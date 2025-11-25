Brasil aparece com 14 restaurantes na lista dos melhores do mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Brasil tem 14 representantes na La Liste 2026, ranking que, todos os anos, compila os mil restaurantes mais bem avaliados do mundo. A seleção é baseada em avaliações de guias gastronômicos, publicações especializadas e avaliações de clientes de 200 países. Entre os restaurantes brasileiros que figuram na lista, 11 deles estão em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

O restaurante mais bem colocado do país é o Evvai, em São Paulo, que alcançou 97 pontos e aparece na sexta colocação. Comandado pelo chef Luiz Filipe Souza e confeitaria de Bianca Mirabili, a casa apresenta uma cozinha italiana contemporânea com ingredientes brasileiros, inspirada na conexão cultural da imigração italiana.

Com essa pontuação, o Evvai foi eleito Melhor Restaurante do Brasil e da América do Sul pelo La Liste. “É inacreditável: um feito de um time que trabalha intensamente todos os dias, buscando entregar excelência em cada detalhe. Esse reconhecimento é fruto de pesquisa contínua, rigor técnico, sensibilidade e da nossa dedicação em criar experiências que unem origens, atravessam fronteiras e contam histórias com profundidade”, disse o estabelecimento nas redes sociais.

O pódio nacional é completado por Maní (São Paulo), comandado por Helena Rizzo, com 95 pontos; e A Casa do Porco (São Paulo), de Jefferson Rueda, com 94,5 pontos.

No Rio de Janeiro, o mais bem colocado é o Oteque, do chef Alberto Landgraf, com 85,5 pontos, conhecido por menus degustação sazonais e técnicas modernas. A presença brasileira inclui ainda casas tradicionais e inovadoras, como o D.O.M., de Alex Atala.





Veja os restaurantes brasileiros no La Liste 2026:

Evvai (SP) – 97 pontos;

Maní (SP) – 95 pontos;

A Casa do Porco (SP) – 94,5 pontos;

D.O.M. (SP) – 92 pontos;

Fasano (SP) – 85,5 pontos;

Oteque (RJ) – 85,5 pontos;

Lasai (RJ) – 82,5 pontos;

Jun Sakamoto (SP) – 76,5 pontos;

Les Présidents (SP) – 76,5 pontos;

Sushiguen (SP) – 76 pontos;

Shin-Zushi (SP) – 76 pontos;

Tuju (SP) – 75,5 pontos;

Carlota (SP) – 75 pontos;

Oro (RJ) – 75 pontos.

Melhores do mundo

Pela primeira vez na história do La Liste, dez restaurantes empataram no topo do ranking, todos com 99,5 pontos. Eles estão distribuídos entre Europa, Ásia e Estados Unidos. Confira a lista:

Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois (Suíça);

Da Vittoria (Itália);

Guy Savoy (França);

Le Bernadin (EUA);

Martín Berasategui (Espanha);

Schwarzwaldstube (Alemanha);

SingleThread (EUA);

Robuchon au Dôme - Julien Tongourian (China);

Matsukawa (Japão);

Lung King Heen (Hong Kong).

Reconhecimento internacional

Além do ranking, o La Liste 2026 anunciou os vencedores de seus prêmios especiais. Entre eles, os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, em Salvador, foram reconhecidos como Novos Talentos do Ano.

Segundo a premiação, a dupla representa uma nova geração da gastronomia brasileira, “colocando o Brasil firmemente no centro das atenções globais no que diz respeito aos novos talentos culinários”.

O Origem trabalha com menus sazonais inspirados na Bahia, valorizando a biodiversidade, ingredientes locais e técnicas contemporâneas. O restaurante foi pioneiro ao colocar Salvador no radar das principais premiações internacionais.

