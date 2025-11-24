Confraternização sem estresse: 11 lugares que usam comanda individual

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O fim do ano é a época em que todos os grupos, seja de amigos, familiares ou colegas de trabalho se reúnem para celebrar o fim de mais um ciclo e, consequentemente, o início do próximo. Os bares e restaurantes são o destino certo para quem quer fazer isso comendo e bebendo bem.

O único problema é quando a conta chega, a dificuldade de dividir o consumo e o prejuízo de quem vai embora por último pode ter. Por isso mesmo, para uma celebração sem nenhuma dor de cabeça, indicamos aqui bares e restaurantes que trabalham com comanda individual. Confira:

Panorama Pizzaria

Pizzaria Panorama serve pizzas com sabores inusitados e mineiros Mateus Banarowski/Divulgação

A Panorama Pizzaria, no Floresta, Região Leste de BH, é a opção certa para quem quiser confraternizar com os amigos comendo pizzas inusitadas e pagando sua conta sem confusão. Alguns destaques entre os sabores são: “Sabará”, com muçarela, lombinho defumado, compota de jabuticaba, queijo D’Alagoa e tomilho (R$ 70); “Municipal”, com queijo Canastra, crispy de bacon, conserva de jiló com cebola e tomatinhos (R$ 66); e “Salinas”, com muçarela, provolone, bacon em cubos, abacaxi, lascas de polpa de pequi e salsinha (R$ 70).

Outro ponto positivo é o fato do restaurante servir pizzas veganas sem lactose. A “Tabaiares sem lactose”, por exemplo, leva molho de moranga, muçarela sem lactose, costelinha defumada, crispy de couve e tomatinho (R$ 74).

Para os veganos, uma sugestão é a “Santa Tereza vegana”, feita com molho pomodoro, queijo defumado vegano, tomatinhos e folhas de manjericão (R$ 72).

Serviço

Rua Sapucaí, 533, Floresta

(31) 2510-5002

Domingo e segunda, das 18h às 23h

De terça a quinta, das 18h às 23h30

Sexta e sábado, das 18h à 00h

Babel

Bolinho de galinhada do Babel Bruno Werneck/Divulgação

O Babel, localizado na Praça Raul Soares, no Centro de BH, além de trabalhar com comanda individual, serve pratos variados, que atendem todos os gostos. O espaço serve pratos individuais como o paillard de filé-mignon ao molho de mostarda dijon com linguine com creme de abóbora e farofa de castanhas (R$ 69).

Para quem prefere os frutos do mar, o restaurante serve uma opção de linguine com camarões salteados na manteiga de ervas com molho branco e limão siciliano (R$ 74).

Muitas vezes, os grupos gostem de sair e dividir vários petiscos. No Babel, isso também é possível. A casa serve pequenas porções que vão da burrata (R$ 64) ao ceviche de peixe branco (R$ 47).

Serviço

Avenida Bias Fortes, 1160, Lourdes

Segunda, das 11h30 às 15h

De terça a quinta, das 11h30 à 00h

Sexta e sábado, das 11h30 à 01h

Domingo, das 11h30 às 17h

Octopus

Os amantes de cerveja vão curtir essa dica. Por trás de uma construção antiga na Região da Savassi está uma fábrica de cerveja artesanal. A Octopus cervejaria é reconhecida pela fabricação de bebidas mais encorpadas e com muita personalidade.

Para acompanhar algum dos 17 rótulos que ficam disponíveis, os clientes podem degustar de petiscos ou mesmo pratos individuais.

A porção de pastéis é uma sugestão que agrada qualquer um. Os sabores disponíveis lá são: queijo canastra ou carne serenada com requeijão cremoso (R$ 39). Ainda nas frituras, a casa serve croquetes de costelinha de porco recheados com requeijão (R$ 42,90).

Serviço



Rua Tomé de Souza, 600, Savassi

(31) 99988-2920

De terça a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 11h30 à 00h

Domingo, das 11h30 às 18h

Al Mar

No Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, o Al Mar, casa especializada em frutos do mar, possui comanda individual. Quem quiser aproveitar o restaurante para confraternizações, pode aproveitar para degustar petiscos, como o Picolé de Camarão, que são espetinhos de camarão com queijo coalho empanados e fritos (R$ 62,90), ou mesmo o bolinho de mandioca recheado com carne seca e requeijão de raspa (R$ 59,90).

