, pratos e produtos de Belo Horizonte e do interior de Minas. A votação mesclou o voto popular com o voto de um júri composto por 30 especialistas. Descubra aqui os vencedores de cada uma das 53 categorias do prêmio, divididas em seis segmentos.

Cumbucca de ouro

O grande prêmio da noite, a “cumbucca de ouro”, que consagra uma personalidade que contribui com a cultura alimentar do estado, foi dado ao chef Eduardo Avelar, que também é autor do livro “Cozinha Mineira - Dos Quintais aos Territórios Gastronômicos”.

Copo Cheio

Bar

O vencedor da categoria “bar” foi O Muringueiro, localizado no Bairro Graça, na Região Nordeste de BH.

Boteco

Na categoria “boteco”, o vencedor foi o Bar do Antônio “Pé de Cana”, que tem unidades no Sion e no Luxemburgo, ambos na Região Centro-Sul da capital.

Gastrobar

O Cabernet Butiquim foi o vencedor da categoria “gastrobar” do prêmio. A casa, conhecida pela carta de vinhos diversificados e petiscos democráticos está localizada na Região da Savassi.

Estufa

O bar considerado detentor da melhor estufa da cidade foi o Serrotinhos, no Bairro Padre Eustáquio, região Noroeste de BH.

Carta de drinques

Madame Geneva, casa no Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH, foi a vitoriosa na categoria “carta de drinques” da terceira edição do Prêmio Cumbucca.

Petisco

A língua bovina ao molho de vinho do Timbuca, na Serra, Região Centro-Sul da capital mineira, levou o título de melhor petisco da cidade.

Cervejaria

O título de melhor cervejaria ficou com o sempre cheio Redentor, estabelecimento na Região da Savassi.

Mesa Farta

Cozinha asiática

O Okinaki, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, levou o prêmio de melhor restaurante de cozinha asiática.

Carnes e parrilla

O Parrilla Del Mercado, restaurante uruguaio no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital mineira, foi considerada a melhor casa de carnes/ parrilla da cidade pela premiação.

Vegetariano/ vegano

O Mercado Novo já se tornou um ponto turístico do Centro de BH, frequentado por belo-horizontinos e turistas. A gastronomia é um dos pontos altos do espaço, que abriga, por exemplo, o Bejí Sushi Veg, vencedor da categoria “vegetariano/vegano” do Prêmio Cumbucca de 2025.

Cozinha autoral e Menu executivo

O vencedor da categoria “cozinha autoral” foi um dos grandes vencedores do ano. A Cozinha Santo Antônio, restaurante localizado no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, faturou o prêmio de “cozinha autoral” e “menu executivo”.

Cozinha Brasileira

Localizado no Bairro de Santa Tereza, na Região Leste da cidade, o Maturi foi o vencedor da categoria “Cozinha Brasileira”.

Cozinha internacional

O já tradicional D’Artagnan foi o vencedor do prêmio de “cozinha internacional”. A casa fica no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira.

Cozinha mineira

O vencedor da categoria “cozinha mineira” é outro clássico na cidade: o Dona Lucinha. Localizado na Região da Savassi, o restaurante serve uma autêntica comida mineira feita no fogão à lenha.

Cozinha italiana

O restaurante Anella, no bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, foi reconhecido pelo o prêmio como o melhor de gastronomia italiana.

Variado

Quem levou o prêmio como melhor restaurante na categoria “variado” foi A Cozinha de Sofia, na Serra, Região Centro-Sul de BH.

Chef homem

Henrique Gilberto, chef da Cozinha Tupis (localizado no Mercado Novo, no Centro), foi o vencedor da categoria “chef homem” do Cumbucca

Chef mulher

Já o título de “chef mulher” foi concedido à Ana Gabriela Costa, chef do restaurante Trintaeum, localizado no Lourdes, Região Centro-Sul da capital.

Chef revelação

O vencedor da categoria “chef revelação” foi JP Oliveira, que comanda a cozinha da Casa Calixto, restaurante contemporâneo na Região da Savassi.

Pizzaria

A melhor pizzaria, segundo resultado do Prêmio Cumbucca de 2025, é a Forno da Saudade. O estabelecimento fica no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de BH.

Pequena gula

Pão de queijo

O pão de queijo do Comercial Sabiá, no Mercado Central, foi eleito o melhor da cidade pela premiação.

Cafeteria

Com unidades na Savassi e no Floresta (Região Leste de BH), a Copa Cozinha foi eleita a melhor cafeteria da cidade nesta edição.

Doceria

Com diversos endereços espalhados pela cidade, a Boca do Forno levou o título de melhor doceria no prêmio.

