Dez restaurantes brasileiros estão entre os 100 melhores da América Latina
São Paulo é a cidade com o maior número de estabelecimentos no ranking do 50 Best na América Latina
Dez restaurantes brasileiros estão na lista dos 100 melhores da América Latina. O Latin America’s 50 Best Restaurants anunciou nesta terça-feira (18/11) as casas que entraram nas posições de 51 a 100 no ranking de 2025. Os 50 primeiros nomes serão anunciados no dia 2 dezembro, em cerimônia na Guatemala.
É de Salvador (BA) o restaurante do Brasil mais bem colocado na lista. O Origem, dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, conquistou o 52º lugar e continua a colocar a Bahia na rota do turismo gastronômico mundial. A capital baiana aparece de novo na lista com o Restaurante Manga, de Kafe e Dante Bassi, que ficou em 99º.
São Paulo é a cidade com o maior número de estabelecimentos na lista. São seis representantes, o dobro do número do ano passado. Cinco restaurantes marcam presença no ranking pelo segundo ano consecutivo: Kotori, de Thiago Bañares (55º); Metzi, de Luana Sabino e Eduardo Ortiz (56º); Maní, de Helena Rizzo (67º); D.O.M., de Alex Atala (74º); e Notiê, de Onildo Rocha (93º).
A sexta casa paulistana faz sua estreia no ranking: Cepa, de Lucas Dante (73º). Outra novidade na lista vem do Rio de Janeiro. É o Oseille, de Thomas Troisgros (65º).
Completa o time de brasileiros o único representante de Curitiba (PR), o Manu, de Manu Buffara, que aparece em 80º lugar.
Os restaurantes da lista que vai do 51 ao 100 serão homenageados na cerimônia em Antígua (Guatemala), na América Central, no dia 2 de dezembro.
Nesse mesmo dia, será revelado o melhor restaurante da América Latina e as casas até a posição 50 no ranking. Além desses anúncios, o Latin America’s 50 Best Restaurants distribuirá prêmios especiais, como Melhor Chef Mulher, Melhor Chef Confeiteiro e Melhor Sommelier.
Lançado em 2013, o Latin America's 50 Best Restaurants promove e recomenda restaurantes latino-americanos. A lista dos 100 melhores é construída a partir da avaliação de 300 especialistas do setor integrante da Latin America’s 50 Best Restaurants Academy.
Veja a lista completa
- 51 - Pujol (Cidade do México)
- 52 - Origem (Salvador)
- 53 - Conservatorium (San José)
- 54 - Cara de Vaca (Monterrey)
- 55 - Kotori (São Paulo)
- 56 - Metzi (São Paulo)
- 57 - La Calma by Fredes (Santiago)
- 58 - Le Chique (Cancún)
- 59 - Sud 777 (Cidade do México)
- 60 - Clara (Quito)
- 61 - La Tapa Del Coco (Cidade do Panamá)
- 62 - Shizen (Lima)
- 63 - Pulpería Santa Elvira (Santiago)
- 64 - Ness (Buenos Aires)
- 65 - Oseille (Rio de Janeiro)
- 66 - Clon (Lima)
- 67 - Maní (São Paulo)
- 68 - Tributo (Quito)
- 69 - Mishiguene (Buenos Aires)
- 70 - Gran Dabbang (Buenos Aires)
- 71 - Em (Cidade do México)
- 72 - UmiCidade do Panamá
- 73 - Cepa (São Paulo)
- 74 - D.O.M. (São Paulo)
- 75 - Gustu (La Paz)
- 76 - Oda (Bogotá)
- 77 - Alo's (Buenos Aires)
- 78 - El Papagayo (Córdoba)
- 79 - AncestralLa Paz
- 80 - Manu (Curitiba)
- 81 - Astrid y Gastón (Lima)
- 82 - Fonda Lo Que HayCidade do Panamá
- 83 - Parador La Huella (José Ignacio)
- 84 - Nicos (Cidade do México)
- 85 - Debora (Bogotá)
- 86 - Manzanar (Montevidéu)
- 87 - El Xolo (San Salvador)
- 88 - Aguají (Sosúa)
- 89 - La Casa Bistró (Caracas)
- 90 - Lunario (Valle de Guadalupe)
- 91 - Caleta (Cidade do Panamá)
- 92 - Lo de Tere (Punta del Este)
- 93 - Notiê (São Paulo)
- 94 - Ana (Cidade da Guatemala)
- 95 - Demencia (Santiago)
- 96 - Selma (Bogotá)
- 97 - Azafrán (Mendoza)
- 98 - Sambombi Bistró Local (Medellín)
- 99 - Restaurante Manga (Salvador)
- 100 - Fukasawa (Santiago)