Dentre os principais há preparos para uma pessoa, a exemplo do risoto de camarões (R$ 94,90) ou o tornedor de filé-mignon ao poivre (molho de pimenta) com batata sauté (R$ 82,90), ou para compartilhar, como o “Arroz Atlântico”, com camarão, lula, polvo, mexilhão e lascas de salmão laminado (R$ 179,90).

Serviço

Avenida Dom Orione, 116 - São Luiz

(31) 99176-2675

Terça e quarta, das 17h30 à 00h

Quinta, das 11h30 às 15h e das 17h30 à 00h

Sexta, das 11h às 15h e das 17h30 à 00h

Sábado, das 11h30 à 00h

Domingo, das 11h30 às 19h

Tudo no espeto

O espetinho é prático e gostoso, até porque é naturalmente individual. No Tudo no Espeto, isso se alia ao fato de trabalharem com comanda individual, basta pedir. A casa tem unidades no Bairro Mangabeiras, na Savassi, Lourdes, Belvedere e Funcionários, todas na Região Centro-Sul da capital mineira.

Alguns espetos vendidos lá são: medalhão de filé-mignon, peito de frango e cafta.

Serviço



(Unidade Savassi)

Avenida Getúlio Vargas, 1705, Savassi

(31) 3221-2218

De segunda a quinta, das 16h30 à 01h

De sexta a domingo, das 13h à 01h

Terraço Niê

Arroz de polvo do Terraço Niê Niê/Divulgação

Uma confraternização com uma vista privilegiada pode ser ainda mais especial, ainda mais se tiver pratos e drinques para acompanhar. Por isso, o Terraço Niê, que fica no último andar de um prédio no centro de BH, pode ser um destino legal para quem procura curtir a noite sem se preocupar com a divisão da conta, afinal, a casa trabalha com comanda individual.

Uma das entradas da casa é feita com um dos vegetais mais aclamados do momento: a couve-flor. No Niê, ela compõe um croquete com cogumelos servido com aioli de açafrão (R$ 43). Para quem curte uma pegada mais oriental, uma boa pedida dentre as entradas é o arroz japonês frito com tartar de atum fresco levemente picante (R$ 65).

Em relação aos principais, um clássico sem erro é o filé grelhado com risoto de parmesão, molho rôti e telha de couve (R$ 90). Para os vegetarianos, uma opção é o risoto de funghi com parmesão e alho poró crocante (R$ 71).

Serviço



Rua Rio de Janeiro, 471, Centro

(31) 99062-5530

Segunda e terça, das 11h30 às 19h

Quarta e quinta, das 11h30 à 00h

Sexta, das 1hh30 às 02

Sábado, das 12h30 às 02

Domingo, das 12h30 às 19h

Tatu Bola

Carne assada ao molho roti do Tatu Bola Alexandre Landau/Divulgação

Com unidades nas Regiões da Savassi e da Pampulha, o Tatu Bola Bar também trabalha com comandas individuais e um vasto menu. O cardápio abrange pizzas (marguerita, calabresa tradicional ou com gorgonzola e frango com requeijão cremosos, todas vendidas por R$ 53,90); sanduíches, como o choripán, recheado com linguiça de pernil e queijo prato (R$ 37,90); petiscos, a exemplo do clássico torresmo de barriga (R$ 45,90); e pratos para compartilhar, como a fraldinha grelhada (400g) com molho e guarnição à escolha.

Dentre as bebidas, há de se destacar uma parte do cardápio destinada especialmente às caipirinhas, com dez variações do drinque.

Serviço



(Unidade Pampulha)

Avenida Fleming, 152, Ouro Preto

De terça a sexta, das 17h à 01h

Sábado e domingo, das 12h à 01h

Montê

Montê serve sanduíches, petiscos e pratos principais Mateus Moreno/Divulgação

O Montê se propõe a servir comidas e bebidas com toque de chef em um ambiente descontraído e musical. O espaço no Centro, quase em frente à Praça da Estação, agita as noite de BH e atende quem quer dançar na pista mas também quem opta por curtir sentado em uma mesa.