Sorvete e picolé

Também com unidades espalhadas pela capital mineira e pelo Brasil, a sorveteria Bacio di Latte foi eleita a melhor na categoria “sorvete e picolé”.

Pães

A Pão e Coração, que produz pães de fermentação natural e pizzas napolitanas no Alphaville, em Nova Lima (MG), recebeu o reconhecimento na categoria “pães”.

Sanduíche

O badalado Nimbos, na Região da Savassi, foi agraciado com o primeiro lugar na categoria “sanduíche” do Prêmio Cumbucca.

Barista

Felipe Brazza, do Amoras Café, no Sion (Região Centro-Sul de BH), foi reconhecido como o melhor barista do ano.

Todos votam

Novidade do ano

Com inspiração espanhola, o Gata Gorda, na Região da Savassi, foi eleito a novidade do ano pelo Cumbucca. A casa é chefiada por Bruna Martins (reconhecida como hors concours no prêmio).

PF

O estabelecimento eleito pelo melhor PF foi o Café Palhares, no Centro. A casa é reconhecida pela longevidade e pelo KAOL, prato tradicional com arroz, linguiça, farofa, couve, ovo, torresmo e molho de tomate caseiro.

Fora da rota

Alaíde Botequim, no Bairro Planalto, Região Norte de BH, venceu a categoria “fora da rota”. A casa é famosa pela estufa recheada de bolinhos fritos, a marca de Alaíde, que veio do Rio de Janeiro para a capital mineira.

Bom e barato

O Bar do Caixote, no Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH, foi o ganhador da categoria “bom e barato” do Cumbucca de 2025.



Ícone de BH

O Café Nice, tradicional casa no Centro da capital mineira, que passou por uma recente reforma e campanha para manter as portas abertas, foi quem levou o título de “ícone de BH”.

Bartender

Cibele Guimarães (também conhecida por Jezebel) faturou o prêmio de melhor bartender.

Maître

A eleita melhor maître pelo prêmio foi Débora Cardoso, do Cabernet Butiquim, que fica na Região da Savassi.

Sommelier

Quem levou o prêmio de melhor sommelier também foi uma mulher: Ana Borges, da A Casa da Uva, bar de vinhos no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH.

Garçom

O prêmio de melhor garçom foi, na realidade, para uma garçonete. Del Oliveira, do Pacato (no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH) foi quem levou o prêmio para casa.

Você decide

Restaurante no interior

O Restaurante do Turvo, em Capitólio (MG), foi considerado o melhor restaurante do interior em 2025.

Feijoada

A eleita melhor feijoada é servida no Feijão Maletta, que fica no Centro de Belo Horizonte.

Gole do ano

A marca mineira que vem conquistando o Brasil, Xeque Mate, levou o prêmio de “gole do ano”.

Mordida do ano

A categoria “mordida do ano” premiou o Doce de Leite do Bolota, produzido em Tiradentes (MG).

Cerveja gelada

O Bar Mercado Central, no Bairro Funcionários (Região Centro-Sul de BH) foi reconhecido pela cerveja gelada, ficando em primeiro lugar nessa categoria.

Mercearia/ empório

A Venda do Fred, em Montes Claros, (MG), venceu a categoria “mercearia/empório” do prêmio.

Produtor de cachaça artesanal

O melhor produtor de cachaça artesanal do ano, segundo a premiação, foi a Cachaça Sô Nicó, de Dores do Turvo (MG).

Beira de estrada

A Venda do Chico, de Três Corações (MG) foi reconhecida como a melhor na categoria “beira de estrada”.

Escolha da curadoria

Cozinha mineira patrimônio

O município de Chapada do Norte, no Noroeste de Minas Gerais, foi reconhecido pela curadoria na categoria “cozinha mineira patrimônio”.

Prepara gastronomia

Na categoria “prepara gastronomia”, o ganhador foi o restaurante Villa Donna Bistrô, em Monte Verde (MG).

Cidade gastronômica

Andradas, cidade ao Sul de Minas Gerais, foi eleita a cidade gastronômica do ano pelo prêmio. O município é referência na produção de vinho e café.

Cozinheira do interior

Dona Conceiçãozinha, de Itabirito (MG), foi reconhecida, aos 83 anos, como a melhor cozinheira do interior pela curadoria do prêmio.

Evento do ano

O Fenabaru, realizado em Arinos, no Noroeste de Minas, visa promover a Castanha de Barú e foi eleito o evento gastronômico do ano pelo Cumbucca.

Sustentabilidade

Instituto ITI, de Itabira (MG) foi o vencedor da categoria “sustentabilidade”.

Roteiro gastronômico

O roteiro gastronômico que ganhou destaque na premiação foi das Cavernas de Peruaçu e Januária (no Norte de Minas).