No menu, é possível encontrar clássicos dos botecos mineiros, como a “prexeca” (R$ 45), bolinho de carne recheado com queijo e servido com molho de tomates ou mesmo opções para vegetarianos, como o “pra quem não come carne” (R$ 54), que é um homus de castanha de caju com cogumelos defumados e pão sírio crocante.

Dentre os principais, um dos que ressaltamos é o “mexidinho de costela de boi” (R$ 69), um arroz caldoso com ovo frito, couve, torresmo e vinagrete de feijão-fradinho.

Serviço



Praça Rui Barbosa, 104, Centro

(31) 98309-7265

Quarta, das 17h30 à 01h

De quinta a sábado, das 17h30 às 02h

Domingo, das 12h30 às 19h

Monka Cervejaria

Costelinha suína com barbecue da Monka Cervejaria Leonardo Cruz/Divulgação

Outra casa que trabalha com comanda individual perfeita para os amantes de cerveja é a Monka Cervejaria, no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH. Dentre os rótulos, destacamos o clássico “Mico Leão Dourado”(R$ 18), cerveja com 4,4% de teor alcoólico, notas herbais e leve amargor.

Para acompanhar, a porção de coxinhas de frango pequenas com molho barbecue de goiabada (R$ 51) é uma opção. Dentre os principais, um prato que chama a atenção é a costelinha suína com barbecue acompanhada de batata frita, couve crocante e arroz (R$ 185).

Serviço



Rua Nossa Sra. de Lourdes, 11, Olhos D'Água

(31) 99747-4050

Sexta, das 12h à 00h

Sábado, das 12h à 01h

Domingo, das 12h às 18h

Central do Malte

Central do Malte serve mais de dez estilos de chope Jean Carlos/ Divulgação

A Central do Malte, bar ao lado da Arena MRV, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH, também trabalha com comanda individual. O foco do estabelecimento, evidentemente, são as cervejas, eles servem mais de dez chopes, mas o menu para acompanhar não fica para trás.

Alguns petiscos servidos na casa são as iscas de filé com molho gorgonzola (R$ 73); o torresmo de rolo (R$ 49); e mandioca frita (R$ 28).

Serviço



Rua Cristina Maria de Assis, 119, Califórnia

(31) 99275-4061

De quarta a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 12h às 17h



Porks

O Porks, que também tem várias unidades na capital mineira (na Savassi, Centro, Santa Efigênia, Castelo e Cidade Nova), também é uma ótima proposta para uma confraternização descontraída.

O estabelecimento é conhecido pelos chopes e pelos petiscos, como a porção de queijo gouda empanado servido com melado de cana (R$ 26), considerada individual, ou uma opção para compartilhar, como as costelinhas de porco com molho barbecue (R$ 49).

Diferentemente das outras casas elencadas, o Porks não trabalha com comanda individual, mas com fichas que os clientes compram à medida que forem pedindo comidas ou bebidas. A solução é boa também para quem leva um susto na hora que a conta chega.

Serviço



(Unidade Casarão)

Avenida Álvares Cabral, 534, Centro

De terça a sexta, das 17h á 00h

Sábado e domingo, das 15h à 00h

Forno da Saudade

Outro estabelecimento que trabalha com fichas, em que o cliente paga pela ficha e logo faz seu pedido as usando, é o Forno da Saudade. A pizzaria no Bairro Carlos Prates trabalha com sabores tradicionais, como a marguerita (R$ 59, individual) ou o pepperoni (R$ 59, individual), e inovadores, como a “Calabresa” (R$ 59, individual), que leva molho de tomate, muçarela de búfala, ricota, nduja (embutido de carne de porco picante), alcaparrão, cebola confitada e pimenta calabresa.

Serviço

Rua Patrocínio, 1, Carlos Prates

De segunda a sábado, das 16h30 à 00h30

Domingo, das 15h30 às 23h30



